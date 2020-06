Letizia luce su primer vestido en 80 días: negro, 'wrap' y de Carolina Herrera

Todos estamos viviendo una desescalada paulatina. Poco a poco volvemos a las calles y a retomar nuestro día a día y lo mismo ocurre en el Palacio de la Zarzuela y en la agenda de la reina Letizia (47 años).

Aunque no es lo mismo que antes -los meses de junio siempre ha tenido una gran actividad por eso de que se termina el curso y hay muchas cosas que dejar hechas antes de irse de vacaciones- lo cierto que la Reina empieza a retomar sus actos con cierta normalidad. Y todos estábamos deseando que llegara este momento para poder volver a comentar los looks que la esposa de Felipe VI (52) nos regala en cada aparición.

Los reyes Felipe VI y Letizia este martes en una audiencia en Zarzuela. Gtres

Después de más de 80 días en los que no hemos comentado el outfit de la Reina, primero por respeto y segundo porque Letizia ha vestido en todas las videoconferencias los mismos looks sobrios, sencillos y que no daban para mucho, lo cierto es que este martes por la mañana en Zarzuela nos hemos llevado una pequeña alegría al volver a verla luciendo un vestido.

No os emocionéis porque la prenda va a tono con el momento que estamos viviendo. El país está de luto por las miles de víctimas de esta horrible pandemia y Letizia ha elegido el negro como el color para vestir en la mañana de este martes. La cita ha tenido lugar en uno de los salones de Zarzuela donde los Reyes han recibido a una representación de emprendedores de South Summit e innovadores tecnológicos y sociales de Ashoka España.

En la reunión, estos representantes de sus diferentes empresas les han hecho llegar a los monarcas su forma de ver el futuro en los distintos sectores en los que trabajan para la recuperación de la España post Covid-19.

La reina Letizia el día que estrenó este vestido de Carolina Herrera en el mes de enero. Gtres

El encuentro se ha desarrollado según el nuevo estilo marcado por culpa de la pandemia mundial del coronavirus: una mesa redonda sin mesa guardando la distancia de seguridad. Para el encuentro, Letizia ha sacado de su armario un vestido negro de lunares blancos de la línea CH de Carolina Herrera. La Reina ha tenido que pasar calor, ya que es de manga larga con silueta wrap que es la que tanto luce desde hace un par de temporadas.

La prenda la estrenó en enero de este año, pero el vestido nunca ha salido de Zarzuela, ya que la primera vez que se lo puso también fue para una audiencias dentro del propio palacio. La esposa de Felipe VI lo ha combinado con unos salones negros destalonados de la misma marca que tiene en también en color rojo, en nude, en azul y en camel. Lo que no se ha quitado, a pesar de la pandemia, es el anillo de Karen Hallam, y unos pendientes de diamantes redondos.

