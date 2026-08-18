Del éxito en audiencia al inicio caótico y el as de Mourinho: 'El chiringuito' de Pedrerol, bajo el filtro de Mediaset

Josep Pedrerol en su debut en Mediaset este lunes con 'El Chiringuito'. Captura TV

La legión de seguidores de El Chiringuito esperaba con ansias el estreno del programa en Mediaset, como quien aguarda impaciente el inicio de LaLiga tras el verano.

Y no defraudó. La tertulia futbolera de Josep Pedrerol arrancó su nueva etapa con fuerza: El Chiringuito firmó un 5% de share en Energy, la que será su casa de lunes a jueves a partir de las 00:00 horas.

Se trata de un dato muy positivo, ya que mejoró la media de la franja del canal de TDT en 1,8 puntos. De hecho, el programa se situó tres puntos por encima de la media de Energy en agosto (2,1%) tras la primera mitad del mes.

El Chiringuito, incluso, superó a las ofertas de las principales cadenas del grupo. En su franja, Telecinco marcó un 3,9% con Romi; Cuatro, un 3,6% con Punto Nemo; y La 2, un 2,5% con el cine.

La intensa campaña de promoción se vio así recompensada. Más allá de los datos, El Chiringuito aterrizó en Mediaset como un avión supersónico. Y es que en el programa de Pedrerol todo pasa muy rápido.

Quizás por eso, el inicio fue algo caótico, accidentado, y los fallos técnicos fueron constantes durante los primeros minutos: micrófonos que no funcionaban, problemas de sonido y encuadres de cámara poco precisos.

Otro de los aspectos técnicos que chirriaron a la audiencia más fiel de El Chiringuito fue la iluminación. Los rostros de los colaboradores aparecieron más iluminados de lo habitual, un filtro que bien podría recordar al de otros programas del grupo.

#ElChiringuito aterriza en Mediaset ⚽️ GRAN ESTRENO en @E_EnergyTV registrando un 5% de share



⚽️ Mejora la franja en 1.8 puntos respecto al resto del año



⚽️ Firma un 7.3% de share en hombres



⚽️ 646.000 espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vT6r6wLQxx — Dos30' (@Dos30TV) August 18, 2026

De hecho, los más avispados también pudieron percatarse de que El Chiringuito utiliza el mismo plató que Todo es mentira. De ahí que Cristóbal Soria lanzara un zasca: "Se parece al de Todo es mentira". "Es mejor", respondió rápidamente Pedrerol.

Pero, como cualquier equipo en pretemporada, los mecanismos necesitan engrasarse con el paso de las semanas. Y para eso tienen al mejor míster al frente.

Estreno de Paula Martínez

Lo que no cambió fue la esencia del formato. A los pocos minutos de arrancar en Mediaset, los tertulianos ya comenzaron a discutir sobre el fichaje de Rodrigo por el Barcelona.

Soria empezaba a taparse los oídos al escuchar las palabras de Jorge D'Alessandro sobre el internacional español. Más tarde, Jota Jordi soltó la bomba al asegurar que Julián Álvarez "jugará en el Barça".

Paula Martínez, la nueva voz del espectador de 'El chiringuito'. Captura TV

Tomás Roncero, Edu Aguirre, Juanfe Sanz, Paco Buyo y José Damián González también estuvieron presentes en la primera entrega. Ni Pipi Estrada se quiso perder el estreno.

Otra de las novedades fue el debut de Paula Martínez como nueva voz del espectador. La periodista, que sustituye a Ana Garcés, también ha dado el salto desde Atresmedia, donde trabajaba para Jugones.

La exclusiva de Mourinho

El clímax de la noche llegó cuando Pedrerol desveló el as que se guardaba bajo la manga: una entrevista exclusiva con Mourinho que se ofrecerá este martes.

Será la primera entrevista que el técnico luso conceda en su regreso al Madrid, ya que todavía no ha comparecido ante los medios en la sala de prensa.

💣 ¡JOSÉ MOURINHO, EN EXCLUSIVA con @jpedrerol!



‼️ Bombazo mundial este martes en @elchiringuitotv.



📺 ¡A LAS 12 EN ENERGY! pic.twitter.com/8u3RTyPo8B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2026

Precisamente, fue a Pedrerol a quien concedió su última entrevista antes de abandonar el Real Madrid hace una década.

Para Mou será su carta de presentación ante el madridismo y, para Josep, la gran baza con la que buscará disparar las audiencias en su segunda noche en Mediaset.