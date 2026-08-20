El dilema de Telecinco ante la llegada de 'Rueda la letra': el futuro de 'Allá tú', el salvavidas de la cadena en sus tardes

Ya queda menos para que Telecinco estrene Rueda la letra, su Pasapalabra particular después de quedarse con los derechos de El Rosco tras la sentencia del Supremo que obligaba a Atresmedia a retirar la prueba de su formato.

Este nuevo programa, que estará presentado por Carlos Sobera, es la máxima esperanza de Mediaset para relanzar las tardes, que es la franja en la que más sufre.

Todo apunta a que Rueda la letra ocupará el access del informativo de la noche. Es decir, en el tramo que va de 20:00 a 21:00.

O lo que es lo mismo: está llamado a ser el rival directo de Pasapalabra. El concurso de Roberto Leal sigue fuerte con datos que oscilan el 17-18% tras el estreno de AlaZ, su nuevo juego final.

El objetivo en los despachos de Fuencarral es que Rueda la letra impulse a Carlos Franganillo, que cerró la temporada en un discreto 7,5%.

Se trata de una cifra que está muy por detrás de las noticias de Vicente Vallés en Antena 3 (18,5%) y del Telediario de Pepa Bueno en La 1 (12,9%).

El aterrizaje de Rueda la letra, por otro lado, implicaría que Allá tú saliera del sitio que ocupa desde su estreno el pasado enero.

Tendencia positiva

De confirmarse, sería un movimiento ambicioso, sin duda, pero también entrañaría muchos riesgos. Y es que Allá tú se ha convertido en la oferta más competitiva de la franja vespertina de Telecinco.

Así lo reflejan los datos. Desde su estreno, el programa de Gestmusic promedia un 9,1% y 789.000 espectadores.

Allá tú, incluso, ha llegado a superar el ansiado 10% en agosto, antes de que empezaran a emitirse reposiciones.

La tendencia del concurso de Juanra Bonet es positiva, tal y como recoge Dos30'. Arrancó en un 7,3% en enero, pasó al 8,4% en febrero, al 9,7% en marzo y abril y al 10,1% en mayo.

En junio y julio bajó al 8,7% y al 9%, respectivamente, en una parrilla influida por el Mundial, para recuperarse, como decimos, hasta el 10,3% en agosto.

Con estas cifras, se antoja complicado pensar que Telecinco se va a deshacer del formato que está siendo la tabla de salvación en los últimos meses.

Overbooking de programas

El futuro de Allá tú no será la única decisión que deberán tomar los directivos de Mediaset sobre sus tardes. De las dos ofertas estivales, El verano se mueve y De lunes a viernes, es este último el que tiene más papeletas de quedarse.

El programa de corazón presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona pelea por hacerse un hueco en la parrilla, si bien no llega al doble dígito.

Este martes, De lunes a viernes creció hasta el 8,6% tras estrujar la polémica generada a raíz de las declaraciones de Julia Janeiro sobre Belén Esteban.

El verano se mueve baila en torno al 7% en una franja en la que compite con la intratable Sueños de libertad. De continuar, eso sí, tendría que reformular su título aunque otra opción es que El tiempo justo regrese, pero sin Joaquín Prat.

Santi Acosta y Beatriz Archidona Mediaset España

Hay que recordar que Amor... ¡O lo que surja! se quedó por el camino. Telecinco decidió cancelar las emisiones del dating de Carlos Sobera por sus malas audiencias, hundidas en el 5,6%.

A este overbooking de formatos se une El diario. El talk show de Jorge Javier suspendió sus emisiones en medio de la revolución de las tardes, un banco de pruebas para medir el rendimiento de los nuevos programas.

Todos ellos tenían "vocación de continuidad" en otoño.

Mediaset optó por dar "descanso" al formato de Boomerang. "Seguirá en septiembre, pero ya veremos cómo encajamos todas las piezas", dijo Alberto Carullo, director de Contenidos de Mediaset.

"La idea es que vuelva con más o menos duración", añadió el directivo.

Así las cosas, está por ver cómo Telecinco resuelve este rompecabezas para afrontar la nueva temporada con garantías y reflotar la franja de la tarde.