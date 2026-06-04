Golpe de Iker Jiménez: anuncia la visita de Florentino Pérez a 'Horizonte' tras la entrevista de Motos a Enrique Riquelme

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se han convertido en un evento televisivo. Florentino Pérez y Enrique Riquelme han intensificado su campaña cuando tan solo quedan cuatro días para que los socios del club blanco acudan a las urnas.

Riquelme acudió este miércoles a El Hormiguero de Pablo Motos. El empresario presentó su proyecto y aguardó hasta el final para desvelar el que está llamado a ser el gran golpe de efecto de su candidatura: el fichaje de Erling Haaland.

El presentador valenciano desplegó la camiseta del Madrid con el nombre del crack noruego. Una estrategia que a El Hormiguero le sirvió en audiencia.

El programa de Antena 3, monopolizado por la entrevista a Riquelme -se quedó fuera la tertulia política que estaba prevista con Juan del Val, Rubén Amón, Rosa Belmonte y María Dabán-, se disparó hasta el 16,1% de share.

Es el mejor resultado del formato en los últimos cuatro meses, desde el pasado 5 de febrero, cuando acudieron Rosa Rodríguez y Manu Pascual, de Pasapalabra.

💰 Florentino Pérez compra los dos primeros anuncios del primer bloque de anuncios del prime time de Antena 3 y Telecinco 📺



💥 El anuncio de la vuelta de José Mourinho se ha emitido tras la entrevista de Enrique Riquelme en #ElHormiguero y durante #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/9ub2qZhDF0 — televisivok (@televisivok) June 3, 2026

La cosa no quedó ahí, porque Florentino Pérez contratacó a Riquelme al comprar el primer anuncio tras El Hormiguero, a eso de las 23:11 horas.

"Queridos socios, este mensaje os interesa", versaba el rótulo que aparecía en pantalla completa. A continuación, aparecía el luso vestido con la camiseta del Madrid y, tras unos segundos de silencio, gritaba un "¡sí!".

El spot concluía con el lema de campaña de Pérez: "Vota Florentino. Mucha historia por hacer".

Florentino, además, compró un anuncio en un bloque publicitario de La isla de las tentaciones, en Telecinco, a las 22:44. En el mismo canal hubo otro a las 23:27. La candidatura de Pérez también se promocionó en Cuatro (23:14) y en laSexta dos veces (22:32 y 23:06).

Jugada de Iker

Florentino Pérez hará acto de presencia en televisión este jueves. Y lo hará en Horizonte, el programa de actualidad que pilotan Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro.

El periodista empezó a cebar su visita horas antes de la emisión del espacio este miércoles con un vídeo a sus seguidores: "Esta mañana mis antenas han captado que Florentino Pérez andaba hablando en Mediaset con Alessandro Salem".

Ojo a lo que os quiero contar…#Horizonte pic.twitter.com/p7TSeDTnJe — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 3, 2026

"He llamado unas 18 veces a Salem", continuaba. "Alessandro, por favor, ¿puedes conseguir que venga a nuestro programa? Y si ya puedes hacer que venga y que nos cuente un par de bombazos del Real Madrid, más noticia imposible".

Después de varios comentarios en antena, Iker Jiménez acabó confirmando a Pérez al despedir su programa. Lo hizo de la voz de Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL: "Mañana 21.40, más y mejor. Y con don Florentino Pérez Rodríguez".

De hecho, para este jueves se espera que Florentino anuncie uno de sus grandes fichajes para el Real Madrid, algo que podría hacer en Horizonte. Hay que recordar que el programa está en racha y viene de cerrar su mejor semana en audiencia.

Lo cierto es que Florentino ha acabado eligiendo el programa de Cuatro para responder a Riquelme. De hecho, Motos reveló ante su rival que "por supuesto" le habían invitado a El Hormiguero.

"Las últimas noticias es que había un 10% de posibilidades y que cada vez son menos, pero no sabemos nada más", agregó.