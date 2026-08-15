Adela González, 52 años: "Me levanto a las 5:00, a las 7.00 estoy en maquillaje y me acuesto a las 22:00 o 22:30"

Desde que se puso al frente de Mañaneros 360, Adela González ha tenido que acostumbrarse a empezar el día cuando todavía es de noche.

Fichada por TVE en 2024, la presentadora ha hecho bueno el trabajo de pico y pala que ha llevado a cabo. Ahora, las mañanas de La 1 son la oferta líder de la televisión. El tramo que presenta promedió un 15,9% de share la temporada cerrada hace un mes.

Adela González tiene unos horarios poco comunes. Ella misma ha contado en varias entrevistas que se tiene que levantar de madrugada.

"Me levanto a las 5:00 de la mañana, reviso la prensa, leo, preparo, desayuno con calma, y luego me voy a la tele", dice. Adela utiliza las primeras horas del día para prepararse los asuntos de actualidad.

Ya a las 7:00 pasa por maquillaje y peluquería, al mismo tiempo que repasa las escaletas del programa con su director, Joseba Gastesi.

En torno a las 10:35, Adela González entra en antena. La periodista coge el testigo de La hora de La 1, de Silvia Intxaurrondo. Su bloque está enfocado a los sucesos y a los asuntos de temática más social.

En torno a las 12:00, arranca el tramo político, que a partir del 24 de agosto estará pilotado por Jesús Cintora. Hasta entonces, le acompañará la periodista Aida Bao.

Adela González y Aida Bao. RTVE

El descanso, como es lógico, ocupa un lugar fundamental en su rutina. Adela González procura acostarse entre las 22:00 y las 22:30 para poder afrontar de nuevo el madrugón al día siguiente.

Estos horarios desaparecen los fines de semana. "El momento que más disfruto llega cuando el sábado amanezco sin que suene el despertador, sobre las 9:00 o 9:30 y el desayuno sin prisa en mi casa con mi familia. Un café, un bollo de mantequilla", reconocía en La Razón.

Pese al trabajo, Adela González mantiene su vida entre Madrid y Bilbao, donde reside junto a su marido, Mikel Más, y su hijo de 14 años.

La familia lleva una vida discreta y alejada de los focos, especialmente en todo lo relacionado con su esfera más personal. Adela fue madre de gemelos en 2012, pero años después tuvo que afrontar uno de los golpe más duros de su vida: la pérdida de su hija, fallecida a los 8 años.

El deporte, "cuestión de salud"

Cuando termina el directo, Adela intenta sacar tiempo para hacer ejercicio, aunque no mantiene una rutina deportiva constante.

En etapas en las que consigue encajarlo en su día a día, acude al gimnasio y combina 30 minutos de cinta con otros 30 de ejercicios de fuerza.

Para ella, más que una cuestión estética, el deporte es una forma de cuidar su salud y afrontar mejor el desgaste de la televisión. "Es una cuestión de salud. No me verás en zumba", bromea.

La alimentación también ocupa un lugar importante en sus hábitos. "Como muy limpio y me gusta cocinar", cuenta.

Adela González en la tercera edición de los Premios de la Moda Española. GTRES

Disfruta especialmente preparando lasaña, uno de sus platos favoritos, aunque la tortilla de patatas y recetas tradicionales como el marmitako también tienen un hueco en su cocina.

La repostería es otra de sus aficiones: prepara bizcochos, galletas tradicionales de mantequilla y otras de avena con chispas de chocolate "súper healthys".