Habla un perfecto español con acento francés, pero vive en Londres. Su imagen dista mucho de la de un rey, a menos que hablemos de un rey del rock. Por las venas de su cuerpo tatuado corre sangre gala, por su madre; española, irlandesa y rusa, por su padre. Y sangre azul, por su bisabuelo, Alfonso XIII, el rey que murió en el exilio y que, penando, en su último suspiro pronunció aquella conocida frase: "Dios mío, España".

EL ESPAÑOL | Porfolio descubre a Juan Alfonso Milán (París, 1991), hijo de Pierre Emmanuel Milán (72 años), uno de los tres vástagos de Juana Alfonsa Milán y Quiñones de León, la hija ilegítima -y reconocida en el momento de su nacimiento- del rey Alfonso XIII, nacida en París de sus amores furtivos con Beatriz Noon, institutriz y profesora de piano de los hijos del soberano con Victoria Eugenia.

No es un misterio para nadie que Alfonso XIII gozó de una agitada vida extramarital. De entre sus amantes destacaron nombres como el de Melanie de Vilmorin, la infanta Beatriz Leopoldina, Carmen Ruiz de Moragas o Beatriz Noon, una bella y joven irlandesa que formaba parte del servicio de Palacio y que, como otras tantas mujeres tocadas por la gracia del Rey, quedó embarazada.

Pierre Emmanuel Milán y su madre, Juana Alfonsa Milán, en su único encuentro en Madrid. 1991. Cedida

Para evitar el escándalo, la institutriz fue expulsada de la Corte y huyó a París, donde en 1916 dio a luz a su hija, Juana Alfonsa Milán, de la que el Rey se ocupó personalmente desde el día en que llegó al mundo. Siempre sintió el monarca una debilidad extrema por su pequeña Juana Alfonsa, a la que le brindó el apellido Milán por ser éste uno de los títulos de soberanía de los reyes de España. "Era la hija favorita del rey Alfonso XIII. Eso es así", declara hoy a esta revista su nieto y tocayo, Juan Alfonso Milán.

Un modelo 'real'

Juan Alfonso Milán ha vivido en Nueva York, Los Ángeles, Barcelona, París y ahora en la capital británica, donde ejerce de modelo de firmas de rango global como Armani, Vivienne Westwood, Fred Perry o Marshall. Su rostro les puede resultar familiar si en los últimos tiempos han hojeado revistas de moda como L'Oficiel y GQ.

En los próximos días, el bisnieto de Alfonso XIII, primo de Felipe VI (53), se colará en los salones de sus hogares a través de la pantalla de su televisor tras rodar con L'Oréal un anuncio que se emitirá en todo el mundo. Lleva tatuada una corona en su dedo índice y pretende hacerse una Flor de Lis, el símbolo de la Casa Real de los Borbones, si llega a tener contacto con ellos.

Juan Alfonso Milán lo tiene claro: quiere conocer a su primo Felipe VI. "Al fin y al cabo, él y yo estamos aquí gracias a mi bisabuelo, Alfonso XIII", declara a esta revista. Es un monárquico convencido, juancarlista, felipista y admirador de la reina Letizia (49), el pariente con el que ella se sentiría más identificada.

Pregunta.- ¿Quién es Juan Alfonso Milán?

Respuesta.- Juan Alfonso Milán es un modelo de 30 años, que vive en Londres y que vive de la moda, del arte, de la música y de los viajes.

P.- ¿Cuándo se entera de que desciende de un rey de España?

R.- Mis padres me lo contaron cuando yo tenía unos 12, 13 o 14 años. Antes de eso no hubiera valido la pena que me lo contaran porque no me habría enterado de nada. E incluso cuando me lo contaron fue complicado para mí entenderlo. De hecho, les pregunté: "Pero ¿soy adoptado o cuál es el tema?". Somos franceses, pero mi padre nació de Juana Alfonsa Milán, que era española, y de un príncipe ruso. Para mí fue un shock enterarme de mi procedencia.

Para mí fue todo un 'shock' enterarme de mi procedencia

P.- ¿Y cuando estudiaba historia en sus clases del colegio presumía de que hablaban de su familia?

R.- Cuando yo estudiaba español e historia de España a los 12 años, me hablaban de mi familia, básicamente, claro: de Alfonso XIII, de la Constitución, de Juan Carlos I... Yo estoy muy orgulloso, pero sí que es cierto que cuando me lo contaron, siendo tan joven, fue un shock. Bastante fuerte la historia...

P.- La historia impacta, pero ¿cómo puede demostrar usted que su padre es hijo de Juana Alfonsa Milán, nieto de Alfonso XIII, y por tanto usted es bisnieto del Rey?

R.- Cuando mi abuela Juana Alfonsa abandona a mi padre en un orfanato, ella le deja dicho a su mejor amiga, Madame Badin, una mujer multimillonaria familia de los fundadores de Carrefour, que le haga a mi padre una cuenta bancaria y le diera las claves y todo el dinero acumulado durante esos años cuando él tuviera 18. Cuando mi padre cumple la mayoría de edad y Madame Badin le da acceso a ese dinero, se da cuenta de que lo que hay ahí es un dineral con el que empieza a disfrutar de su vida. Además, me consta y puedo demostrar que mi abuela Juana Alfonsa tenía mucho dinero porque cobraba una pensión mensual en un banco suizo por orden de mi bisabuelo, Alfonso XIII.

Me consta y puedo demostrar que mi abuela cobraba una pensión mensual por orden de Alfonso XIII

Así lo recogía, además, el recordado maestro Juan Balansó, historiador y periodista especializado en la Monarquía en un artículo en El Mundo en el año 2003. "Desde una banca suiza se proveía a las necesidades de estos tres niños. Y hay que decir que si con Leandro y María Teresa [los hijos fruto de la relación de Alfonso XIII con Carmen Ruiz de Moragas] tuvo el Rey escasísimo contacto, por no decir nulo, con la hija de Beatrice Noon -la institutriz irlandesa-, Juana Alfonsa, sus relaciones fueron, en el exilio, estrechas. Un íntimo amigo del Rey, Ramón de Franch, consigna en sus memorias: 'En 1940 don Alfonso se paseaba por Ginebra del bracete de una joven y la gente dio en pensar que era una nueva amante, cuando lo cierto es que era su estampa".

El rey Alfonso XIII.

P.- ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde se crio?

R.- Fue una infancia llena de amor hasta que mis padres se separaron. No me puedo quejar. Nunca nos faltó nada. Tengo una hermana cinco años mayor que yo, que se llama Ligia. Vivimos en París, después en el sur de Francia, en Hossegor, cerca de Biarritz, donde ahora vive mi madre. Fue una infancia bonita, pero nunca tuvimos contacto con la Familia Real. La única conexión con la Familia Real era ver a mi padre día y noche con sus abogados intentando averiguar cosas.

P.- ¿Cuál es su formación? ¿Dónde ha estudiado y trabajado?

R.- Yo estudié hasta Bachillerato y empecé a trabajar como modelo y a viajar por el mundo. Tuve la suerte de vivir en Nueva York, Los Ángeles, Barcelona, París y ahora en Londres, donde llevo unos cinco años. Londres es mi base, es mi casa. Me siento en casa en muchos lugares. En España también.

Desde hace algo más de un año, Juan Alfonso Milán mantiene una relación sentimental con la conocida estilista y colaboradora de televisión en programas de moda Paloma González Durántez. No cierra las puertas a realizar proyectos laborales en nuestro país, más allá del fashion world y las redes sociales. Un pálpito le dice que, de alguna manera, al instalarse en España y al estar físicamente más cerca de su familia, la Familia Real, algún día podrá dar respuestas al sinfín de preguntas que tiene en relación a su estirpe.

La única conexión con la Familia Real era ver a mi padre día y noche con sus abogados intentando averiguar cosas

P.- ¿Cuál es su relación con España y qué le vincula al país, más allá de lo obvio?

R.- Tengo a Paloma, que vive en Madrid desde hace 15 años, y España para mí es mi reino. Es curioso ir allí una vez al mes a verla. Mi familia también es de allí. Yo hablo español bastante bien y estoy orgulloso de mis raíces. Estoy orgulloso de ser ruso también, por tener esa mezcla de sangres, pero no tengo nada de conexión con Rusia, aparte del vodka (risas). Con España es distinto. Con España, sí. Porque hablo español, porque tengo a Paloma, que es española, por los trabajos que a veces me salen y por mi familia. Pertenezco a la primera familia de España. Soy muy español, empezando por mi nombre. Por mi look, muchos piensan que soy inglés, otros francés... más inglés por el rollo rockero, pero cuando hablo español, me dicen: "¿Tú por qué coño hablas español?" y luego les digo que me llamo Juan Alfonso Milán.

Juan Alfonso Milán es un amante de la moda, el arte y la fotografía.

P.- ¿Tiene relación con algún miembro de la Familia Real o de la familia del Rey? ¿Le gustaría acercarse a ellos?

R.- Yo quiero tenerla por el hecho de que es mi familia y creo que deberíamos conocernos. Me da igual que sea la Familia Real o no. Yo lo que quiero es conocer a mi familia. Simplemente por el nombre que tengo y la historia que tienen mi nombre y mi apellido.

P.- ¿Qué haría si se encontrara, de repente, con Felipe VI y Letizia?

R.- Si me encuentro mañana con Felipe o Letizia, le digo que sólo con mi nombre tenemos mucho de lo que hablar. Somos primos, somos de la misma familia. Mi nombre viene de Alfonso XIII. Y, al fin y al cabo, gracias a Alfonso XIII está aquí Felipe VI y estamos todos. El día que quieran podemos hablar porque tengo un montón de preguntas a las que mi padre, por todo lo que le pasó, no puede ni sabe responder.

Si me encuentro con Felipe o Letizia tendríamos mucho de lo que hablar

Juana Alfonsa Milán, hija de Alfonso XIII, abandonó a su pequeño Pierre Emmanuel, el padre de este joven modelo, en un orfanato cuando tenía cinco años. En 1991, tras más de 30 años de pugna por intentar reencontrarse por todos los medios con su madre, lo logra. Pierre consigue que Juana Alfonsa lo reciba en audiencia en un bar de Madrid, donde le concede unas horas para hablar con ella. El encuentro, lejos de ser emotivo, fue un puñal directo al corazón del vástago abandonado. Juana Alfonsa Milán y Quiñones de León le espetó: "Esta es la primera y la última vez que me verás en tu vida".

P.- ¿Qué le dice su padre cuando le pregunta por su vida, por sus recuerdos, por su madre y su abuelo, el Rey?

R.- Mi padre se ha olvidado, con la vida que ha llevado... Él tampoco tiene todas las respuestas. Ha visto a su madre una vez en su vida. La vio hasta los cinco años, sí, pero de esa época no tiene recuerdos, como casi ningún niño. Después lo metió en un orfanato y cuando vio a su madre aquel día en ese bar lo despreció. Lo que yo puedo saber de mi familia es por libros, por internet, por lo que me contaron mis padres, por dossieres que tenemos en casa, pero ya está. Ojalá pudiera sentarme con ellos a hablar, a preguntarles y a compartir. Es una familia que tiene una historia impresionante. Son algunas de las personas que han cambiado España: ese paso del franquismo a la democracia con Juan Carlos, por ejemplo. Esta familia ha pasado por tantas cosas... me encantaría poder hablar, poder compartir esas cosas, poder saber, tener mis respuestas.

Detalle de uno de los tatuajes de Juan Alfonso Milán: una corona en su dedo índice.

P.- ¿Alguna vez se ha preguntado cómo era su abuela, Juana Alfonsa?

R.- Por supuesto. Mi familia también me podría contar cómo era mi abuela, qué hacía, cómo se comportaba o dónde está su tumba. Cuando lo hablo con amigos míos, me dicen: "Juan, tú no eres un loco del barrio que dice que quiere ser amigo de Felipe VI. Es que tú tienes derecho a conocer a tu familia". No estoy pidiendo que me paguen el piso o la educación. Quiero conocerlos.

P.- La fiscal general del Estado ha concedido otros seis meses de prórroga a los fiscales que investigan las supuestas irregularidades cometidas por Juan Carlos I antes de decidir si, finalmente, archivan todas las investigaciones. ¿Usted cree que, de momento, el emérito debe estar fuera de su país o debería regresar a España?

R.- Juan Carlos tendría que estar en su país. A mí lo que no me gusta es que la gente eche en cara cosas a Juan Carlos. Y no sólo me molesta porque es mi familia. Primero, porque yo siempre estaré al lado de mi familia, la Familia Real o la familia que sea. Estoy con ellos a muerte. Pero si fuéramos justos, deberíamos recordar todo lo que Juan Carlos ha hecho por su país.

Si fuéramos justos, deberíamos recordar todo lo que Juan Carlos ha hecho por su país. Tendría que estar en España

P.- ¿Es usted monárquico o está, simplemente, concediéndole el principio de presunción de inocencia?

R.- Yo soy monárquico. Pero da igual que seas monárquico o no. España le debe mucho al rey Juan Carlos.

P.- ¿Y cree que España o los políticos del Gobierno no están siendo justos con él?

R.- No me gusta hablar en general, pero se escuchan muchas cosas. Mucha gente debería callarse un poco.

P.- ¿Se refiere a algunos políticos?

R.- Sí.

P.- Deme nombres.

R.- No sé, a mí no me gusta el trato que se le está dando al rey emérito. Habrá hecho algunas cosas, pero habría que esperar al juicio, si lo hay. El lado político es un lado peligroso, complicadito... A mí no me gusta hablar de política porque la gente salta a la mínima.

P.- ¿Qué análisis hace de estos siete años y medio de reinado de Felipe VI y Letizia?

R.- Me encantan. Felipe VI es una persona que está muy bien preparada para el trono. Y encima lo veo un hombre muy guapo, con buenos trajes, buena presencia, buen físico... buena clase para representar al país.

Veo a Felipe VI un hombre muy guapo, con buenos trajes y buena clase

P.- ¿Y qué opinión le merece la reina Letizia?

R.- Letizia está guapísima. Los veo muy guapos a los dos. Mi madre piensa lo mismo. Le encantan Felipe y Letizia. Representan muy bien al país: cómo hablan, cómo se presentan... A veces lo hablo con amigos a los que les gusta mi historia y les gusta la moda. Letizia nos cae muy bien a todos, me gusta su figura, lo que es y lo que representa. Después de nombres tan importantes como Alfonso XIII, Juan Carlos I... Tú ves a Felipe y Letizia y ya son figuras de la Historia de España.

P.- Usted, que se dedica al mundo de la moda, ¿considera a la reina Letizia un referente de estilo?

R.- ¡Bueno! En algunas fotos la veo bien, pero si hablamos de moda, siempre se puede hacer más.

P.- ¿Y a Felipe?

R.- Felipe tiene unos trajes muy guapos, pero mañana, si quiere, podemos meterle un poquito más de rock and roll a sus trajes: unas botas, unos anillos... Siempre se puede hacer más, pero entiendo que siendo rey y reina se cortan un poco. Eso sí, le pondría un par de anillos más, unos trajes más años 70, pero bueno, es el rey de España, tampoco se puede pasar.

P.- Tiene muchos tatuajes por el cuerpo, ¿alguno que tenga vínculo con la Corona?

R.- Tengo una corona tatuada en el dedo. Sí que me quería hacer la Flor de Lis, que representa a mi familia. Siempre lo he querido hacer. Todavía no lo he hecho por cuestión de tiempo. Me la tatuaré en Madrid y quiero hacérmela después de que esta historia avance un poco. No como celebración, pero al menos cuando vea que me dan mi lugar. Ahí sí añadiría una flor de lis a mi cuerpo, que ya lo tengo bastante tatuado.

Juan Alfonso Milán quiere conocer a su familia y a dar a su padre el lugar que merece en la Historia.

P.- ¿En qué zona del cuerpo?

R.- Seguramente en un dedo para que se vea siempre.

P.- ¿Qué tatuaje le haría a la reina Letizia en uno de sus cincelados brazos?

R.- ¿Un tattoo a la Reina? Bueno, no sé, depende de sus gustos. No sé qué le gustaría. Primero no sé qué van a decir de mí el día que me vean, con esta pinta, van a decir: "¡Uh! ¿Somos de la misma familia?" (risas). Mis amigos me lo dijeron un día: "Madre mía, ¿tú sentado en la Zarzuela con el Rey y con las pintas que tienes? Va a decir: 'Uy, ¿qué ha pasado con la Familia Real?'".

Me gustaría tatuarme la Flor de Lis, que representa a mi familia

P.- ¿Le gusta la televisión en España? ¿Se vería en algún formato tipo reality o no querría salirse de la moda y las redes sociales?

R.- Yo soy modelo, pero la tele es una cosa que me atrae mucho. El año que viene me gustaría estudiar para ser actor, me gustaría formarme más en ese sentido. A veces hago anuncios. Tengo agentes en todas partes del mundo que me buscan anuncios pero ¿por qué no series o películas? Me interesa mucho.

P.- ¿Y realities?

R.- No sé, depende de la oferta. Si es interesante, todo se puede hablar. Estoy abierto a muchas cosas. Es que hoy en día te pueden llamar para un MasterChef o para un Gran Hermano.

P.- ¿En qué formato se ve?

R.- No lo sé, la verdad. MasterChef parece divertido, ¿no? Cocinar ahí tiene que ser gracioso. Hay un montón. Luego tienes La isla de las tentaciones... menudo lío. Eso no lo podría hacer. Eso es demasiado. También está Supervivientes. ¡Eso es una locura!

Juan Alfonso Milán vive en Londres y ha trabajado para marcas como Armani o Vivienne Westwood.

P.- ¿Se imagina durmiendo en la arena de los Cayos Cochinos de Honduras y comiendo sólo lo que pesque o lo que cace?

R.- A ver, yo tengo fuerza de voluntad, pero sería curioso. A mí me gusta cuidarme, me gusta prepararme, ducharme, ponerme cremas, peinarme bien, vestirme bien, comer bien, disfrutar de un buen vino, de un buen champagne... Entonces el contraste de mi vida de ahora con la de Supervivientes... podría ser una experiencia.

El inconmensurable interés y la apabullante ilusión de Juan Alfonso por conocer la génesis de su linaje se multiplica cuando a su mente viene la imagen de su padre siendo un niño abandonado por su abuela cuando apenas empezaba a conocer, a sentir, a vivir. Es por él por quien emprende esta lucha. Es a él a quien desea, antes de que llegue el último de sus días, darle el sitio que merece en la Historia.

P.- ¿Qué le preguntaría a su bisabuelo, Alfonso XIII, si tuviera la oportunidad?

R.- Le pediría que me contase la historia de mi familia y de mi apellido, Milán.

P.- ¿Qué le preguntaría a su abuela, Juana Alfonsa Milán y Quiñones de León, si la tuviera delante?

R.- A mi abuela le preguntaría por qué abandonó a mi padre.

Sigue los temas que te interesan