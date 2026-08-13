El especial de 'Aquí la tierra' por el eclipse arrasa en audiencia (27,3%) en TVE: la hipnótica narración de Jacob Petrus

Jacob Petrus presentó el especial de 'Aquí la tierra' en La 1. Captura TV

El histórico eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, dejó extraordinarios datos de audiencia en televisión.

Y al mismo tiempo que media España miraba al cielo, el consumo televisivo se disparó, hasta un 18% más que el día anterior a partir de las 20:30, hora del momento culminante del fenómeno.

De las generalistas, el premio gordo se lo llevó La 1. Aquí la tierra firmó máximo histórico de share, al cosechar un 27,1% de share y 2.131.000 espectadores. El de ayer fue la entrega más vista desde marzo de 2020.

El programa especial, pilotado por Jacob Petrus desde Madrid y por Marc Santandreu desde el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, también consiguió el minuto de oro de la jornada.

A las 20:33, justo después de la totalidad, el formato de la televisión pública alcanzó un 30,8% de cuota y 2.397.000 espectadores.

#AquíLaTierra vive un día para la historia con su especial por el eclipse



🌕 27.3% de share y una media de 2.131.000 espectadores en su horario habitual



🌕 LÍDER y LO + VISTO del día en TV



☀️ Más de 3.4 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/d6hqDWP1I8 — Dos30' (@Dos30TV) August 13, 2026

El especial, que se dedicó a hacer un seguimiento exhaustivo a lo largo de toda la geografía española, regaló al público la brillante narración de Jacob Petrus.

"Un minuto que seguro vais a recordar de por vida. Dónde lo visteis, con quién estabais. Y aquí estamos. Todos a una, pendientes del mismo cielo bajo el influjo de esa sombra enorme", decía mientras desaparecía el sol y se hacía de noche.

"La Tierra continúa su viaje y nosotros con ella, no somos espectadores del cosmos, somos parte de él", añadía después en una secuencia hipnótica e inolvidable.

La 1 también triunfó en audiencia en la previa del eclipse con Directo al grano. El programa presentado por Marta Flich y Martín Barreiro registró un 13% en la sobremesa.

ASÍ HEMOS VIVIDO EL ECLIPSE TOTAL 🤩



"La Tierra continúa su viaje y nosotros con ella, no somos espectadores del cosmos, somos parte de él" ✨#EclipseRTVE



📽️ @aquilatierratve con @JacobPetrus_tve pic.twitter.com/F4HS34zhBA — La 1 (@La1_tve) August 12, 2026

Por la noche, por cierto, la pública brilló gracias al fútbol con el trofeo Teresa Herrera que enfrentó al Deportivo de La Coruña y al Real Madrid (15,1%).

El eclipse también dejó un reguero de récords en las autonómicas situadas en la franja de totalidad que cruzaba la península de oeste a este y que también hicieron seguimiento.

En la ETB, el especial de Euskadi Quédate firmó récord con un 22,7%. En Baleares, Cinc Dies alcanzó su mejor dato con un 24,4% en IB3. Lo mismo pasó con Està Passant en À Punt con un 5,9%.

Formidables datos también cosecharon el especial de Conexión Aragón (25,6%,) L'eclipsi de la teva vida de TV3 (16%), el de Madrid Directo en Telemadrid (13,4%) o el de la televisión canaria (18,2%).