Sandra Golpe, devastada por la muerte de un compañero de Antena 3: "Estamos rotos. Se va un periodista espectacular"

Tristísima noticia la que ha tenido que contar Sandra Golpe este martes, 30 de junio, para cerrar su informativo en Antena 3.

La presentadora ha anunciado el repentino fallecimiento de Gabriel Relaño, periodista de Antena 3 Noticias. "Es muy difícil para nosotros decirle adiós. De repente, nos ha dejado nuestro compañero y estamos rotos", ha dicho con la voz quebrada y casi entre lágrimas.

"Se va una gran persona y un periodista, les aseguro, espectacular. Un abrazo inmenso desde aquí, de parte de toda esta redacción, para su familia. Gabi, te queremos", ha añadido la presentadora.

Antes de dar paso a un vídeo para rendirle homenaje, Sandra Golpe hizo un emotivo gesto hacia la imagen de su compañero, en el pantallón del plató de Antena 3 Noticias.

Después, la pieza recordaba a Gabriel con palabras de cariño: "Más que un periodista le gustaba llamarse contador de historias. Siempre sabía mirar, empatizar, descubrir y contar esas historias".

"Amaba la cultura, el periodismo más social o el reportaje de investigación, porque antes que nada le apasionaba la realidad", proseguía la voz en off.

Hizo reportajes en todos los rincones del mundo: desde el Polo Norte hasta el desierto, y pasando por zonas de conflicto. Su gran pasión por el periodismo le permitió dar voz a las personas que vivían en esos lugares.

"En sus 30 años de carrera siempre supo preguntar, escuchar, sacarle punta a cualquier imagen o detalle y luego poner voz y arte a todo tipo de noticias".

"Detrás de las cámaras, para nosotros era simplemente Gabi, un compañero brillante, enciclopedia humana, sensible, de fina ironía y humor descacharrante y contagioso. Y, sobre todo, era un amigo, hijo, hermano y padre muy querido", concluía.

Sandra Golpe y la imagen de Gabriel Relaño en el pantallón del plató de 'Antena 3 Noticias'. Captura TV

Nacido en Marmolejo (Jaén), creció entre Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Después llegó a Madrid para formarse en la profesión con la que siempre había soñado. "Me tocó la lotería de poder trabajar en lo que me gustaba", decía.

Efectivamente, el repentino fallecimiento de Gabriel Relaño ha supuesto un duro golpe en los servicios informativos de la cadena de Atresmedia, un área que lidera Santiago González.