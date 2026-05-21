Jesús Vázquez: "A los 60 años me planteé retirarme. Después de 36 años trabajando tengo una buena situación económica"

Para Jesús Vázquez, haber cruzado la frontera de los 60 años ha marcado un antes y un después. Tras su salida de Mediaset, a finales de 2025, disfruta de un periodo más sosegado. Se siente a gusto consigo mismo.

"Esta nueva etapa sabe muy bien y además la llevo desde otro prisma, desde la sobriedad", ha reconocido en La noche de Aimar, presentado por Aimar Bretos, en laSexta. "Me levanto con fuerza, energía, entreno, viajo y me hace muy feliz".

Lo cierto es que la etapa final de su carrera en la cadena de Fuencarral no terminó lo bien que hubiera esperado. Se sintió "decepcionado, disgustado y deprimido" después de un vínculo profesional que duró 25 años. "Yo le di mi vida a Mediaset y no me sentí correspondido", ha reconocido.

"Sigo haciendo terapia con mi psiquiatra"

Ha señalado, además, que meses atrás atravesó una fase de "tristeza y pena". Los cambios, sumados al factor de la edad, le hicieron plantearse "dejarlo todo".

"Me planteé retirarme. Me retiro ya. Tengo 60. No tengo personas a mi cargo. Tengo la carrera más o menos hecha, después de 36 años. Y tengo una situación económica buena y pensé que no tenía por qué seguir trabajando", ha reconocido ante las cámaras.

Aquel planteamiento fue consecuencia de un cóctel tan intenso como poderoso de "sensaciones" y emociones: "Me tocó todo a la vez: los 60, que es una crisis de por sí difícil de llevar, el final de una etapa laboral. Se me mezcló un jaleo en la cabeza".

Finalmente, ha optado por seguir en la brecha de trabajo. Tras un proceso de terapia -que comenzó a principios de este año- ha logrado abrazar su proceso de transformación, así como el paso del tiempo. En ese sentido ha querido hacer un "alegato a favor de la salud mental".

"Las terapias funcionan y cuando uno no se siente bien tiene que pedir ayuda", ha destacado. "Yo he tenido que pedir ayuda bastantes veces en mi vida. Lo defiendo muchísimo, que la gente lo haga, que se quite ese tabú que ha habido siempre en torno a la salud mental".

"Yo sigo haciendo terapia con mi psiquiatra y el otro día me preguntó: ¿Crees que sigues necesitando demostrar? En el fondo es una responsabilidad que uno se pone a sí mismo. Sigo igual de bien, a pesar de todo lo que ha pasado y he hecho. Y sí pesa", añadía.

La época en la que "estaba deprimido y bebía"

En el terreno personal, el viento sopla a su favor. Es feliz al lado de su pareja, Roberto Cortés, con el que contrajo matrimonio el 3 de noviembre de 2005.

A lo largo de su relación han tenido sus altibajos, pero los han superado con éxito: "Mi relación con Roberto se resintió en esa época en la que estaba deprimido y bebía, llevamos 25 años juntos y ahora soy muy feliz de verlo feliz. Su felicidad me alimenta. Estoy disfrutando los 60", ha sentenciado.

Cuando echa la vista atrás, admite que ya no es tan atrevido como en sus años de juventud: "He dejado la noche, he dejado el alcohol. He sido muy travieso de joven. He jugado con todo, lo he probado todo. Me he divertido mucho".

En la actualidad, disfruta de recorrer el mundo, de "asumir esta nueva etapa de mi vida que quiero disfrutar igual... Quiero acogerme a mí mismo. Este es el nuevo Jesús: 'Disfrútalo, vive con él, deja de salir por la noche y haz otras cosas. Yo viajo muchísimo... Fuera de España solo me conocen los turistas españoles".

En lo profesional, no le faltan proyectos. Recientemente ha sido el maestro de ceremonias de La casa de la música, emitida el pasado 16 de mayo, día en que se celebró la final de Eurovisión, en el que no participó RTVE tras el rechazo del certamen de expulsar a Israel.

Jesús Vázquez, en su entrevista con Aimar Bretos en 'La noche de Aimar'. laSexta

Caso Arny

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista ha sido el amargo recuerdo del caso Arny. "Me quedó la herida de que, con ese caso, una infamia horrible por intentar acallar un ansia de libertad y derechos"

Lo que más lamenta de aquella pesadilla es que "mi madre se puso muy enferma. Se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso lo llevo ahí".

"La gente que te ha hecho daño a conciencia, y ahí hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron para adelante, que les jodan, ojalá tengan la peor de las suertes y estén pasando una vida de mierda", ha zanjado.