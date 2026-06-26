Por qué a RTVE le interesa que España quede primera de su grupo en el Mundial: un camino que asegura grandes audiencias

Por segunda vez consecutiva, RTVE emite el Mundial de fútbol. Lo hace retransmitiendo un total de 34 partidos, 17 en la fase de grupos y otros tantos en las eliminatorias.

Y lo cierto es que el importante desembolso que hizo la Corporación para ofrecer en abierto el campeonato se está saldando con unos resultados más que positivos que llevará a La 1 a su mejor junio en 14 años.

Como es lógico, los mejores índices de audiencia corresponden a los dos partidos de España.

La actual campeona de Europa reunió 7.322.000 espectadores (60,4%) en su agridulce debut frente a Cabo Verde en un choque que se emitió en la tarde (18:00) del lunes 15.

A la misma hora jugó su segundo partido. Esta vez sí, y ante Arabia Saudí, los de Luis de la Fuente consiguieron su primera victoria en el Mundial con una goleada. El choque se saldó como la emisión más vista de lo que llevamos de año con 7.970.000 espectadores (55,9%).

España cerrará la primera fase contra Uruguay en la madrugada de este viernes al sábado, a partir de las 02:00 horas. Se trata de un partido crucial porque el resultado determinará su posición definitiva en el grupo y, por lo tanto, los cruces en las eliminatorias.

Se trata de un horario intempestivo en el que habrá que trasnochar para verlo. Y aunque el partido barrerá en share porque apenas tendrá competencia, el número de espectadores, a priori, será considerablemente menor.

Los jugadores de la selección celebran un gol de España en el Mundial.

No obstante, La 1 vuelve a volcarse con la selección al planificar una potente programación este viernes, noche en la que Antena 3 y Telecinco emiten Tu cara me suena y ¡De viernes!

Lo hará primero con una nueva entrega de La Revuelta de David Broncano a las 22:00. Después, a las 23:40, arrancará la previa del Uruguay-España.

Como se decía, el choque contra Uruguay no es solo trascendental para España por cuestiones deportivas.

También lo es para las aspiraciones de la televisión pública a la que, obviamente, se beneficiará de una buena actuación de La Roja en el césped.

Partidos en prime time

Si finalmente acaba como primera de grupo, todos los partidos hasta la final serán a las 21:00 horas en la península. La 1 se aseguraría así datos extraordinarios en la franja de máxima audiencia. Los partidos no acabarían antes de las 23:00. De irse a prórroga o penaltis, la retransmisión se alargaría aún más.

En el caso de que España gane todos sus partidos (ojalá que sea así) y llegue a la gran final del día 19, La 1 monopolizaría todas estas noches e hincharía el acumulado mensual de julio.

Ahora mismo, en el camino de España se vislumbra un posible enfrentamiento contra Austria en dieciseisavos el 2 de julio, mientras que en octavos podría enfrentarse a Colombia o a Portugal el día 6.

El asunto cambia si España termina la primera fase en segunda posición... o tercera. En este caso, España se vería las caras con un hueso duro de roer en dieciseisavos, la Argentina de Leo Messi, el 4 de julio a las 00:00.

Precisamente, el horario sería el mayor hándicap para los espectadores. En este hipotético camino, la selección jugaría los octavos el 7 de julio a las 18:00 y los cuartos el día 12 a las 03:00 de la madrugada. La semifinal y la final, eso sí, serán a las 21:00 horas.

Aunque las audiencias seguirían siendo buenas, estos horarios harían que se viesen repercutidas.

Lo que parece casi seguro es que La 1 ganará la batalla en audiencia a Antena 3 tanto en junio como en julio gracias al fútbol. A menos de una semana para acabar el mes, la pública promedia un 13,9% frente al 12,7% de la privada. Telecinco, por su parte, firma un 8,6%.

Cuando la fase de grupos culmine, los 17 partidos de la fase final que emitirá La 1 se distribuirán así: 6 de dieciseisavos (entre el 28 de junio y el viernes 3 de julio); 4 de octavos de final (entre el sábado 4 de julio y el martes 7), 3 de cuartos de final (entre el jueves 9 y el sábado 11), las dos semifinales (martes 14 y miércoles 15), el tercer y el cuarto puesto del sábado 18 y la final del domingo 19.

Audiencias partidos del Mundial en La 1: