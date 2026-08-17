RTVE cambia las normas: eleva la calificación por edades de 'MasterChef' tras las quejas por "contenido sexual"

MasterChef eleva su calificación por edades a +12. La decisión llega después de varias quejas recibidas por la Defensora de la Audiencia de RTVE.

Las comunicaciones se produjeron durante el segundo trimestre de 2026. Los espectadores aludieron a referencias de contenido sensual y sexual en el talent culinario de Shine Iberia.

Así consta en el informe trimestral de la Defensora de la Audiencia, cargo que ocupa Beatriz Ariño. Este órgano se encarga de velar por los derechos de los ciudadanos ante los contenidos de RTVE.

"La Defensora de la Audiencia comparte la preocupación por algunos comentarios y actitud que, a veces, pueden verse en MasterChef", versa el documento, donde se recuerda el perfil de la audiencia del formato de cocina.

"Es un programa que cuenta entre sus espectadores con un buen número de niños y niñas y público familiar en general", señala el informe recogido por Europa Press.

Tras ello, la Defensora de la Audiencia trasladó estas quejas al Área de Entretenimiento y a la Dirección de Antena. Ambas áreas fueron invitadas a "reflexionar" sobre la clasificación del programa.

"Conscientes del malestar que han sentido algunos espectadores, se ofrecieron a revisar el asunto de la calificación para aumentar la edad recomendada. Nos informaron de que creen más conveniente que el programa, a partir de ahora, esté en +12", decidieron.

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La Defensora de la Audiencia ha celebrado que "se revise el cambio", teniendo en cuenta que aunque el MasterChef se emita en un horario nocturno, las redifusiones en otras franjas sí pueden llegar al público infantil.

Conviene señalar que la nueva calificación de +12 será la definitiva desde la publicación del informe. Hasta ahora, las últimas entregas de MasterChef aparecían con el indicador +7 en la parte inferior de la pantalla.

Además, el informe pone el foco en Ofelia Hentschel y Paz Vega, exconcursante de la versión de anónimos y participante de MasterChef Celebrity Legend respectivamente.

Según recoge Europa Press, los espectadores "creen que no deberían haber invitado a las concursantes Ofelia y la actriz Paz Vega, que presumen de no tributar en España" (23 comunicaciones) y que "cada vez se permiten más faltas de respeto y comportamientos que rozan el acoso" (20 comunicaciones).

Otras quejas

Además de MasterChef, la audiencia también ha puesto el foco en otros contenidos y decisiones de programación de RTVE durante el segundo trimestre de 2026.

Uno de los asuntos que más comunicaciones ha generado ha sido la cobertura de Semana Santa.

La Defensora recibió 52 quejas por la emisión de numerosas procesiones. Algunos espectadores consideraron que se habían emitido "muchas procesiones para ser un estado laico y aconfesional".

También hubo críticas a La Promesa. La serie recibió 40 comunicaciones. Algunos espectadores consideraron que "las tramas se están alargando y la serie se ha vuelto aburrida".

'Mañaneros'. RTVE RTVE

Los programas de actualidad fueron otro de los focos de críticas. Algunos telespectadores cuestionaron el uso de imágenes en bucle y el abuso de la alerta de "última hora". También señalaron los continuos cambios de plano.

En otros casos, criticaron la falta de neutralidad y rigor de estos espacios. Las quejas se referían a Mañaneros 360, Malas lenguas, Directo al grano y La Hora de La 1. En conjunto, estos programas acumularon unas 30 comunicaciones.

La audiencia también mostró su malestar por los retrasos en la programación. Algunos programas, películas y concursos comenzaron más tarde de lo anunciado. El motivo señalado fue la duración de La Revuelta de Broncano. Este asunto generó 21 comunicaciones.

MasterChef también aparece en este apartado. Algunos espectadores denunciaron que "empieza muy tarde y termina de madrugada" debido a la duración de La Revuelta. En este caso se contabilizaron 33 comunicaciones.

Otro de los asuntos destacados fue la ausencia de Valle Salvaje y La Promesa de la programación de La 1 "muchos días". Entre los motivos estaban la cobertura de la visita del papa León XIV y la emisión de partidos del Mundial de fútbol. Este asunto generó unas 60 comunicaciones.

En total, la Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, recibió 4.113 comunicaciones durante el segundo trimestre. El organismo gestionó 3.826. Son menos que las 7.447 registradas en el mismo periodo de 2025. Desestimó un total de 184.