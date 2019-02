La mujer de rojo, el regreso triunfal de la reina Letizia

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Eso es lo que dice el refrán y se puede aplicar a la visita de estado de los reyes Felipe VI (51 años) y Letizia (46) a Marruecos. En poco más de 24 horas el Rey y la Reina han solucionado todo lo que iban a hacer en el país vecino y pueden cenar, si quieren, por San Valentín en casita.

Los reyes Felipe y Letizia en la sede de la Biblioteca Nacional en Rabat. Gtres

Letizia nos ha dejado tres apariciones para el recuerdo. La primera, vestida de novia. La segunda recordando, 16 años después, su pedida de mano al lucir el mismo traje de Armani que el día de su compromiso, y por último, este tercer look bajado directamente de la New York Fashion Week.

Los reyes Felipe y Letizia en el último acto de agenda en su viaje de Estado a Marruecos. Gtres

Para terminar con este día y unas horas en Rabat, los Reyes han tenido un encuentro con la colectividad española que vive en Marruecos. Han acudido a una recepción en la biblioteca que el Instituto Cervantes tiene en la ciudad. Se trata de que Felipe VI y Letizia conversen con las personas que residen en el país alauita para conocer un poco más su día a día.

La reina Letizia con un vestido de manga larga, tul y terciopelo de Carolina Herrera. Gtres

Siguiendo la línea de todo el viaje, la Reina ha estrenado un lookazo. Lo cierto es que Su Majestad ha encontrado en los vestidos estilo new look su estampa favorita. Le gustan, se siente cómoda y sabe que le favorece este tipo de figura. En esta ocasión, Letizia ha estrenado un nuevo diseño de la línea New York de Carolina Herrera que se presentó en la Semana de la Moda de la Gran Manzana para la temporada otoño-invierno 17/18.

Modelo en el desfile de Carolina Herrera en la última New York Fashion Week. Gtres

El vestido es precioso. De lago midi, está hecho en seda con pedrería bordada, mangas de terciopelo, una cintura marcada por un cinturón de terciopelo y transparente en el escote. Si quitas el terciopelo y le cambias el color a verde, el diseño se parece mucho al que la Reina eligió para los Premios Princesa de Asturias de 2013.

La reina Letizia en los entonces premios Príncipe de Asturias en el año 2013. Gtres

Lo que nos encanta es que parece que Letizia empieza a darle la importancia que en una imagen de Reina tienen las joyas. Parece que la bisutería se ha quedado en Madrid y que a Marruecos ha viajado con la caja fuerte para poder guardar las piezas que ha llevado. Para combinar esta tarde con el vestido de Carolina Herrera la esposa de Felipe VI se ha puesto los pendientes con forma de paloma realizados en diamantes y rubíes.

Son unas piezas increíbles que le ha prestado su suegra, la reina Sofía (80), ya que son de ella y no pertenecen al juego de las joyas de pasar. Los pendientes llevan un collar a juego que la madre del Rey siempre se ponía. Una pieza que Letizia todavía no se atreve a lucir. Es bastante escandaloso y ella, casi nunca, lleva nada más que pendientes.

Detalle de los pendientes de gaviota, de brillantes y rubíes, propiedad de la reina emérita Sofía. Gtres

En la mano, Letizia ha tenido un guiño hacia su Asturias natal al elegir un bolso de la marca Reliquiae. Es el modelo Archy en piel roja, que cuesta 525 euros para los que quieran adquirirlo en la web de la marca. Es el mismo modelo que tiene en negro y que hoy, no pega absolutamente nada.

Bolso en piel roja de la firma asturiana Reliquiae. Gtres

Ha completado su estilismo con unos salones de color burdeos de la firma española Lodi, que van atados al tobillo. Los tiene desde hace varias temporadas, pero es cierto que hacía mucho que no se los calzaba.

Salones de color burdeos de la firma española Lodi. Gtres

Letizia se ha despedido de Marruecos con el pelo suelto y con un maquillaje ligero. Dejando una buena sensación a todos. Ahora toca descansar porque ya, hasta la semana que viene no hay nada en la agenda de la Reina.

