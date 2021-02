El príncipe Carlos de Inglaterra visita en el hospital a su padre, el duque de Edimburgo

El príncipe Carlos (72 años) ha visitado este sábado a su padre, el duque de Edimburgo (99), en el hospital londinense donde se encuentra ingresado desde el martes por motivos que no han trascendido. Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II (94), que cumple cien años el próximo 10 de junio, entró por su propio pie esta semana en el centro privado King Edward VII tras haberse "encontrado mal", según informó su residencia oficial, el Palacio de Buckingham.

Esa fuente ha asegurado de que los médicos han optado por mantener al duque "en observación" al menos hasta entrada la próxima semana porque han preferido actuar con "sobrada precaución". El Palacio subraya que el príncipe Felipe se mantiene de "buen ánimo" y ha recalcado que su dolencia no está relacionada con la covid-19.

Fuentes cercanas a la familia han asegurado que el duque está de "buen ánimo". Gtres

Carlos, su primogénito y primero en la línea de sucesión al trono británico, ha sido el primer miembro de la Familia Real en acudir a verle al hospital. El príncipe de Gales llegó al centro médico en un automóvil gris de marca Tesla hacia las 3:20 horas GMT de la tarde de este sábado. Isabel II ha permanecido esta semana en su residencia del castillo de Windsor, a unos 30 kilómetros al oeste de Londres. En diciembre de 2019, el duque ya pasó cuatro noches ingresado en el mismo hospital londinense para recibir tratamiento por una dolencia cuya naturaleza tampoco se hizo pública.

Felipe no fue ingresado de urgencia, sino que llegó al centro médico en un vehículo privado y accedió a él caminando por su propio pie, si bien el Palacio no ha revelado detalles sobre sus problemas de salud, más allá de que no están relacionados con el coronavirus. Mientras el duque de Edimburgo sigue hospitalizado en el King Edward VII de Londres, uno de sus nietos, el príncipe Harry (36) acaba de tomar la decisión definitiva.

Ni él ni su esposa, Meghan Markle (39), volverán a formar parte de la Familia Real británica ni desarrollarán actividades institucionales con la Corona. Si bien fue el pasado 31 de marzo de 2020 cuando los duques de Sussex se desvincularon para siempre de la primera línea de la monarquía inglesa, esa decisión estaba pendiente de revisión a principios de 2021. Con mucha "tristeza" y "decepción", el palacio de Buckingham ha anunciado este viernes la decisión del matrimonio Sussex. La reina Isabel, además, ha pedido a su nieto y a la esposa de éste que renuncien a sus títulos militares y patrocinios honorarios.

La jefa de Estado ha decidido retirarle a su nieto, sexto en la línea de sucesión al trono británico, los patrocinios honorarios que ostentaba y que volverán a la soberana, quien los distribuirá a otros miembros de la Familia Real. Tras conversaciones con el duque, la Reina ha confirmado que, al alejarse de los deberes reales no podrán seguir asumiendo las responsabilidades y obligaciones que conlleva una vida de servicio público. Momentos después de la embestida la reina Isabel, los duques de Sussex han respondido tajantes con otro comunicado: "Todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal".

