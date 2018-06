Este es el amigo especial de Victoria Federica (y no es Gonzalo Caballero)

Victoria Federica (17 años) vive una dulce y sana relación sentimental con un joven amante del mundo taurino. Según ha podido saber JALEOS, el hombre que ocupa su corazón es Gonzalo Lorenzo (22), el hermano menor del torero Álvaro Lorenzo. La feliz pareja se mostró muy unida el pasado sábado 23 de junio durante un cumpleaños familiar donde la hija de la infanta Elena (54) conoció a la familia de su pareja.

Él, también fiel aficionado al mundo taurino, es natural de Totanés (Toledo). El joven ha recibido una educación católica en el colegio Nuestra Señora de Los Infantes, en la ciudad toledana. Las personas que conocen a Gonzalo desde su juventud, sólo tiene palabras positivas y halagos para él. "Es bondadoso, discreto y muy servicial", según comenta una persona cercana al joven.

Gonzalo Lorenzo en una imagen de sus redes sociales.

Desde muy pequeño se interesó por el mundo del toro, algo que le ha ayudado a ser la mano derecha de su hermano hasta ocupar el cargo de mozo de espadas. Una pasión que comparte con su pareja y con la familia de esta que no pierden oportunidad para ir a ver una corrida de toros.

Tras un tiempo de relación la pareja decidió dar un paso más en su noviazgo y conocer a los familiares de él. El primer evento familiar en el que se ha podido ver a la pareja tuvo lugar en la finca de La Perala (Toledo), donde los más cercanos al joven asistieron a la celebración de dos cumpleaños con una invitada muy especial. Aunque la fiesta era de los más informal y familiar, los anfitriones escogieron un catering para dar de cenar a los casi 150 invitados que disfrutaron de una cena tipo cóctel en los jardines de tan singular lugar.

Gonzalo Lorenzo en la celebración a la que acudió junto a Victoria Federica.

Tras la cena, como no podía ser de otra forma, todos los invitados se desplazaron a la plaza de toros de la finca donde los más atrevidos saltaron al ruedo para lidiar una vaca brava. Entre los más taurinos que no dudaron ni un segundo en coger el capote, se encontraba Victoria Federica que junto a Gonzalo, se marcó algunos pases de pecho que dejaron con la boca abierta a los asistentes.

En la celebración se tuvieron que llevar a cabo grandes medidas de seguridad para que no se desvelara la presencia de Victoria Federica y, con ello, el secreto de su relación con el joven Gonzalo Lorenzo. Los allí presentes intentaron grabar esta capea pero los asistentes que acompañaban a la joven impidieron que pudiese existir algún vídeo comprometedor. Las medidas llegaron a tal punto que obligaron a una de las asistentes a borrar un vídeo que realizó mientras disfrutaba junto a sus amigos de la celebración.

"Tanto la mujer, como el hombre que la asistían me pidieron por favor que borrase el vídeo y viendo que no tenía intención de hacerlo, comenzaron a solicitármelo hablándome de las presuntas ilegalidades que podría haber cometido haciéndolo; me asusté y lo borré", afirma una joven que intentó tener un vídeo de la infanta toreando.

Lejos quedan los rumores que apuntaban a un romance con Gonzalo Caballero (26), el joven amigo de su hermano Felipe Juan Froilán (19), el hombre que parecía haber ocupado su corazón. Atrás quedan aquellas imágenes de la hija de la infanta mirando con cara de dulzura al joven torero, ya no queda nada de esos rumores que unieron en una relación sentimental a una pareja que nunca confirmó la información.

