Rocío Delgado, 41 años, sobre sus estudios: "No era mala alumna, pero Matemáticas o Física se me atragantaban"

Rocío Delgado acaba de fichar por La Séptima. A sus 41 años, la periodista se ha convertido en una de las apuestas de la nueva cadena de televisión, que tiene previsto comenzar sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

La presentadora aterriza en el canal impulsado por José Miguel Contreras y dirigido por Javier Ruiz con una extensa trayectoria en televisión y una carrera curtida por completo en el directo.

El camino de la viguesa comenzó mucho antes, en las aulas de Periodismo de la Universidad de Navarra, aunque su vocación ya estaba bastante definida antes de entrar en la facultad.

"No era mala estudiante, pero había asignaturas que se me atragantaban. ¡No me hacía con las matemáticas, física, biología! Todo lo que tuviese números, vaya", reconocía hace unos años en una entrevista con la revista Algente.

Delgado tenía claro que sus intereses estaban en otros campos. "Luego otras materias como literatura, arte o historias las estudiaba sin esfuerzo. Vamos, que me centraba sobre todo en lo que más me gustaba", añadía.

Su infancia en Vigo

Su trayectoria profesional ha estado marcada desde entonces por la televisión y, especialmente, por el trabajo delante de las cámaras.

Rocío Delgado, que se pondrá al frente de un programa diario en La Séptima —y quién sabe si rivalizará con su pareja, Jesús Cintora—, sigue teniendo además un recuerdo muy especial de la ciudad donde pasó su infancia.

"Crecí en Vigo, que es una ciudad maravillosa que aprovecho para recomendar, y viendo el mar por la ventana cada día, que es algo que echo mucho de menos en Madrid", aseguraba en esa entrevista.

La comunicadora también se mostraba especialmente agradecida por su núcleo más cercano, que siempre le ha respaldado para alcanzar sus metas profesionales.

La presentadora gallega Rocío Delgado. TVG

"Tengo una familia que me ha apoyado siempre y unos amigos increíbles, no me puedo quejar", explicaba. Y añadía: "Sin ellos, sin su fe en mí, su apoyo y amor incondicional no habría llegado hasta aquí".

Tras completar la carrera de Periodismo, Rocío Delgado fichó por Antena 3 Noticias, donde ejerció como reportera.

Después dio el salto a Telemadrid, cadena en la que se hizo muy popular gracias al Telenoticias y a programas como Escenario Madrid, Juntos o Desmontando Madrid.

Tras perder presencia en Telemadrid, Delgado fichó por TVE para incorporarse al programa Mañaneros.

Más tarde recaló en la televisión gallega, donde hasta ahora ha presentado O Termómetro, antes de afrontar este nuevo reto profesional en La Séptima.

La presentadora, por otra parte, también ha hablado públicamente de uno de los momentos más difíciles de su vida: el fallecimiento de su madre.

Un recuerdo que, según ella misma ha explicado, continúa muy presente. "La siento muy muy dentro, me da mucha fuerza y sigue guiando mis pasos. ¡Todo lo que hago ahora es una dedicatoria a ella!", confesaba.

Con su llegada a La Séptima, Rocío Delgado suma así un nuevo capítulo a una carrera construida entre informativos, programas de actualidad y televisión en directo.