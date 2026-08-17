María Galiana, 91 años: "A mí, 'Cuéntame cómo pasó' no me parece una serie buena. Nadie se cree que no la he visto nunca"

Sin pelos en la lengua, María Galiana ha vuelto a romper con la imagen idealizada que el público guarda de ella: ni es tan cándida como la inolvidable abuela Herminia de la televisión nacional ni la serie que le dio fama le parece tan buena.

A sus 91 años, ha visitado el podcast Silla de Enea, donde ha dejado sin palabras al entrevistador tras desvelar, con total naturalidad, que jamás ha visto un capítulo completo de la ficción que la convirtió en un icono popular.

Incluso ha confesado, con la lucidez intacta y derrochando ese sentido del humor socarrón que la caracteriza, que la calidad de la producción tampoco la convenció en absoluto.

"Soy una actriz extraordinaria"

Durante la charla, el presentador del espacio, José Manuel Peña, ha recordado el inmenso cariño intergeneracional que despierta su figura, señalando cómo incluso los más jóvenes la recuerdan de inmediato al escuchar su célebre personaje.

Sin embargo, la actriz no tardó en marcar distancias entre su persona y la ficción. "Yo te voy a decir francamente: yo soy un puercoespín. Es que es inverosímil. Ahí están mis hijas y mis hijos, que tengo cinco, que te lo pueden decir. Es que yo me parezco a la abuela de 'Cuéntame' como un huevo a una castaña".

Ante la réplica del periodista, quien apuntó que esa diferencia demuestra su gran nivel interpretativo, Galiana no dudó en reconocer sus virtudes: "Que soy una actriz extraordinaria. Extraordinaria, sí, eso sí es seguro. Yo tengo ese don. Es un don como otro cualquiera".

El verdadero motivo de no haber visto su propio trabajo reside en un hábito cotidiano tan sencillo como estricto.

"Nadie se puede imaginar que yo, por ejemplo, no vea nunca la televisión a partir de las 10:30 de la noche. Por lo tanto, mi serie no la he visto nunca. Porque a las 11 conmigo no se puede contar", admitió risueña.

Con complicidad y entre risas, se sinceró del todo: "No nos oye nadie, ¿no? Pues a mí no me ha parecido una serie buena. ¿Series buenas? ¡Las americanas! ¡Vamos a dejarnos de tonterías!".

Las contundentes declaraciones de la actriz andaluza cobran una dimensión especial dada la enorme trascendencia del proyecto dentro y fuera de nuestras fronteras.

María Galiana, durante la representación de 'El Abrazo', en 2021. GTRES

Cuéntame cómo pasó comenzó a emitirse en Televisión Española en septiembre de 2001, convirtiéndose rápidamente en la ficción más longeva y emblemática de la pequeña pantalla de nuestro país.

A lo largo de sus 22 años en antena y 23 temporadas, la producción retrató las transformaciones sociales de España a través de las vivencias de la familia Alcántara.

La serie puso punto y final a su emisión en noviembre de 2023, tras 413 episodios liderados por un reparto histórico encabezado por Imanol Arias, Ana Duato, Irene Visedo, Pablo Rivero y la propia María Galiana.