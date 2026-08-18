El hijo de la presentadora Sonia Martínez: "Mi padre me decía que estar con mi madre era un suplicio. Desaparecía de casa"

La presentadora Sonia Martínez y su hijo Hugo en un montaje de EL ESPAÑOL. Archivo RTVE y captura Telecinco.

Sonia Martínez fue uno de los rostros más conocidos de la televisión de los años 80.

Con 19 años se puso al frente del programa infantil de TVE 3, 2, 1... contacto y poco después sustituyó a Mayra Gómez Kemp en Dabadabadá.

Sin embargo, su meteórica carrera se truncó. Justo cuando presentaba En la naturaleza, también en la pública, su vida dio un giro radical tras la publicación en Interviú de unas fotografías suyas haciendo topless en Ibiza.

TVE dejó de contar con ella, aunque posteriormente acabó readmitiéndola después de que Sonia emprendiera acciones legales.

Su imagen había quedado muy dañada y, además, su vida personal tampoco atravesaba por su mejor momento. Su madre murió en 1985 y aquella pérdida la marcó profundamente.

Mientras esperaba nuevos proyectos en televisión, Sonia empezó a trabajar como monitora de gimnasio. Fue allí donde entró en contacto con las drogas.

La adicción y el virus del sida marcaron los últimos años de su vida, hasta desembocar en un final trágico. Sonia murió el 4 de septiembre de 1994, cuando apenas tenía 31 años.

La presentadora y actriz Sonia Martínez Archivo RTVE

Su historia continúa viva gracias a documentales como La última noche de Sonia Martínez y, ahora, al testimonio de Hugo Padilla, el único hijo de la presentadora, fruto de su relación con José Manuel Padilla.

"Yo no recuerdo nada de ella porque tenía 3 años cuando murió", aseguró Hugo en el programa de Telecinco El verano se mueve.

El hijo de la presentadora creció entre su padre, su abuela y otros familiares. "Yo vivía con mi abuela y con mi padre los primeros años. Luego ya con mi padre y con la que era su pareja y luego ya se iban alternando mis tíos y mi padre, según el estado de mi padre porque también tenía problemas", contó.

No sería hasta los 11 o 12 años cuando Hugo empezó a conocer la historia de su madre: "Tienes una falta de madre y, poco a poco, te vas cuestionando y la familia te responde".

Con el tiempo también ha aprendido a enfrentarse a las imágenes de Sonia.

"Ya no me afecta verlas. Con el paso de los años, cuanto más ves, más sanas. Al principio me impactaba muchísimo. Era durísimo".

Hugo también ha hablado de cómo imagina que habría sido la vida de su madre de no haber sufrido aquel declive.

"Mi vida hubiese sido totalmente diferente. Su trayectoria era muy buena, era una persona súper joven con muchísimos proyectos. A día de hoy hubiese sido magnífica a nivel profesional", añadió.

La relación de sus padres

Sobre la relación de sus padres, Hugo recordó que fue una etapa especialmente complicada: "Mi padre estaba desesperado y no podía con la situación. Que los dos estuviesen juntos era el apocalipsis. O se salvaba uno de los dos o los dos se iban al hoyo".

"Mi padre me ha dicho muchas veces que estar con mi madre era un suplicio: desaparecía de casa, tuvo algún aborto... Para mi abuela era una situación muy difícil", comentó en el programa presentado por Ion Aramendi.

Eso sí, pese a todos los problemas, Hugo asegura que en su familia nunca se habló mal de Sonia.

Hugo Padilla, hijo de Sonia Martínez, en 'El verano se mueve'. Captura Telecinco.

"Lo doloroso es que eligió un camino que la llevó a tener un final que ha hecho que hoy no esté", dijo.

Al mismo tiempo, se muestra agradecido de que la figura de su madre siga presente: "Es un honor que se la siga recordando porque eso quiere decir que algo bien hizo".

Finalmente, Hugo también se pronunció sobre la supuesta 'mano negra' en RTVE.

Le sorprende que "nadie haya comentado este tema" públicamente y considera que existe parte de verdad en esas informaciones: "Hay parte de verdad en lo que dice y ganas de taparlo".