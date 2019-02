El discreto vestido de Letizia para un día triste

La reina Letizia (46 años) ha cerrado este jueves la agenda con una reunión con el Patronato del Teatro Real. Parece que cuando ella no es el centro de atención la cosa se calma, porque esta mañana acompañaba al Rey con un look más sereno y tranquilo. Comenzamos la semana con el jersey transparente y la terminamos con un vestido estilo abuelita, es ideal, pero, vamos, que no iba de mujer rompedora. Tal vez porque tiene ya la cabeza en Marruecos, viaje de Estado que comienza el martes con Felipe VI (51) y que debe tener muy ocupada a la doncella de Zarzuela, porque hacer esa maleta es complicado.

Tampoco era un día fácil para la Reina, este jueves se cumplen doce años de la trágica muerte de su hermana Érika, hecho que supuso un antes y un después para Letizia. Sin embargo, había que trabajar y la esposa de Felipe VI no ha dudado en darlo todo en el acto de esta mañana.

La Reina ha lucido un vestido en seda salvaje verde agua cruzado. Es una prenda de una gran firma, como es de Bottega Veneta, y que ronda los 2.000 euros de precio. De corte midi, recuerda mucho a los que lucían las señoras en los años 40. La parte de arriba lleva un pequeño fruncido en el pecho y unos dibujos estampados en tonos más oscuros con mariposas de distintas formas. No es nuevo, lo había llevado hace cosa de un año en una visita a Santiago de Compostela.

La idea del vestido es mona, pero si ya es un poquito estilo abuela, si lo combinas con un bolso propio de Isabel II (92), la cosa se queda en jubilada total. Se trata del modelo Bespoke en piel negra que estrenó en su visita a la Casa Blanca en septiembre de 2015 firmado por Hugo Boss.

Como calzado unos salones de Magrit en tono negro. Y desafiando la ley del frío, la Reina se los ha puesto sin medias. Piernas bonitas tiene, pero calor no ha debido pasar.

También de maripositas y a juego con el estampado del vestido, la Reina ha llevado los pendientes de Elena C. Los tiene desde hace muchísimos años y están entre sus favoritos, aunque es cierto que hacía meses que no se los veíamos.

Como a lo largo de la semana, Letizia ha elegido llevar el pelo suelto y un maquillaje muy suave. Así terminamos la semana, esperando con ganas el viaje a Marruecos y las apariciones que la mujer de Felipe VI haga allí.

