El especial de 'Aquí la tierra' por el eclipse arrasa en audiencia (27,3%) en TVE: la hipnótica narración de Jacob Petrus
El programa de la pública firmó récord de audiencia en La 1 gracias al histórico acontecimiento, que también dejó datos muy positivos en las autonómicas.
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El histórico eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, dejó extraordinarios datos de audiencia en televisión.
Y al mismo tiempo que media España miraba al cielo, el consumo televisivo se disparó, hasta un 18% más que el día anterior a partir de las 20:30, hora del momento culminante del fenómeno.
De las generalistas, el premio gordo se lo llevó La 1. Aquí la tierra firmó máximo histórico de share, al cosechar un 27,1% de share y 2.131.000 espectadores. El de ayer fue la entrega más vista desde marzo de 2020.
El programa especial, pilotado por Jacob Petrus desde Madrid y por Marc Santandreu desde el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, también consiguió el minuto de oro de la jornada.
A las 20:33, justo después de la totalidad, el formato de la televisión pública alcanzó un 30,8% de cuota y 2.397.000 espectadores.
#AquíLaTierra vive un día para la historia con su especial por el eclipse— Dos30' (@Dos30TV) August 13, 2026
🌕 27.3% de share y una media de 2.131.000 espectadores en su horario habitual
🌕 LÍDER y LO + VISTO del día en TV
☀️ Más de 3.4 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/d6hqDWP1I8
El especial, que se dedicó a hacer un seguimiento exhaustivo a lo largo de toda la geografía española, regaló al público la brillante narración de Jacob Petrus.
"Un minuto que seguro vais a recordar de por vida. Dónde lo visteis, con quién estabais. Y aquí estamos. Todos a una, pendientes del mismo cielo bajo el influjo de esa sombra enorme", decía mientras desaparecía el sol y se hacía de noche.
"La Tierra continúa su viaje y nosotros con ella, no somos espectadores del cosmos, somos parte de él", añadía después en una secuencia hipnótica e inolvidable.
La 1 también triunfó en audiencia en la previa del eclipse con Directo al grano. El programa presentado por Marta Flich y Martín Barreiro registró un 13% en la sobremesa.
ASÍ HEMOS VIVIDO EL ECLIPSE TOTAL 🤩— La 1 (@La1_tve) August 12, 2026
"La Tierra continúa su viaje y nosotros con ella, no somos espectadores del cosmos, somos parte de él" ✨#EclipseRTVE
📽️ @aquilatierratve con @JacobPetrus_tve pic.twitter.com/F4HS34zhBA
Por la noche, por cierto, la pública brilló gracias al fútbol con el trofeo Teresa Herrera que enfrentó al Deportivo de La Coruña y al Real Madrid (15,1%).
El eclipse también dejó un reguero de récords en las autonómicas situadas en la franja de totalidad que cruzaba la península de oeste a este y que también hicieron seguimiento.
En la ETB, el especial de Euskadi Quédate firmó récord con un 22,7%. En Baleares, Cinc Dies alcanzó su mejor dato con un 24,4% en IB3. Lo mismo pasó con Està Passant en À Punt con un 5,9%.
Formidables datos también cosecharon el especial de Conexión Aragón (25,6%,) L'eclipsi de la teva vida de TV3 (16%), el de Madrid Directo en Telemadrid (13,4%) o el de la televisión canaria (18,2%).