Manolo Lama, 64 años: "Mi padre trabajaba en la obra y mi madre en el campo y fregando suelos con tan solo 9 años"
El comunicador recuerda con enorme respeto y admiración el sacrificio que sus padres tuvieron que hacer.
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La historia de Manolo Lama está marcada por el esfuerzo de sus padres y por una infancia condicionada por una enfermedad que le obligó a pasar años en cama. El periodista deportivo ha recordado en diferentes ocasiones las dificultades que atravesó su familia.
"Mis padres tuvieron la mala suerte de vivir una guerra. Mi madre se puso a trabajar en el campo y fregando suelos a los 9 años", explicó en Tiempo de juego en COPE. Su madre comenzó a recoger aceitunas y a trabajar limpiando casas cuando todavía era una niña con el fin de poder ayudar económicamente a su familia.
"Se tuvo que poner en el campo a recoger aceitunas, se puso de rodillas a fregar suelos y se puso a remangar para poder tirar de la casa porque si mi abuela trabajaba tenía que cuidar del niño".
Una infancia en la que el trabajo y las responsabilidades llegaron mucho antes de lo que correspondería a cualquier niño.
La historia de su padre tampoco fue sencilla. "Mi padre, el mayor de sus hermanos, tuvo que ponerse a trabajar en una obra para poder alimentar a sus hermanos ya que mi abuelo falleció de tuberculosis", contó.
Lama recuerda que sus padres pertenecieron a una generación que tuvo que enfrentarse a unas condiciones de vida extremadamente difíciles. "Ellos vivieron todo aquellos sin comer, sin agua caliente, sin calefacción, sin sanidad... Tenían que freír las cáscaras de las patatas y comían algarrobas".
"Vivieron una España dura", resume el periodista. Para él, aquella experiencia explica también la fortaleza que siempre ha visto en sus padres. "Tienen la piel muy curtida, son capaces de seguir dando lecciones de vida permanentemente".
Pero la infancia de Manolo Lama también estuvo marcada por una grave enfermedad. Cuando apenas tenía 5 años, Lama fue diagnosticado de osteomielitis, una infección bacteriana que afecta al tuétano y al tejido óseo.
"Yo tuve una enfermedad que se llamaba osteomielitis. Es una infección en los huesos que, en aquella época, era prácticamente incurable: te entraba por el tuétano del hueso y te lo iba comiendo. Me fue comiendo la tibia, luego el peroné...", contó en el canal de Twitch de Siro López.
Durante ese tiempo tuvo que someterse además a numerosas intervenciones médicas para intentar frenar la infección. "Estuve cuatro años en una cama sin poder andar, escayolado desde los dedos de los pies hasta las ingles. Me operaban un miércoles sí y otro no para hacerme una limpieza de lo que aquello supuraba", reconoció.
A pesar de todo, Lama ha terminado convirtiendo aquellos recuerdos en una parte fundamental de su manera de entender la vida. Algo que forma parte de una historia de superación, sacrificio y fortaleza familiar que el periodista recuerda con enorme respeto.