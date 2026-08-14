Segundo campanazo de La Séptima: Rocío Delgado, nuevo fichaje de la cadena tras el de Javier Ruiz

La Séptima continúa moviendo ficha. La nueva cadena de televisión anunció este jueves, 13 de agosto, el fichaje de la presentadora Rocío Delgado, que se convierte en la segunda incorporación anunciada del proyecto tras Javier Ruiz.

La cadena dio a conocer su nombre a través de sus redes sociales y mantuvo el misterio hasta el último momento.

Horas antes del anuncio, la cuenta oficial de La Séptima en X avisó a sus seguidores de que esa misma tarde desvelaría la identidad de su nueva incorporación.

"A ver, que me estoy agobiando. Yo tenía programado hoy anunciar una cara de La Séptima, pero estáis todos que si eclipse pa'arriba, que si eclipse pa'bajo... ¿Si lo anuncio a las 19:00 vais a estar atentos?", publicó el canal.

Poco después llegó la confirmación: Rocío Delgado se incorpora a La Séptima para ponerse al frente de un programa diario. "Hay gente increíble en las televisiones autonómicas, pero la mejor se viene a La Séptima", destacó la nueva cadena.

Su fichaje supone un nuevo paso en la construcción de la parrilla de La Séptima, el canal de los empresarios rebeldes del Grupo Prisa y afines a La Moncloa. Sus emisiones arrancarán el próximo 5 de noviembre.

Delgado será, junto a Javier Ruiz, uno de los rostros que pondrán en marcha el proyecto dirigido por José Miguel Contreras. Ruiz, además de presentar su propio formato, asumirá la dirección editorial del canal.

Hace tiempo que creo que @RocioDelgadoP_ merece estar en una gran cadena nacional. Bienvenida a @la_septima_tv desde la Minha Terra Galega de Siniestro Total!!! https://t.co/Syl9tnKB2F — José Miguel Contreras (@ContrerasTejera) August 13, 2026

La Séptima prepara una programación con un peso importante de la actualidad política y las tertulias en directo.

Entre los nombres que habían sonado para formar parte de la cadena estaban Àngels Barceló y Silvia Intxaurrondo, aunque finalmente ninguna de las dos se incorporará al proyecto.

También se ha relacionado con la nueva televisión a Héctor de Miguel 'Quequé', y Sarah Santaolalla.

La presentación oficial de La Séptima tendrá lugar en el próximo FesTVal de Vitoria, donde se dará a conocer más detalles de su programación y de los profesionales que formarán parte de su primera etapa.

De Telemadrid a La Séptima

Con su llegada a La Séptima, Rocío Delgado da el salto a una cadena generalista después de una trayectoria vinculada principalmente a la televisión autonómica.

La periodista, natural de Vigo y licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su carrera profesional en Atlántico Diario antes de incorporarse a Antena 3 Noticias, donde trabajó como reportera.

En 2008 llegó a Telemadrid, cadena en la que desarrolló buena parte de su carrera y donde se convirtió en uno de sus rostros habituales. Allí presentó distintas ediciones de Telenoticias y participó en programas como Escenario Madrid, Juntos y Madrid frente al coronavirus.

Uno de sus últimos proyectos en la cadena madrileña fue Desmontando Madrid, espacio dedicado a la historia, el patrimonio y la cultura de la Comunidad de Madrid.

En 2023 dio el salto a RTVE, donde se incorporó al equipo de Mañaneros y presentó también Curiosity, en La 2. Ese mismo año regresó a Galicia para ponerse al frente de Xuntos en directo, en la TVG.

Desde septiembre de 2024, Delgado presentaba y codirigía O Termómetro, el magacín matinal de la televisión pública gallega.

Rocío Delgado y Jesús Cintora. Europa Press

Ahora, tras casi dos décadas de trayectoria televisiva, afronta un nuevo reto profesional con su incorporación a La Séptima, donde asumirá las riendas de un programa diario.

En el ámbito personal, Rocío Delgado mantiene desde 2017 una relación sentimental con el periodista Jesús Cintora, actual presentador de RTVE, que próximamente se pondrá al frente de Mañaneros 360.