Mercedes Milá defiende a Zapatero en TVE: "Para mí es completamente inocente y se verá con el paso de los días"

"A mí me han dicho: 'No te olvides de hablar del programa, que es a lo que has ido y todavía no he dicho ni media palabra". Mercedes Milá acudió a La Revuelta de Broncano este martes para promocionar su nuevo espacio en RTVE, Me meto en un jardín, pero poco se habló de él.

La visita de la presentadora al show de Broncano estuvo marcada por la defensa a ultranza que hizo en horario de máxima audiencia a José Luis Rodríguez Zapatero.

Y es que, la entrevista a la comunicadora de 75 años se hizo horas después de conocerse que el expresidente del Gobierno había sido imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga presuntos cobros de comisiones ilegales en el rescate de Plus Ultra.

La Milá aseguró que la acusación es "retorcida". "Creo que José Luis Rodríguez Zapatero es un tío de primera categoría que para nada se ha metido en esto. Lo que pasa es que en España la justicia es un desastre. No me creo nada", dijo.

La defensa con tanta vehemencia de la presentadora a Zapatero sorprendió hasta Broncano. "Es una afirmación fuerte y la vamos a guardar. A ver cómo envejece", dijo él.

Lejos de matizar algo sus palabras, la Milá sacaba aún más las garras por el exdirigente socialista: "¿Quieres que lo repita? José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de lo que le han acusado, para mí es completamente inocente y se verá con el paso de los días".

El instante no tardó en ser captado por los espectadores y viralizarse en redes sociales.

Mercedes Milá diciendo que Zapatero es inocente de los cargos que le imputan #LaRevuelta pic.twitter.com/1KuDc6DsBx — Diego. (@cabriadiego) May 19, 2026

La cosa no se quedó ahí, porque instantes después, Mercedes Milá también dio la cara por Pedro Sánchez, a raíz de todos los escándalos que han salpicado al partido que lidera.

"Si yo tuviera un programa en directo, en momentos concretos habría salido como un Sputnik para defender a mi presidente del Gobierno", aseguró. "Lo van a masacrar y no pararán hasta que no lo saquen de dónde está".

Y ojo, porque la Milá también tuvo para el propio Broncano por no salir en defensa de Sánchez. "Tendrías que haber salido tú porque eres el que estás encargado por él de vigilar nuestra patria", le dijo. "Eres un golferas de mucho cuidado".

Y Broncano llegó a reconocer que, "cada vez que hay una movida de estas no me mojo". "En el Gobierno no estarán contentos conmigo", añadió el presentador de La 1.

Mercedes Milá visitó este martes 'La Revuelta' de David Broncano.

"Te callas porque eres muy cobarde", le recriminó la Milá, aunque Broncano se mantuvo firme asegurando que no quería decir nada de Zapatero. "¡Pues yo sí me mojo! ¡Todo lo que haga falta!", gritó Mercedes, a lo que él zanjó: "Pero tú no estás aquí puesta por Sánchez".

Lo cierto es que, gracias a Mercedes Milá, La Revuelta consiguió uno de sus mejores resultados en audiencia de las últimas semanas. El programa firmó un 12,6% de share y 1.535.000 espectadores frente al 13,9% y 1.707.000 seguidores que anotó El Hormiguero de Pablo Motos con Marcos Llorente.