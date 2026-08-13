El refugio de Miki Nadal: pueblo de 3.600 habitantes, iglesia del siglo XII y estrecho vínculo con Miguel de Cervantes

Miki Nadal nació en Zaragoza, pero sus primeros recuerdos están ligados a un municipio situado a apenas media hora de la capital aragonesa. Hablamos de Pedrola.

El humorista, presentador de Zapeando durante las vacaciones de Dani Mateo, vivió en esta localidad hasta los cinco años, antes de trasladarse a Zaragoza, donde creció y estudió.

A pesar de que con el tiempo su carrera profesional le llevó a Madrid, donde reside actualmente, Nadal no ha olvidado sus raíces.

En alguna ocasión incluso ha compartido imágenes de la que recuerda como "la casita de Pedrola".

El municipio, de unos 3.600 habitantes, se encuentra en la Ribera Alta del Ebro y conserva un patrimonio que va mucho más allá de su relación con el popular rostro televisivo.

Uno de sus principales referentes es la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, cuyos orígenes se remontan al siglo XII.

El templo original era de estilo románico, aunque fue reformado posteriormente, especialmente durante los siglos XVI y XVIII, hasta configurar el aspecto que presenta en la actualidad.

Casco antiguo de Pedrola, en Zaragoza. Ayuntamiento de Pedrola

Uno de los detalles más llamativos de la iglesia es su conexión con el Palacio de los Duques de Villahermosa. Ambos edificios están comunicados mediante un pasadizo elevado que cruza por encima de las viviendas y que se ha convertido en uno de los elementos más singulares del conjunto histórico de Pedrola.

El palacio guarda, además, una relación especialmente curiosa con Miguel de Cervantes.

El edificio actual fue construido en el siglo XVI sobre los restos de un castillo medieval y está considerado el escenario que inspiró a Cervantes para algunos de los episodios de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615.

Los capítulos 30 al 57 de la novela están protagonizados por la estancia de Don Quijote y Sancho Panza junto a los duques.

En cuanto a la gastronomía, se caracteriza por el uso de verduras y frutas autóctonas, acompañadas de vinos como Cariñena, Borja o Paniza.

Entre sus platos tradicionales sobresalen el bacalao al ajoarriero, el pollo a la chilindrón, el ternasco y la longaniza de Fuentes. Destacan también turrones, roscones y mostillo.

La relación de Miki Nadal con Pedrola no se ha quedado en un recuerdo de infancia, pues allí regresa siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten.

En 2025 regresó al municipio durante las fiestas de San Roque, en agosto, y ejerció como jurado del tradicional concurso de ranchos.

También pasó el día de Año Nuevo de 2025 tras presentar las Campanadas en Aragón TV junto a Blanca Liso y Juanjo Bona. De hecho, en una publicación de Instagram mostró el empletre, una variedad de olivo cuyo origen se halla en Pedrola.

"El árbol es de gran vigor, con ramos erguidos y copas con tendencia vertical. Es uno de los olivos más antiguos de España", explicó.

El susto del aguarrás

Precisamente, en Pedrola, Miki Nadal protagonizó un susto que aún recuerda. Con apenas tres años, bebió accidentalmente aguarrás que su madre había guardado en un botellín mientras pintaba las rejas de las ventanas de casa.

"Me quemó y estuve a punto de palmarla", dijo en el programa A las Bravas de la Cadena SER.

"Eran las fiestas del pueblo y mi madre estaba pintando para dejar bonitas las rejas de las ventanas. Tenía los pinceles dentro de una botellita de cerveza con aguarrás. Mi padre había comprado cajas de cerveza para invitar a los amigos y mi hermano me hacía: 'Mira, bebo cerveza', con la chapa puesta".

"A mí no me dejaban, entonces fui detrás de mi madre y vi la botellita que tenía al lado. Dije: 'Mira, yo también bebo', y ahí cayó todo", recordó.