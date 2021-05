El golpe bajo del príncipe Harry a su padre en su nuevo documental

'THE ME YOU CAN'T SEE'

El príncipe Harry de Inglaterra (36 años) no está cumpliendo, en absoluto, con el deseo que manifestó hace algo más de año y medio cuando quiso desvincularse de la Familia Real británica para llevar una vida "económicamente independiente" y algo desvinculado de los medios de comunicación, a los que siempre acusó de acoso e incluso del fallecimiento de su madre, la princesa Diana de Gales.

El hijo menor del príncipe Carlos (72) se encuentra en plena promoción de su nueva serie, The me you can't see -El yo que no puedes ver-, un documental divido en episodios en el que consta como productor ejecutivo junto a Oprah Winfrey (67) y donde se aborda el siempre delicado asunto de los problemas de salud mental.

Para nutrir de contenido esta serie, que se emitirá en Apple TV a partir del próximo 21 de mayo, cuenta con los testimonios de personas como la actriz Glenn Close (74) o la cantante Lady Gaga (35), a la que en el teaser despojan de su nombre artístico para llamarla simplemente Stefani, su nombre de pila, la auténtica ella.

La diva de la música ha manifestado luchar -y seguir luchando- con algunos problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad y en los últimos años contra la fibromialgia. "Los problemas de salud mental importan. Tomar la decisión de pedir y recibir ayuda no es un signo de debilidad, todo lo contrario, en estos momentos, en el mundo en el que vivimos ahora, más que nunca, es una señal de fuerza" afirma Harry ante Oprah.

"Ahora, más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea a todo lo relativo con la salud mental por sabiduría, compasión y honestidad", aseguró Winfrey en un comunicado en el que ofreció algunas pinceladas sobre este proyecto en el que colabora, de manera estrecha, con el nieto de la reina Isabel II (95).

En este avance, ha llamado la atención que el duque de Sussex haya utilizado imágenes suyas en el funeral de su madre, fallecida en París en un accidente de tráfico el 31 de agosto de hace casi 24 años. El entonces pequeño Harry asistía junto a su padre y su hermano mayor, el príncipe Guillermo (39), al último adiós a la princesa Diana en Londres, en 1997, en el que fue el inicio de sus problemas de salud mental según él mismo.

Justo en ese instante, en el momento en el que aparece en escena el príncipe de Gales teóricamente consolando a su hijo 13 años, una voz en off dice lo siguiente: "Tratar a las personas con dignidad es el primer acto", algo que se puede interpretar como un nuevo golpe bajo de Harry a su padre. No sólo como heredero a la Corona británica, como primero en la línea de sucesión al trono británico, sino como progenitor.

Hace menos de una semana, el príncipe Harry volvía a la carga disparando contra su posición en la Familia Real británica. Así lo expresó él mismo durante una conversación con el actor Dax Shepard (46), presentador del pódcast Armchair Expert. "No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto, mira lo que le hizo a mi madre", pensaba el príncipe Harry en aquellos momentos, según confesó a Shepard.

El duque de Sussex también habló sobre la prensa en el Reino Unido: "Es una mezcla entre El show de Truman y estar en un zoológico", dijo, haciendo referencia a la famosa película de Jim Carrey en la que el personaje principal no tiene ni idea de que está viviendo en un programa de televisión gigante donde se registran todos y cada uno de sus movimientos.

