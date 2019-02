La sorpresa de Letizia en San Valentín: se pone su Armani de pedida en Rabat

Los viajes a Marruecos tienen ciertas citas obligadas para todos los mandatarios que lo visitan. Una de ellas es acudir al mausoleo en el que están enterrados los reyes Mohamed V y Hassan II. Todo mandatario que acude al país tiene que ir a presentar sus respetos a los monarcas fallecidos. Una cita que ha tenido lugar este jueves 14 de febrero, día de San Valentín en el que la reina Letizia (46 años) no ha dejado su estilismo al azar y su outfit esconde un guiño romántico.

El rey Felipe y la reina Letizia presentando sus respetos a los monarcas Mohamed V y Hassan II en el mausoleo. Gtres.

El ritual de este jueves ya era cosa sabida para la reina, y ha decidido reciclar un look muy especial. Se trata del traje de chaqueta blanco de Armani que escogió para posar ante los medios cuando hizo oficial su compromiso con el entonces príncipe de Asturias. Un conjunto con un significado añadido este 14 de febrero que se celebra San Valentín. Además, es un conjunto casi exacto al outfit que llevó en 2014, cuando visitó por primera vez este monumento.

Como para entrar al mausoleo es necesario que las mujeres se cubran la cabeza, la esposa de Felipe VI (51) ha repetido hasta el mismo velo para hacerlo.

Detalle del velo que ha lucido la reina Letizia en su visita de este jueves.

Digamos que el vestuario que ha usado para su primer acto del día debe tenerlo en la sección de su su armario de Zarzuela todo en blanco donde pone 'traje para los países arábes'. Este Armani ha cumplido su objetivo de viaje de Estado y del día de los enamorados. La primera vez que le vimos con este mismo velo y con un dos piezas en blanco fue en su visita a los Emiratos Árabes en 2010, cuando entraron a la Mezquita del jeque Zayed Al Nahyan. Luego en 2014 repitió fórmula, y esta vez, volvemos a verla prácticamente igual.

Letizia en su visita a los Emiratos Árabes en el año 2010.

Debajo de la chaqueta se puede ver uno de los muchos jerseicitos que tiene la Reina precisamente para esto.

La reina ha escogido el Armani de su pedida en 2003 para visitar el mausoleo este jueves.

La Reina lleva dos looks de color blanco en tierras de Marruecos, y no es una casualidad. En la cultura del islam el blanco significa pureza, belleza y feminidad y no tengo dudas de que Letizia lo sabe y por eso repite este tono cada vez que viaja a un país con esta religión.

Letizia luciendo el mismo velo que ya escogió en 2014.

Una de las cosas que más nos ha llamado la atención de la Reina en Rabat son las pestañas. Letizia lleva pestañas postizas, eso ya lo sabíamos, pero el caso es que este jueves hasta le debía costar abrir el ojo del pestañón que llevaba. Gracias al velo se le veía claramente.

Detalle de las pestañas postizas de Letizia en su visita al mausoleo este jueves.

El viaje de los Reyes termina este jueves, así que podrán pasar San Valentín en Zarzuela.

[Más información: Letizia, espléndida, hace los deberes en su primera noche en Rabat]