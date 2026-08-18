Primeras imágenes de 'Lorca: las horas perdidas', el documental de El Rugido que se estrenará próximamente en RTVE

El actor Ángel Ruiz interpreta a Federico García Lorca en 'Lorca, las horas perdidas'. Redes sociales

RTVE ya ha mostrado un primer vistazo a Lorca, las horas perdidas. Se trata del documental que aborda en clave de true crime el asesinato de Federico García Lorca.

Precisamente, las primeras imágenes del documental producido en colaboración por El Rugido Producciones, la productora de EL ESPAÑOL, han visto la luz coincidiendo con el 90 aniversario del fusilamiento del poeta.

Fue el 18 de agosto de 1936, al poco de comenzar la Guerra Civil.

Lorca, las horas perdidas se trata de una producción que combina el rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo.

El actor Ángel Ruiz vuelve a meterse en la piel de Lorca, como ya hiciera en las series El Ministerio del Tiempo y Ena.

La 1 estrenará próximamente este proyecto, que ya ha terminado su rodaje y en el que participan prestigiosos historiadores e investigadores.

90 años del asesinato de Lorca, un poeta eterno que sigue fascinándonos mucho más allá de su leyenda.



A raíz de esta efeméride, RTVE estrenará MUY PRONTO en @La1_tve el documental 'Lorca, las horas perdidas'. Narrado en clave de true crime y con el actor Ángel Ruiz en el papel… pic.twitter.com/XOOM28RNwZ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 18, 2026

A través de una exhaustiva labor de documentación, recreaciones y material de archivo reconstruye los acontecimientos que rodearon la detención y ejecución de Lorca y analiza las hipótesis y preguntas que siguen sin respuesta.

La cadena pública explicó que Lorca, las horas perdidas "trata de acercar al gran público una investigación que trasciende la figura del escritor para convertirse en un relato sobre la memoria histórica y la Guerra Civil".

Lorca y el cine

El homenaje de RTVE al poeta también se extiende a informativos, donde se han conocido obras inéditas, y al cine.

Lorca llegará a la gran pantalla en varios proyectos cinematográficos que cuentan con participación de RTVE.

En septiembre, una de las Galas RTVE del Festival de San Sebastián acogerá el estreno de La voz quebrada. Llegará a los cines el 16 de octubre.

Es la película documental de Manuel Menchón que parte de materiales personales y recuerdos conservados en secreto por Juan Ramírez de Lucas, identificado como el verdadero último amor de Federico García Lorca.

El elenco está encabezado por Álvaro Morte como Federico García Lorca, Francesco Carril, Joaquín Notario, Pedro Casablanc, Verónica Sánchez, Víctor Clavijo, María Galiana y Alberto San Juan.

Y, además, Fernando Franco rueda en Granada, Madrid y Soria Lorca, una película que reconstruye las últimas semanas de su vida.

Desde su huida de Madrid tras el estallido de la Guerra Civil hasta su fusilamiento en Granada. Nacho Sánchez, Francesco Carril, Stéphanie Magnin, Puchi Lagarde y Pepo Oliva encabezan el reparto. Se estrenará en 2027.