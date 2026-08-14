Jorge Fernández, 53 años: "Me levanto a las 7, voy al gimnasio en ayunas, desayuno a las 11:30 y procuro dormir 8 horas"

Jorge Fernández es uno de los rostros más queridos y reconocibles de la televisión en España.

Lleva casi dos décadas al frente de La ruleta de la suerte, uno de los grandes bastiones de Antena 3, pero detrás de las cámaras mantiene una rutina muy pautada.

Cuando llega a Madrid para grabar el concurso, el presentador sigue unos horarios concretos en los que el ejercicio, la alimentación y el descanso tienen un papel importante.

El que fuese Mister España en 1999 explicó buena parte de sus hábitos en el podcast Tengo un Plan. Allí habló con detalle de cómo organiza sus días cuando está en la capital, porque él vive habitualmente en Bilbao.

Una de sus prioridades es dormir bien. “Ceno a las 8:30, veo un poco la televisión, leo y a las 10:30 me voy a la cama”, cuenta.

Su objetivo es estar dormido a las 11 para levantarse a las 7 y dormir ocho horas. “A veces lo consigo y otras no, pero me he dado cuenta de que el sueño es fundamental”, reconoce.

Cuando se despierta, no desayuna. Lo primero que hace es entrenar. “A las 7 o 7:15 me despierto y me voy al gimnasio, que lo tengo justo debajo de mi casa”, explica. Allí dedica unos 45 minutos al entrenamiento de fuerza y lo hace en ayunas.

Jorge Fernández. Atresmedia

El motivo es sencillo: a primera hora no le apetece comer. “Generalmente voy en ayunas porque yo a las 7 no puedo, no me entra comer nada y además me tendría que levantar a las 5 para comer dos horas antes, entonces para eso paso”, explica.

Después se ducha y prepara el desayuno que más tarde se llevará al camerino de Antena 3.

La primera comida del día, por lo tanto, llega varias horas después de haberse levantado. “A mí me entra hambre de verdad sobre las 11”, dice Fernández.

Es entonces, entre el primer y el segundo programa, cuando aprovecha para desayunar. Después continúa con otras dos comidas. “Hago tres comidas al día y las espacio entre tres y cuatro horas entre una y otra”.

La alimentación

Su relación con la alimentación tampoco es casual. Fernández asegura que es muy cuidadoso con lo que come y con los horarios. “Soy muy estricto con los horarios y la alimentación; por eso, cuando me salgo de ellos, no me va bien”, afirma.

Basa su dieta principalmente en comida natural y apenas toma fritos, aunque tampoco se prohíbe determinados alimentos. “Si algún día me apetece comerme una pizza, me la como”, reconoce.

Esa preocupación por cuidarse también está relacionada con una experiencia personal que vivió años atrás. El presentador sufrió una intoxicación por mercurio tras consumir atún rojo de forma excesiva.

Unido a la enfermedad de Lyme por la picadura de una garrapata, Fernández sufrió cansancio extremo y una pérdida de peso de hasta 12 kilos.

A sus 53 años, mantiene así una rutina muy estructurada, al mismo tiempo que mantiene el éxito televisivo gracias a La ruleta de la suerte. "Funciono muy bien así. Me gusta madrugar y estar bien", resume.