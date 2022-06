Muertes, infidelidades, negocios ocultos e hijos ilegítimos: los graves escándalos de Casa Real

No existe una Familia Real en el mundo que no arrastre un escándalo con su correspondiente posibilidad de poner en peligro a toda la institución e incluso acabar con ella para siempre. La nuestra no iba a ser menos.

Muertes, infidelidades, negocios opacos e hijos ilegítimos han perseguido durante siglos a los Borbones, pero no son los únicos. Este domingo, día 26 de junio, se ha emitido el sexto y último capítulo de Los Borbones: una familia real, el documental de ATRESPlayer Premium dedicado en esta ocasión a las intrigas palaciegas de la nuestra y otras casas reinantes.

El episodio comienza por los Windsor -Casa Real británica-, continúa con los Grimaldi, de Mónaco, con la Casa Real noruega, con la de Japón, con los Orange de los Países Bajos y concluye, como era de esperar, con la joya de la corona patria: los Borbones.

El rey Juan Carlos se dirige hacia el Club Naútico de Sanxenxo, en su último día de regatas. Efe

En el caso de la Familia Real española, el veterano periodista Iñaki Gabilondo (73 años) lo tiene claro: está enfadado con el rey Juan Carlos (84). "Estamos enfadados con Juan Carlos porque hizo cosas muy importantes para este país: las contaremos siempre. Y ha colocado, sin embargo, al país en una situación extremadamente difícil respecto a él mismo. Tiene muy difícil quedarse fuera, tiene muy difícil quedarse dentro. Y tiene muy difícil quedarse dentro no convirtiéndose en un riesgo de algún tipo de fisura para la sociedad", declara el comunicador con muy buen tino.

Cabe recordar que el viaje de placer del rey Juan Carlos a España el pasado mes de mayo tras dos años en Abu Dabi incomodó al Gobierno, levantó ampollas en la Casa Real, de la que su hijo, Felipe VI (54), ahora es el jefe e incluso dio declaraciones a la prensa en un tono algo cuestionable para alguien que vive fuera de su país en contra de su voluntad y por los motivos que lo hace: "¿Dar explicaciones de qué?".

[Rolex, chaleco de Prada y deportivas de lujo: el look de 20.000 euros de Juan Carlos para su primer 'photocall']

1. Los Windsor

No han sido pocos los escándalos que han perseguido desde tiempos inmemoriales a la monarquía mejor valorada del mundo, la británica. El matrimonio de Carlos (73) y Diana, que empezó mal y terminó de la peor manera. Las constantes infidelidades del príncipe de Gales con quien hoy es su esposa, Camilla Parker-Bowles (74), la bulimia de Lady Di, el asedio de la prensa... A pesar de los esfuerzos, lo suyo fue un fracaso. "El rey Juan Carlos ha coqueteado conmigo delante de la reina Sofía", declaró Diana en su biografía autorizada hablando de la doble vida de su pareja y otros miembros reales.

Meghan y Harry durante su polémica entrevista con Oprah Winfrey.

Los nietos de Isabel II (96) tampoco se lo han puesto fácil, especialmente el príncipe Harry (37). A los 15 años, el benjamín es protagonista de las portadas de los periódicos de todo el mundo por su adicción al alcohol y al cannabis.

La muerte de su madre le provocó una adolescencia rebelde e incluso llegó a estar ingresado en un centro de desintoxicación. A los dos años de casarse con la actriz americana Meghan Markle (40), el matrimonio decide abandonar la primera línea de la Familia Real: otro golpe para la soberana británica.

Pero ninguno comparado con lo que hizo Andrés de York (62), su hijo favorito. El príncipe fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 17 años. 12 millones de euros de su bolsillo le han costado a la monarca el pacto con Virginie Giuffre, la víctima, para que su hijo no fuera condenado.

2. Los Grimaldi

Charlène de Mónaco junto a su marido y sus hijos en su última aparición pública.

En relación a los Grimaldi, el capítulo recuerda el matrimonio entre la oscarizada actriz Grace Kelly y el príncipe Rainiero III de Mónaco. Una boda de ensueño para muchos, con 1.500 invitados -aunque sin representación de ninguna Casa Real- que llevó el glamour al Principado, pero que también fue tremendamente criticada por los puristas. "Una persona de sangre azul casándose no sólo con una plebeya, sino con una actriz de Hollywood": un auténtico desbarre.

La trágica muerte de Grace Kelly, que falleció mientras conducía su propio coche tras sufrir un derrame cerebral, marcó el devenir de los Grimaldi. Se habla, incluso, de una maldición. La familia, vinculada al lujo, a los excesos y al glitter, ha tenido que capear en la actualidad con que su jefe de Estado, el príncipe Alberto (64), confesase tener dos hijos fuera del matrimonio.

En los últimos tiempos, su esposa, Charlène (44), madre de los príncipes Jàcques (7) y Gabriella (7), ha sufrido -esta es la versión oficial- una misteriosa enfermedad que la ha mantenido 16 meses fuera de la agenda pública y viviendo en Sudáfrica, su país natal.

[Charlène de Mónaco rompe su silencio y responde de forma rotunda a los rumores de divorcio]

3. Familia Real de Noruega

Haakon y Mette-Marit. Gtres

El príncipe heredero Haakon de Noruega (48) y una joven mujer llamada Mette-Marit (48) se conocen en el festival de rock más famoso del país. Ella nunca sería la princesa de los sueños deseada: es plebeya, madre soltera y expareja de un traficante de drogas que en ese momento estaba en prisión. Al conocerse su relación, Haakon pide comprensión en público a través de una entrevista en una cadena de televisión, incluso está dispuesto a renunciar a la Corona por amor.

Mette-Marit admitió tener en el pasado una vida descontrolada y condenó en público el uso de las drogas. Su matrimonio abrió las puertas al resto de plebeyas en Europa: Mary de Dinamarca (50), Letizia (49), en España, y Kate Middleton (40), en el Reino Unido.

4. Familia Real de Japón

Los emperadores de Japón, Naruhito y su esposa Masako, después de la proclamación en mayo. Archivo

Ser emperatriz en Japón es, en el mismo nivel, un honor y una tortura. Michiko (87) fue la primera plebeya en más de mil años en entrar a formar parte de la Familia Real nipona. Dejó atrás su vida de universitaria despierta y curiosa para convertirse en una mujer callada, apocada y que serviría a su país en silencio.

Tres décadas después sucedería lo mismo con Masako (58). Llegó al palacio imperial con ganas de cambiar las machistas normas del país, pero no lo logra. Aquello le provocó una depresión que la dejaría, en este caso literalmente, sin voz.

Tres generaciones han tenido que pasar para que alguien, por fin, diera un golpe en la mesa. La princesa Mako (30), sobrina del actual emperador, se ha casado por lo civil con su gran amor, Kei Komuro (30), con quien vive en Nueva York, y por quien ha renunciado a sus derechos dinásticos.

5. Los Orange

La Familia Real holandesa en el cumpleaños del rey Guillermo. Gtres

Feria de Abril de Sevilla. 1999. Un joven príncipe Guillermo Alejandro (55), heredero de los Países Bajos, conoce bailando sevillanas a Máxima Zorreguieta (51), una ejecutiva argentina que trabajaba en Nueva York y que se convertiría en su esposa y por tanto, en la reina de todos los holandeses. No obstante, el pasado de Máxima sería un obstáculo en su camino común hacia el trono.

[Máxima y Guillermo, tras 20 años de matrimonio: la pareja real más espontánea que ha perdido popularidad]

Su padre, Jorge Zorreguieta, fue ministro del dictador argentino Jorge Videla. Para tener la aprobación del país demócrata, Máxima pronunciaría un discurso público condenando a aquel gobierno argentino, aunque salvando a su padre, al que castigaron sin acudir a la boda real.

Al escuchar el tango que sonó en la Iglesia Nueva de Ámsterdam, Máxima no pudo contener las lágrimas, y lloraba sin consuelo al encontrarse ante uno de los días más agridulces de su existencia: junto a su gran amor, el futuro rey, pero sin sus padres a su lado.

5. Los Borbones

El caso de los Borbones no es menos llamativo que el del resto de familias reales del mundo. Muertes en extrañas circunstancias, infidelidades, negocios ocultos y hasta hijos ilegítimos han sido sólo algunas de las delicadas situaciones ante las que han tenido que lidiar desde el seno de Casa Real.

En marzo de 1956, Juan Carlos de Borbón disparó con un arma de fuego de manera accidental a su hermano pequeño, Alfonso, cuando éste tenía la temprana edad de 14 años. Al día siguiente, se hizo oficial un comunicado de la embajada española que decía así: "Mientras Su Alteza el Infante Alfonso limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y lo mató en pocos minutos".

El rey Juan Carlos I en Sanxenxo. Gtres

La sombra de la infidelidad también se ha cernido sobre la Familia Real, no sólo en la generación del emérito, sino en la de su padre, Juan de Borbón y en la de su abuelo, el rey Alfonso XIII. Se ha llegado a perder la cuenta de los hijos ilegítimos que podrían existir con sangre azul. EL ESPAÑOL | Porfolio, el pasado mes de diciembre, de hecho, localizaba a Juan Alfonso Milán, bisnieto de Alfonso XIII por la relación de éste con la institruiz de sus hijos con la reina Victoria Eugenia, la irlandesa Beatrice Noon. Fruto de su furtivo romance nació Juana Alfonsa Milán, abuela del modelo descubierto por este periódico.

Sobre los negocios opacos del rey Juan Carlos no sólo se ha tratado en este episodio, sino en los anteriores. Su obsesión por el dinero y sus presuntos desmanes lo han llevado a tener que abandonar muy a su pesar, su país, España, el reino del que fue jefe del Estado durante 39 años.

Sigue los temas que te interesan