Letizia no arriesga y recicla su falda mantón de manila de Duyos en su primer acto de la semana

Hoy sí. Porque aunque no seamos muy fans del look ni de los colores que ha elegido para esta mañana, no se puede decir que el outfit elegido por Letizia (48 años) no haya sido apropiado. Los Reyes han hecho entrega, en el Palacio de El Pardo, de las acreditaciones a los nuevos embajadores de la novena edición de Embajadores de la Marca España, y la Reina ha vestido cien por cien Made in Spain. Y en los tiempos que corren, eso se agradece.

El 'outfit' de la Reina de este lunes. Gtres

Siguiendo la teoría de que en estos momentos de pandemia no da buena imagen estrenar, la mujer de Felipe VI (53) ha tirado de armario sacando un conjunto que estrenó hace un par de temporadas, en octubre de 2019, para presidir una reunión del patronato del Instituto Cervantes. Firmado por Juan Duyos, obtuvo muy buenas críticas, aunque no la nuestra.

Se trata de un outfit confeccionado a medida para la Reina, con un aire muy español. Se trata de una falda en color verde aguamarina y recorrida por bordados de flores en tono marfil inspirados en los mantones de Manila. La blusa, en seda, va a juego con el color claro de los bordados, que aparecen adornando los puños y el cuello.

Letizia luciendo su falda mantón de manila de Duyos. Gtres

Como ya parece costumbre en ella, repite los mismos complementos que el día que estrenó el conjunto de Duyos, y todos en el mismo color blanco crudo. También Made in Spain, ya que son de la firma Magrit. Se trata de una cartera de piel anudada y unos salones a juegos. Como joyas unos pequeños pendientes de diamantes y el anillo de Karem Hallam. Un look Made in Spain cien por cien.

