¿Otra vez lunares? Letizia cierra su viaje a Cuba igual que lo empezó

Cuando veáis la nueva aparición de la reina Letizia (47 años) en Cuba vais a preguntaros lo mismo que yo: ¿es el mismo vestido del primer día? ¿Otra vez lunares? En dos días en la isla caribeña le hemos visto cuatro vestidos prácticamente iguales, ¿de verdad nadie piensa en esto cuando prepara una maleta para un viaje de Estado?

Que nadie me diga que esto lo hace para pasar desapercibida y que sus outfits no eclipsen la visita porque ella es la Reina de España y haga lo que haga esto va a suceder igual. ¿No sería mejor aprovechar esa atención extra sobre ella? Pues nada, volvemos a cometer el mismo error una y otra vez. Los Reyes han comenzado la jornada visitando el Museo de las Bellas Artes de La Habana donde hay un retrato De Goya.

La Reina se despide de Cuba de nuevo con lunares. Gtres

Como ya hizo a su llegada a Cuba la Reina se ha vestido de lunares. Se trata de un diseño de largo midi, con manga francesa, falda de tablas y cuello redondo de la firma española Massimo Dutti, una de las marcas bajo el paraguas de Inditex. Lo ha llevado con un cinturón en color azul navy, el mismo tono que los topos marcando bien la cintura.

La combinación a la que ha recorrido es la más sencilla: azul y blanco. Y no se ha complicado mucho más, porque ha vuelto a sacar sus sling back con el talón al aire en azul de Carolina Herrera. ¿Que va a hacer cuando vuelva a Madrid con el frío y tenga que lucir medias y no pueda ponerse estos zapatos que parece que se han convertido en su nueva obsesión?

El bolso y los zapatos que ha lucido Letizia. Gtres

El bolso que ha elegido es el mismo que llevo el día del estreno de este vestido, también de Carolina Herrera en piel azul. Y ya se que me vais a decir que hoy me quejo mucho, pero es que me parece increíble que la Reina haya vuelto a lucir hoy los mismos. Pendientes que en casi todo el viaje, los aros de Coolook. ¿De verdad no ha llevado a Cuba más que dos pares de pendientes?

Como era un acto de mañana Letizia ha llevado el pelo suelto y un maquillaje ligero. La pena es que a nuestra Reina no se le ha pegado nada del color y la alegría de la isla que está visitando y todos sus looks nos están resultando cuando menos aburridos.

