Iñaki Urdangarin y Ainhoa, ante su reto más difícil: la libertad condicional de él y una oferta tentadora

Han pasado justo 25 días desde aquel 19 de enero de 2022, miércoles, en que la vida de Iñaki Urdangarin (54 años) cambió para siempre. Su matrimonio de 25 años, también.

Esa aciaga mañana, España y medio mundo se hicieron eco de las fotografías en una revista del corazón en las que el exduque de Palma paseaba de la mano con otra mujer que no era la infanta Cristina (56).

La identidad de la fémina sólo tardó horas en ver la luz: Ainhoa Armentia Acedo. Lo que vino después por casi todos es sabido, de tan radiado como fue en televisión, radio y prensa escrita. Los medios de comunicación se desplazaron a Vitoria y la flamante pareja fue captada durante días a las puertas del despacho de asesoría jurídica donde trabajan, y donde surgió el flirteo y posterior amor entre ellos, Imaz Asesores.

Fueron días en que Iñaki y Ainhoa, envueltos en una nube de fotógrafos, se convirtieron en los protagonistas absolutos. Sus vidas personales y familiares fueron diseccionadas, y Urdangarin y Cristina de Borbón anunciaron la "interrupción de su matrimonio". Ahora, pasada la novedad y el escándalo que supuso, el día a día de ambos es muy distinto.

La prensa se ha retirado paulatinamente y la calma ha regresado a las calles de Vitoria. También a las vidas de Iñaki y Ainhoa. Imaz Asesores también ha agradecido no tener el foco informativo mañana, tarde y noche en la puerta de su sede. Así lo confirman a EL ESPAÑOL.

"No te haces una idea de cómo fue aquello. Son unas oficinas muy modestas dentro de su buen nombre y tener cámaras les afectó en muchos aspectos", sostiene un buen informante.

Por ejemplo, de cara a potenciales visitas para ellos. "Hubo mucha incomodidad, esa es la verdad. Iñaki y Ainhoa se disculparon con quienes tuvieron que hacerlo porque se vieron salpicadas personas que no debían", se añade. En esa línea, se desmiente que el propio despacho llamara al orden a los protagonistas. Ahora, otra nueva noticia se cierne sobre Urdangarin: su inminente libertad condicional.

Según ha publicado El diario vasco, el exduque obtendrá la ansiada libertad entre este febrero presente y el mes de marzo, al superar tres cuartas partes de su condena. Ante esto, se abre un novedoso horizonte en su vida. "Tiene muchas ganas de saberse libre y dejar atrás todo, pero tampoco va a hacer grandes cambios en su vida", se confía a este medio. Eso sí, ofertas laborales no le van a faltar.

De hecho, tal y como apunta la periodista Pilar Eyre (70), le han propuesto escribir sus memorias, por las que le han ofrecido "medio millón de euros". Hasta donde conoce este periódico, Iñaki ha dicho no a esta oferta y ha dejado claro que tampoco concederá entrevistas. Mucho menos hablando de su familia ni de la Corona.

También tendría sobre la mesa dar clases de balonmano en el extranjero, donde hay quien ubica su residencia en un futuro no muy lejano. "Yo por eso no apuesto nada. Él está feliz en Vitoria, con su madre, y no ha dicho nada de irse. Entre otras cosas, por su madre, a la que está muy unido, y sus hermanos", hace constar la fuente contactada.

Y añade: "Iñaki no es un hombre que necesite mucho para vivir". No esconde su pasión por el balonmano, ese deporte que tanto le dio -y que sigue fervientemente-, aunque ya se ve realizado a través de su hijo Pablo (21), el segundogénito de Iñaki y la infanta Cristina: "Siente un gran orgullo por él y ha sido su principal maestro".

En lo que respecta a Ainhoa Armentia, se aclara lo que sigue: "Todo está más tranquilo y ha podido recuperar cierta tranquilidad en su casa, con su marido y sus hijos". Fueron semanas intensas en las que Armentia recibió llamadas de representantes para prestarle sus servicios. El interés sobre su persona ha sido incuestionable.

De momento, la amiga especial de Urdangarin ha dicho "no"; no le interesa dar ese paso tan importante en su vida. Tampoco es cierto que su intención sea dar el salto a la televisión y los realities, como se ha dicho. "Existen conversaciones y ella ha escuchado" lo que se le ha propuesto, pero nada más, se aclara. Lo que sí ha contratado Ainhoa Armentia son los servicios de un abogado, que la está guiando en estos convulsos días.

Se insiste a este periódico en que Ainhoa estaría midiendo muy mucho sus movimientos. Por delante, le esperan unos meses complicados en los que tendrá que finiquitar su compromiso matrimonial, y ésa es la razón principal por la que no habrá, de momento, imágenes de ella e Iñaki. "Quiere hacer las cosas bien, por eso está pidiendo asesoramiento legal", para intentar frenar la avalancha de información que se continúa vertiendo en televisión y medios "sobre su intimidad y honor y los de su familia".

