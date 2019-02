Letizia sucumbe a la pata de gallo, el estampado de las 'royals' europeas

Letizia (46 años), no podías empezar la semana de una forma más potente. Tras el viaje a Marruecos, que nos dio grandes momentos, cogemos el lunes con fuerza con la entrega en Córdoba de las Medallas de las Bellas Artes 2019. La Reina tiene enfrente a cantantes y artistas con los que medirse, siempre hablando en términos de estilo, claro.

Los Reyes de España en el Palacio de la Merced en Córdoba. Gtres

En esta edición se premia a personas del arte como Juan Echanove (57), José Andrés (49), José Luis Perales (74), la cantante Lolita (60) o el grupo Hombres G, uno de los favoritos de la Reina en su juventud.

Integrantes del grupo Hombres G, a punto de acceder al recinto donde serán premiados. Gtres

A Letizia siempre le han gustado estos galardones. Aprovecha para charlar con sus artistas favoritos y para dar la campanada con su look. Así que este lunes no ha sido excepción y ha estrenado outfit. En la línea de las royals, ya que el estampado que ha elegido, pata de gallo, es de los favoritos de la duquesa de Cambridge (37), de Máxima de Holanda (47) o Matilde de Bélgica (46).

Máxima de Holanda y Matilde de Bélgica coinciden en estampado en La Haya. Gtres

Letizia ha estrenado un conjunto de dos piezas de Hugo Boss. Realizados en lana, son una falda de tubo de corte midi y un top de manga corta con estampado pata de gallo XXL. Podríamos intentar hacer un día una recopilación de este tipo de conjuntos, trajes y demás que tiene en su armario la Reina. Que nadie dice que no estrene, porque ella tiene que dar una imagen y es importante, pero no entendemos muy bien esta repetición de estilo, una y otra vez, pero gastando dinero. Es decir, me compro ocho trajes iguales, ¿por qué?.

El caso es que hemos estrenado conjunto de Hugo Boss y de nuevo lo que más nos gusta es la combinación que ha hecho con los complementos. Dándole un toque de color al negro y blanco del traje, la Reina ha calzado unos salones en rojo, se tratan del modelo Liza de Magrit. Este par de zapatos los estrenó hace ya unos meses y tienen un tacón de nueve centímetros que se equilibra gracias a una pequeña plataforma que lleva en la zona de los dedos.

Los reyes Felipe y Letlzia entregan la Medalla al Mérito de las Bellas Artes a la cantante Lolita. Gtres

Para la entrada y también de la marca alemana, la esposa de Felipe VI (51) ha llevado un abrigo de grandes solapas y modo batín a juego con los zapatos. Es una prenda que nunca le habíamos visto en público, pero que sabíamos que estaba en su armario por unas fotos que publicó una revista en 2015 donde salía a cenar con su marido por Madrid con este abrigo.

La reina Letizia con gabardinas tipo batín de diferentes colores y texturas.

Es curioso porque de estos -si no igual, parecidísimo-, tiene también en su ropero de Zarzuela por lo menos diez, dos o tres en rojo. Como joyas sólo pendientes. Un modelo que tiene hace siglos en diamantes y rubíes que se pone mucho pero que nunca hemos sabido de dónde han salido.

Primer plano de los pendientes de diamantes y rubíes cuyo origen aún se desconoce. Gtres

Desde luego no se puede decir que la Reina no haya sacado su lado más royal en el acto de este lunes por la mañana.

