La playa donde desconecta Christian Gálvez: una piscina natural protegida con 1,9 km de paseo marítimo panorámico

La playa de Compostela y Christian Gálvez en un montaje de BLUPER. Gtres

Apenas unas horas separan los focos de televisión en Madrid del sonido pausado del mar en la Ría de Arousa. Y es precisamente allí, en uno de los rincones más tranquilos de Galicia, donde Christian Gálvez ha encontrado su particular refugio lejos del ritmo frenético de los platós.

La Playa de Compostela, situada en Vilagarcía de Arousa, se ha convertido en el escenario perfecto para desconectar junto a Patricia Pardo y disfrutar de una vida mucho más pausada.

Ubicada en pleno corazón del conocido como Mar de Arousa, esta playa gallega presume de una característica que la hace única: sus aguas tranquilas.

Protegida por la península de Barbanza y la Isla de Cortegada, la ría actúa como una barrera natural frente al viento y el oleaje, creando una especie de piscina natural de aguas calmadas que contrasta con otras zonas más salvajes del litoral gallego.

Playa de Compostela. Aerorec Turismo de Galicia.

Un paisaje sereno que explica por qué tantas familias la eligen cada verano y por qué figuras conocidas encuentran aquí un auténtico oasis de tranquilidad.

La Playa de Compostela no solo destaca por su arenal de cerca de 1.800 metros de longitud, sino también por su espectacular paseo marítimo panorámico de 1,9 kilómetros, considerado uno de los grandes orgullos de los vilagarcianos.

Este recorrido conecta el puerto de Vilagarcía con la parroquia marinera de Carril y se ha convertido en el verdadero eje social de la localidad. Desde primera hora de la mañana, runners, ciclistas y vecinos llenan el paseo para practicar deporte o hacer el popular “paseo del colesterol”, como llaman en Galicia a la caminata diaria frente al mar.

Palmeras, bancos estratégicamente situados para contemplar la puesta de sol, zonas ajardinadas y carril bici acompañan un trayecto donde el olor a salitre y la brisa atlántica marcan el ritmo.

Todo ello con unas vistas privilegiadas de las bateas que salpican la ría, esas plataformas flotantes donde se cultiva el mejillón gallego y que forman parte inseparable del paisaje de Arousa.

Playa de Compostela. Turismo de Galicia.

Precisamente esa naturalidad es la que habría conquistado a Christian Gálvez. Lejos del foco mediático habitual, el presentador disfruta en Vilagarcía de una rutina mucho más discreta y familiar.

La tierra natal de Patricia Pardo se ha convertido también en la suya, integrándose como un vecino más en el día a día de la localidad. Una imagen muy diferente a la de los grandes eventos televisivos y que refuerza la idea de Galicia como refugio emocional para muchos rostros conocidos.

El paseo marítimo culmina en Carril, famoso por sus almejas, consideradas entre las mejores del mundo. Allí, el paisaje no solo alimenta la vista, sino también el paladar.

Y mientras el sol cae sobre el Atlántico tiñendo el cielo de tonos dorados, la Playa de Compostela confirma por qué es mucho más que un arenal gallego: es un destino de bienestar donde el tiempo parece detenerse.