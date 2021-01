Charlène de Mónaco acalla los rumores: "Estaré siempre con el príncipe Alberto y lo protegeré"

Alberto II (62 años) y Charlène de Mónaco (42) cumplen este año su décimo aniversario de boda y los rumores de separación, que han rodeado desde el principio la relación, no parecen haber hecho mella alguna en la princesa, que asegura esta semana en una entrevista en el semanario Point de Vue que se mantendrá siempre a su lado. Más unidos que nunca.

"Cuando mi marido tiene problemas, me los cuenta. Le digo a menudo: 'Pase lo que pase, estoy al 1.000 por ciento contigo. Te apoyaré hagas lo que hagas, tanto en los buenos como en los malos momentos", señala la exnadadora sudafricana. Sus declaraciones a los medios son escasas y en este caso están motivadas por la presentación de un nuevo retrato oficial en el que Alberto II y Charlène aparecen acompañados de sus dos hijos, los mellizos Jacques y Gabriela, de seis años. El apoyo de la princesa a su esposo en esta entrevista es inquebrantable.

Los príncipes Alberto y Charlen de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabreille en junio de 2020. Gtres

"Antes de que nos casáramos, fuiste mi amigo, mi guía, me protegiste. Cuando llegué a Mónaco, tuve que adaptarme a un nuevo ambiente. Aprendí escuchando, observando, pero fuiste sobre todo tú quien me ayudó y me mostró el camino. Estaré siempre a tu lado, te protegeré", asegura Charlène en la citada entrevista sobre su marido, como si estuviera hablando con él.

Alberto II es, según Charlene, "un hombre extraordinario" y dedicado al completo al Principado. "No hay nadie más entregado a su país, más leal, determinado y valiente. No he visto a nadie trabajar más que él. Se interesa por todas las culturas y las respeta, tiene buen corazón y no juzga, sabe perdonar. Le tengo el mayor respeto", añade. En la nueva imagen principesca, la princesa ha abandonado ya el corte de pelo punk con el que sorprendió al mundo a mediados de diciembre, con parte de la cabeza rasurada, y luce una melena corta con flequillo.

Charlene de Mónaco sorprendió en navidades con un cambio de look. Gtres

"Ese corte fue mi decisión. Al parecer provocó todo tipo de comentarios, pero resulta que tenía ganas desde hace tiempo. El estilo me gusta, eso es todo. Estamos en 2021 y en estos tiempos tan difíciles hay otros temas mucho más importantes que merecen nuestra atención", concluye. Ella asegura ser feliz. "Hay momentos más o menos fáciles, como le sucede a todo el mundo, pero estoy feliz tal y como estoy, colmada con mi vida, sé que soy muy privilegiada", recalca Charlene, que reconoce que es "profundamente creyente" y que agradece a Dios "cada día" que le da.

La paternidad de Alberto

Alberto de Mónaco se enfrentará en febrero a su tercera demanda de paternidad. Gtres

Desde este verano, una nueva demanda de paternidad persigue a Alberto de Mónaco tras la denuncia interpuesta por una brasileña que asegura que su hija de 15 años es la hija biológica del príncipe monegasco, que ha reconocido ya a dos hijos fuera de su matrimonio con la princesa Charlène, madre de sus mellizos. El medio especializado Histoires Royales aseguró entonces que esa mujer de 34 años, que insiste en preservar su anonimato, ha interpuesto su demanda en el tribunal de Milán, que ha fijado el juicio para febrero de 2021.

La demandante, que ahora vive en la región italiana de Marcas, defiende desde hace años que su hija, nacida el 4 de julio de 2005, es fruto de una relación con Alberto de Mónaco, pero ante la negativa de este a reconocerla ha decidido recurrir a la Justicia. Un proceso especialmente doloroso para la familia real monegasca, pues los hechos ocurrieron cuando Alberto y Charlène ya llevaban cinco años juntos.

A pesar de todo, el matrimonio ha seguido mostrando una imagen de unión y felicidad. De hecho, la princesa acostumbra a publicar en sus redes tiernas imágenes familiares en las que ambos aparecen sonrientes, ajenos a la última polémica del príncipe.

[Más información: El inusual posado navideño de los Grimaldi: del 'pijama' de Alberto al jersey de Estefanía]