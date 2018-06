Hablamos con Matilde Cano, la andaluza que ha 'lunarizado' a Letizia en América

Entrar en el armario (real) de Letizia (45 años) siempre es una buena noticia para quien diseña, produce y distribuye una pieza de moda. El golpe de felicidad ha llegado hasta un clásico taller del centro de Córdoba. Matilde Cano, diseñadora andaluza al frente de su propia empresa desde hace más de 40 años, ya puede decir voz en grito que ha vestido a una reina de España. Y de qué forma. "Eso es lo más importante y lo que nos gustaría destacar, que el diseño español esté en boca de todos a través de personas tan importantes", responde la creativa a este periódico.

Los reyes de España viajaban el pasado jueves 14 de junio a Estados Unidos en un periplo oficial que incluía las ciudades de Nueva Orleans (Luisiana), San Antonio (Texas) y como fin de fiesta, Washington DC, con el correspondiente encuentro con el presidente de Estados Unidos Donald Trump (72) y su esposa, Melania (48). La sorpresa llegó el lunes. Una clienta de Matilde etiquetaba a la diseñadora en una foto de Letizia en Instagram luciendo "uno de sus Matildos" (así llaman a sus vestidos).

La reina Letizia vestida de Matilde Cano. EFE

Ha entrado en su armario de la mejor manera... ¿Cómo lo recibieron?

Fue muy gracioso. Nos llegó sobre las 8 de la tarde. Una seguidora nos lo envió a través de Instagram. "Un Matildo por el mundo", nos dijo.

¿Cuál ha sido el proceso natural para que el vestido haya llegado hasta el armario de la reina?

Su estilista se puso en contacto con nosotros. No teníamos conciencia ni para qué evento era, ni para qué acontecimiento, si era algo con carácter privado o quizá algo más público. Sabíamos que lo tenía y que en cualquier momento lo podía utilizar. Ya sabes que para estas cosas la Casa Real es muy discreta y la verdad es que lo han hecho todo con mucha exquisitez.

¿Se ha notado en la demanda? ¿Podrían contabilizar cuántos vestidos están encargados desde el lunes hasta la fecha?

Sí, sí, hay mucha demanda. Cuatro horas después, se colapsó la web. No sé cuánta gente estaba entrando por minuto. Se quedó colgada. No se podía acceder a la venta online. Te puedo confirmar que el vestido está agotado. Están entrando muchas demandas de esta prenda porque es fácil y versátil... Y no solo clientas a nivel nacional sino también a nivel internacional. Están comprando el vestido pero también otra chaqueta muy española, una que tenemos tipo goyesca.

Los reyes de España en San Antonio, Texas. Gtres

¿Tiene Letizia más piezas suyas?

Que yo sepa, no. También te digo que funcionamos a través de showroom, en Madrid, Barcelona... De momento, no tenemos constancia.

¿Cómo definiría el estilo de Letizia?

Yo creo que es una persona muy elegante, se deja asesorar por gente muy formada que sabe combinar lo que se lleva, lo que le favorece y lo que exige el protocolo. Adecuada al decoro de lo que se requiere en cada ocasión. Y es cierto que cuando arriesga, está guapa como procede a una mujer como ella: agraciada, delgada, joven y defendiendo lo que lleva.

Como experta en moda, ¿cree que ha sido un error que Letizia lleve el mismo vestido que Melania tan solo un año después de que la primera dama lo estrenase?

Yo creo que le ha dado un poco igual. Ha hecho un guiño con el diseñador americano, dentro de la oferta de Michael Kors es un vestido que le favorece mucho y realza su figura. Dentro de la simplicidad del modelo no ha entendido ni que estaba pisando a Melania, ni comparándose, ni nada. Ha sido un guiño, en honor a la tierra en la que estaba. Para que se vea que también participa de lo suyo, es pura diplomacia. Es una especie de acercamiento a la población americana y dejando claro que puede llevar un vestido que no es exclusivo.

¿Confía en ver a la reina vestida de nuevo de tu firma?

Nos encantaría, por supuesto, esperemos que esto sea el inicio de una gran colaboración. Estamos encantados. Es un honor, como te puedes imaginar. Si ella ha quedado contenta, pues posiblemente llame de nuevo a nuestra puerta. Nos encantaría. Letizia no deja de ser el reflejo de una mujer actual, moderna, que viste de Zara, Carolina Herrera o Matilde Cano. Una aproximación a lo que hacemos todas las mujeres. Lo importante de toda esta historia es que se sepa valorar el diseño de España fuera de nuestras fronteras y Letizia, para eso, es la mejor.

