Belén Esteban, 52 años, sobre su infancia en San Blas: "Mi madre limpiaba en un colegio y una monja nos ayudaba mucho"

Las palabras de Julia Janeiro sobre Belén Esteban han vuelto a sacar a la luz la historia que durante años ha unido a la colaboradora con la familia de Jesulín de Ubrique.

La hija del torero ha cargado contra ella después de sentirse aludida por una publicación de Belén sobre los llamados 'nepo babies' y ha llegado a referirse a la televisiva como "meme televisivo".

Más allá de la polémica, la vida de Belén ha estado marcada desde mucho antes por su historia familiar y por los años que pasó en el barrio madrileño de San Blas.

Una etapa de la que no suele hablar demasiado, pero que ha recordado en alguna ocasión, especialmente al referirse a su madre y a Sor Mercedes, la monja que estuvo muy presente durante su infancia.

Belén Esteban nació en Madrid el 9 de noviembre de 1973. Es hija de Francisco Esteban, fallecido en 2006 a causa de un cáncer, y de María del Carmen Menéndez.

La figura de Sor Mercedes

Creció junto a sus hermanos, Juan Pedro y Francisco José, en una familia humilde.

Su padre era muy aficionado a la televisión y a las películas del Oeste, mientras que su madre trabajaba como limpiadora para sacar adelante a sus tres hijos.

La colaboradora recordó aquellos años en la última edición de Top Chef: Dulces y famosos.

El programa pidió a los concursantes que prepararan una elaboración relacionada con su infancia y Belén enseñó una fotografía de cuando tenía alrededor de ocho o nueve años. "Soy yo de gitana", explicó ante Paula Vázquez y el jurado.

Belen Esteban, muy orgullosa, enseña una fotografía de cuando era niña.

La imagen le llevó directamente a aquellos años en San Blas. "Nos criamos en un colegio de monjas, en La Casita de la Virgen. Y mi madre trabajaba limpiando allí", contó.

Belén habló entonces de Sor Mercedes y del papel que tuvo en su vida. "Yo tenía una monja que para mí significó mucho en mi vida", recordó. La familia, según explicó, no pasaba "calamidades, pero vivía con lo justo". En ese contexto, la ayuda de la religiosa fue importante.

"Ella me llevaba a todos los lados cuando mis padres trabajaban y, al ser diabética, me tenía...", relató.

La relación entre ambas fue mucho más allá de esos cuidados. "Ha sido una persona muy importante en mi vida, para mi familia y para muchas familias de esa generación", aseguró.

Esta no fue la primera vez que Belén recordaba a Sor Mercedes. En una entrevista anterior explicó que la considera una figura materna.

"Daría todo por volver a mi infancia. Fue mi monja. La he querido como a mi madre", contó en el programa de Alberto Herrera en COPE.

Además de acompañarla y cuidarla mientras su madre trabajaba, Sor Mercedes también se preocupaba por ella y sus hermanos. Cuando recibía donaciones de ropa, seleccionaba las prendas que podían servirles y se las entregaba.

Pese a las dificultades, la de Paracuellos siempre ha recordado con felicidad su niñez y se ha mostrado agradecida con sus progenitores: “Han trabajado muchísimo para sacarnos adelante".