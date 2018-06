La 'escudera' que defendió a Letizia, mano derecha del ministro astronauta Pedro Duque

Siguen brotando nombres conocidos en torno al nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez (46 años). A su asombroso equipo de ministros ahora se añaden los subgrupos profesionales relativos a los propios ministerios. Y una nueva sorpresa. Como jefa de Gabinete del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, encabezado por Pedro Duque (55), se encuentra Imma Aguilar Nàcher.

En un tuit publicado el pasado lunes alrededor de las 22:30 horas de la noche, la periodista informaba de su ilusión y sus ganas ante este nuevo reto profesional, no tan novedoso en su amplio currículo institucional y político: "Mucha ilusión y responsabilidad. Muy agradecida al ministro Pedro Duque (@astro_duque) por su confianza y al equipo magnífico que me rodeado en @CienciaGob".

Mucha ilusión y responsabilidad. Muy agradecida al Ministro @astro_duque por su confianza y al equipo magnífico que me rodea en @cienciagob pic.twitter.com/O7Ke3cYRGX — Imma Aguilar Nàcher (@immaaguilar) 25 de junio de 2018

Pero, ¿quién es Imma Aguilar?

Imma Aguilar es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Politécnica de Valencia. Además es Máster en Dirección de Comunicación por la Universidad Oberta de Catalunya y Magíster en Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Barcelona, según consta en su historial profesional adjunto en su web. Tal y como ella misma revela en su página personal, immaaguilar.com:

"Me interesa el nuevo periodismo, los movimientos sociales, el ciberactivismo, la comunicación política, el arte y todo eso mezclado (#ARTivismo). Soy una yonki de las campañas electorales". Efectivamente, fue Imma la cabeza pensante de la campaña electoral de Eduardo Madina (42) para las primeras del PSOE en el País Vasco, posteriormente incorporó al equipo de comunicación de Albert Rivera (38) para volver a los brazos del socialismo en última instancia.

Amiga íntima de la Reina

Y aunque los reyes no tienen (o no deben) tener amigos, no es ningún secreto si afirmamos que Imma Aguilar pertenece al círculo mas íntimo de amistades de la reina Letizia (45). Puede que el atenuante de este delito sea que lo suyo se forjó previa a su entrada a Zarzuela. Letizia e Imma se conocieron en la etapa en que ambas trabajaban para CNN+ entre los años 1998 y 2000. Su relación dura hasta estos días, veinte años y una nueva vida después. La Corona no ha impedido que Letizia se haya escapado con Imma y el resto de 'escuderas' a conciertos de Supersubmarina o a tomar cervezas a La Bicicleta de Malasaña.

Sin temor a dar un paso al frente y abriendo un inaudito entrecomillado verbal, Imma Aguilar fue quien rompió la primera lanza a favor de Letizia, en directo, tan solo horas después de que saliese a la luz el vídeo en el que la esposa de Felipe VI (50) impedía que la emérita Sofía (79) se fotografiase con las infantas Leonor (12) y Sofía (11) a las puertas de la Catedral de Palma el domingo de Resurrección. "Está preocupada y bastante desolada, ya que la Reina está muy comprometida con el cuidado de su imagen y la de sus hijas" comentaba en la mesa matinal del programa El círculo de Telemadrid.

Letizia e Imma son miembros de un mismo squad, integrado, entre otras, por periodistas como Sonsoles Ónega (43), neo presentadora de Ya es mediodía de Telecinco y cronista en el congreso desde hace más de diez años, Almudena Bermejo, Esther Jaén y Sagrario Ruiz de Apodaca, esposa de Lorenzo Milá (57), quien también salió defensa de Letizia vía Twitter con un contundente mensaje: "¿De verdad que el famoso rifirrafe real da para para tanto? ¿No tenemos derecho a tener un mal día? #pregunto #unpocomasdemesura".

