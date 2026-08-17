Toñi Moreno, 53 años: "Me levanto a las 6:00, desayuno pan de centeno con pavo y tortilla francesa y hago pilates"

Toñi Moreno es uno de los rostros más queridos del panorama audiovisual español.

La presentadora gaditana lleva décadas vinculada a la televisión y ha convertido la cercanía, la espontaneidad y la empatía en sus principales señas de identidad.

Ahora, a los 53 años, atraviesa uno de sus mejores momentos en el terreno profesional al estar vinculada a Canal Sur. Moreno es la 'reina de las mañanas' en Andalucía.

Además, recientemente ha estrenado el programa de entrevistas El hilo verde.

Para mantenerse en un estado óptimo, la comunicadora ha conseguido llegar a un equilibrio entre el trabajo y sus rutinas. Así lo ha revelado en diferentes ocasiones.

La presentadora se levanta a las 6:00 y reserva las primeras horas del día para prepararse antes de afrontar su agenda profesional y familiar.

"Tengo que estar muy temprano en el trabajo. Escucho la radio, leo la prensa y desayuno", aseguró a la revista Semana.

La presentadora Toñi Moreno. Canal Sur

Toñi cuida con detalle su alimentación. Lo hace en una etapa vital de cambios, en plena perimenopausia. "Intento desayunar alimentos que me desinflamen", revela.

"No es una dieta, pero sí son alimentos antiinflamatorios. Tomo pan de centeno con pavo, tortilla francesa y café solo", detalla.

Se trata de un desayuno rico en proteínas y relativamente saciante, con una fuente de hidratos de carbono y fibra. Una combinación bastante equilibrada.

Además, Toñi confiesa tomar suplementos alimenticios para complementar su dieta. "Magnesio, vitamina D, vitamina C y un poco de hierro".

Practica pilates

La presentadora también saca tiempo para hacer deporte. "Ahora estoy con el pilates de máquina. Estoy encantada".

"Es un deporte de fuerza que, yo creo que es lo que me viene bien a esta edad. Yo no he sido nunca una gran deportista, pero ahora practico este deporte, que me lo aconsejó todo el mundo", reconocía una "encantada" Toñi Moreno.

Toñi Moreno. Canal Sur

Lo cierto es que el deporte llegó hace unos años como propósito, porque quería y necesitaba dar un giro a sus hábitos. "Quería aprender a comer sano, a incorporar el deporte como parte de mi rutina... y recuperar la salud".

Efectivamente, el pilates se trata de una disciplina que le permite trabajar la fuerza, la movilidad y la postura. Encaja perfectamente con su ritmo de vida, al compaginar horas de directo en televisión y la maternidad.

¿Y cuál es su secreto de belleza? "Está en aceptarse en cómo una es, en quererse bien, en alimentarse bien, en llevar una vida saludable, en tomarte, de vez en cuando, una copita de vino para festejar algo, en ser feliz y estar contenta con la vida que tienes".

Y cuando toca irse a la cama para descansar, Toñi Moreno echa mano de sus cremas. "Me las pongo por la noche cuando me desmaquillo de la tele y por la mañana cuando me levanto".