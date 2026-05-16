Eurovisión 2026, hoy en directo | ganador, horario, dónde ver la final y cómo votar desde España
Sigue todas las novedades del Festival de Eurovisión 2026, una edición marcada por la ausencia de España, aquí, en El Español.
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El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 volverá a reunir a decenas de países europeos (y algunos invitados asociados) en uno de los mayores espectáculos musicales del mundo.
Organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, el certamen combina música, votaciones internacionales y una enorme repercusión mediática, convirtiéndose cada año en un fenómeno global seguido por millones de espectadores.
La edición de 2026 llega además marcada por el debate sobre la participación de algunos países y los cambios estratégicos de las delegaciones para intentar conquistar el Micrófono de Cristal.
[El violín de Finlandia apunta al trono eurovisivo: Israel buscará dejarles una 'noche blanca' y Grecia apuesta por la viralidad]
La ausencia de España en esta edición ha generado un intenso revuelo entre los seguidores del festival y ha abierto un debate sobre el futuro de la representación española en el concurso.
Mientras tanto, artistas emergentes y grandes favoritos internacionales ya preparan actuaciones cada vez más ambiciosas, en una edición que promete volver a mezclar espectáculo, tensión política y diversidad cultural.
Si quieres seguir la gala de Eurovisión 2026, pincha aquí.
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Dinamarca da el pistoletazo de salida a la final
Luces de neón y una caja de cristal transparente han dado el pistoletazo de salida a la gran final de Eurovisión 2026. El representante de Dinamarca, Søren Torpegaard Lund, ha sido el encargado de inaugurar la noche con Før Vi Går Hjem, una actuación muy aplaudida por los eurofans.
La propuesta ha jugado con los colores, los cambios de plano y el techno, revolucionando por completo el estadio de Viena. El aspirante danés tenía una gran responsabilidad: abrir la gala y dejar el listón bien alto.
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"Welcome to Vienna", así comienza la gran final
Los presentadores de la noche han dado la bienvenida a cada uno de los aspirantes al Micrófono de Cristal y a todos los espectadores que siguen Eurovisión 2026 desde las cadenas públicas de sus respectivos países.
Además, también se han acordado de YouTube, donde más de 750.000 personas siguen en directo la retransmisión del festival.
Durante esta primera intervención, los conductores de la gala también han anunciado la apertura oficial de las votaciones y el inicio del primer bloque de actuaciones de la noche.
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RTVE vuelve a desafiar a Eurovisión con un mensaje a favor de Palestina: "No hay espacio para la indiferencia"
Como ocurriera el año pasado, RTVE ha vuelto a desafiar a la UER. Justo a las 21:00, coincidiendo con el inicio de la 70ª edición de la final de Eurovisión, la Corporación ha emitido un mensaje político, apoyando a Palestina.
El breve mensaje lanzado por la cadena pública decía textualmente lo siguiente: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina".
A esta hora, como en los últimos 64 años, debía empezar la música. Pero hoy nuestra sintonía es otra. #Eurovisión2026 pic.twitter.com/g9IJcEHYCe— José Pablo López (@Josepablo_ls) May 16, 2026
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Desfile de banderas de Eurovisión 2026 con un detalle muy especial
Después de todas las críticas recibidas durante esta edición, Israel ha sido uno de los países más ovacionados durante el tradicional desfile de banderas de apertura de Eurovisión 2026.
Le siguieron Australia, Finlandia y Austria, cuyos nombres también resonaron con fuerza dentro del estadio de Viena.
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JJ, el ganador de Eurovisión 2025, abre la gala de esta edición
El actual ganador ha protagonizado una performance operística junto a más de 30 músicos sobre el escenario, como si de una gran obertura se tratase. Planos aéreos, un look en color bronce con pedrería y una voz impecable han iluminado los primeros minutos de esta gran gala, dando paso al tradicional desfile de banderas de Eurovisión 2026.
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Comienza la gran final de Eurovisión 2026
¡Da comienzo la gran final de Eurovisión 2026! Esta edición se celebra en Viena después de que JJ se convirtiera en el ganador de la pasada edición, celebrada en Basilea, con su canción Wasted Love.
Esta edición está presentada por Victoria Swarovski y Michael Ostrowski, una pareja versátil, carismática y muy solvente delante de las cámaras. Ambos ya demostraron durante las semifinales la buena química que mantienen sobre el escenario.
Eso sí, esta edición estará marcada por la ausencia de España, que no formará parte de la gran final por primera vez tras más de cinco décadas participando en el festival de la canción.
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¡Menos de 15 minutos para que comience la final de Eurovisión 2026!
Si todo va sobre lo previsto, estos son los horarios imprescindibles:
- 21:00: Inicio del show.
- 21:27: Actuación de Israel, con Noam Bettan y su 'Michelle'
- 21:39: Actuación de Grecia, con Akylas y 'Ferto'.
- 21:51: Actuación de Australia, que podría dar la campanada con Delta Goodrem y su 'Eclipse'.
- 22:08: Actuación de Bulgaria: Dara y 'Bangaranga' también está llamada a ser la gran sorpresa de la noche.
- 22:32: Actuación de Finlandia: Linda Lampenius y Pete Parkkonen son los grandes favoritos con 'Liekinheitin'
- 23:10: Austria cierra las actuaciones.
- 23:53: Se cierran las votaciones
- 00:01: Secuencia del jurado profesional.
- 00:36: Secuencia del televoto.
- 00:49: Anuncio del ganador de Eurovisión 2026
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25 son los países que forman parte de la final de Eurovisión 2026
La gran final de Eurovisión 2026 cuenta con 25 países que compiten por el micrófono de cristal en Viena.
El orden de actuación comienza con Dinamarca, seguida de Alemania, Israel, Bélgica, Albania, Grecia, Ucrania, Australia, Serbia y Malta, que ocupa la décima posición con Aidan.
La lista continúa con Chequia, Bulgaria, Croacia, Reino Unido, Francia, Moldavia, Finlandia, Polonia representada por Alicja, Lituania y Suecia.
El tramo final del certamen lo completan las actuaciones de Chipre, Italia, Noruega, Rumanía y, finalmente, la anfitriona Austria, que cierra la noche.
Esta selección de finalistas destaca por una gran variedad de géneros musicales que van desde el soul y las baladas orquestales hasta el pop electrónico y el rock experimental.
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Protestas contra Israel en los exteriores del Wiener Stadthalle de Viena
Las protestas contra Israel se han sucedido horas antes de la final de Eurovisión. Numerosas personas se han manifestado contra los de Benjamin Netanyahu en los exteriores del Wiener Stadthalle de Viena.
Muchos de ellos iban vestidos de payaso. En las pancartas se podía leer mensajes como "Unidos por las bombas" o "Unidos por el genocidio", como mofa al lema del festival, "Unidos por la música".
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Croacia se queja de los comentarios de la KAN
El grupo croata Lelek ha mostrado públicamente su malestar tras una publicación difundida por la cadena israelí KAN durante la primera semifinal de Eurovisión 2026.
La emisora compartió un fragmento de la actuación de las representantes croatas acompañado de un comentario en el que comparaba su estética tradicional con tatuajes de henna exagerados típicos de algunas zonas turísticas.
Las integrantes de Lelek denunciaron que ese tipo de bromas trivializan su identidad cultural y menosprecian el simbolismo histórico vinculado a las mujeres católicas de los Balcanes.
Tras la polémica generada en redes sociales y la protesta formal presentada por la delegación croata, la televisión pública israelí eliminó la publicación y emitió un comunicado disculpándose por lo ocurrido.
En dicho mensaje, KAN aseguró que nunca pretendió ofender ni al pueblo croata ni a sus representantes y anunció que contactaría directamente con el jefe de la delegación para trasladarle sus disculpas de manera personal.
El incidente ha vuelto a poner el foco sobre el clima de tensión que rodea esta edición del festival y sobre la obligación que tienen todas las cadenas participantes de preservar el respeto hacia la diversidad cultural y la integridad de cada candidatura, tal y como recogen las normas de la Unión Europea de Radiodifusión.
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Australia y Bulgaria se disparan en las apuestas y amenazan la victoria de Finlandia
El triunfo de Finlandia en Eurovisión peligra. Así lo dicen las casas de apuestas que, en las últimas horas, han pegado un vuelco.
A falta de solo una hora para que arranque la final de la 70ª edición del festival, los rivales de la candidatura favorita, la que lideran la violinista Linda Lampenius y el cantante Pete Parkkonen, han recortado distancia.
Finlandia sigue siendo la primera opción en las quinielas, con un 39% de posibilidades de triunfo. Pero, muy cerca aparece Australia en segunda posición, con un 23%.
El país oceánico pisa los talones a Finlandia con Delta Goodrem. La artista interpretará Eclipse, una balada pop muy emotiva que tiene detrás una producción de lo más cinematográfica y que ya enamoró al público en la segunda semifinal.
Y ojo, porque hasta el tercer puesto en las apuestas ha logrado escalar Bulgaria: cuenta con un 8% de posibilidades a ganar.
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Alicja Szemplińska cumplirá su sueño tras la cancelación de 2020
Alicja Szemplińska representará a Polonia en el Festival de Eurovisión 2026 con la canción titulada Pray. Tras la cancelación del festival en 2020, donde iba a competir con el tema Empires, la artista finalmente ha conseguido su oportunidad de pisar el escenario europeo en Viena.
La propuesta polaca para este año es Pray, una balada de estilo pop contemporáneo con tintes de soul que destaca por la potencia vocal de la intérprete. La letra de la canción es una reflexión personal sobre la independencia artística, el crecimiento y la perseverancia tras años de espera para cumplir su sueño de representar a su país.
La puesta en escena diseñada para Viena utiliza una estructura central imponente en forma de plataforma inclinada, acompañada por un cuerpo de baile que refuerza el dramatismo de la pieza.
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Malta volverá a cantar en maltés después de 20 años
Aidan representará a Malta en el Festival de Eurovisión 2026 con la canción titulada Bella. Tras varios años de intentos en la preselección nacional, el artista finalmente llega al escenario de Viena con una propuesta que destaca por su carga emocional y su producción cuidada.
Un dato relevante de esta participación es la vuelta del idioma maltés al certamen tras veintiséis años de ausencia en la letra de sus candidaturas. La composición de Bella busca conectar con las raíces del cantante y mostrar una faceta más madura y cinematográfica de su estilo musical, alejándose de los ritmos puramente bailables de sus trabajos anteriores.
La puesta en escena se centra en la interpretación vocal y en una estética sobria y una estructura que ha creado para la ocasión. Según ha declarado el propio artista, esta canción representa el cierre de un ciclo personal y profesional que comenzó con sus primeras apariciones en el Malta Eurovision Song Contest.
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Eurovisión ya es tendencia en España
En pasadas ediciones, la palabra Eurovisión y el propio concurso se convertían en tendencia en X -antes Twitter- días antes de la celebración de la gran final. Sin embargo, en esta ocasión, no ha sido hasta alrededor de las 18:00 horas de este sábado, 16 de mayo, cuando el certamen se ha convertido en tendencia en España.
Una situación que vuelve a reforzar la idea de que una edición de Eurovisión sin España ha dejado a muchos seguidores españoles fuera de la conversación en esta edición de 2026.
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Big Five, más tocado y débil que nunca este 2026
La salida de España del certamen ha dejado tocado al Big Five, el grupo histórico formado por los países que tienen pase directo a la final de Eurovisión.
La ausencia española altera el equilibrio tradicional del concurso, donde estos cinco miembros han funcionado como un pilar estable dentro del sistema de clasificación.
La retirada supone un cambio significativo en la estructura habitual del festival y abre interrogantes sobre el papel que desempeñará el Big Five en futuras ediciones.
Este vacío también afecta a la dinámica interna del grupo, que pierde a uno de sus participantes más veteranos y con mayor trayectoria en el certamen.
Sin España, el Big Five queda debilitado tanto en representación como en diversidad musical, lo que podría influir en la percepción del público y en la distribución de protagonismo entre los países restantes.
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Ucrania confía la victoria en Viktoria Leléka y su poderosa canción, 'Ridnym': una oda a la renovación vital
En 2026, la elegida para representar a Ucrania en Eurovisión es Viktoria Leléka, conocida artísticamente como LELÉKA. La artista defenderá el tema Ridnym. Aunque para parte del público internacional su nombre haya empezado a resonar con fuerza ahora, la artista lleva años construyendo una trayectoria sólida dentro de la escena folk y jazz europea.
Nacida en 1990 en Pershotravensk, en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, Leléka reside desde hace años en Berlín, ciudad en la que desarrolló gran parte de su proyecto musical y donde consolidó su estilo característico.
La propuesta combina inglés y ucraniano y se articula en torno a conceptos como el cambio constante, la pérdida y la renovación. La naturaleza aparece de forma recurrente como metáfora de los ciclos vitales y de la transformación personal.
A diferencia de otras candidaturas recientes de Ucrania, marcadas por mensajes más explícitos relacionados con la guerra o el contexto político del país, Ridnym adopta un enfoque más introspectivo y emocional. La canción:
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Daniel Žižka pretende dejar el listón muy alto para su país, República Checa, con 'Crossroads'
Daniel Žižka será el encargado de representar a República Checa en Eurovisión 2026 con Crossroads (Encrucijadas), candidatura que se presentó oficialmente el 11 de marzo junto a su videoclip. El tema, compuesto por el propio Žižka en colaboración con Viliam Béreš, marca un paso importante en su carrera y muestra una faceta artística más introspectiva.
En Crossroads, el cantante expone su lado más íntimo y vulnerable. La canción parte de un momento de incertidumbre personal en el que una "voz desconocida" simboliza el impulso de adentrarse en lo nuevo y crecer de forma independiente, aun a riesgo de perderse entre múltiples caminos posibles.
A través de esta lucha entre la necesidad de guía y el deseo de encontrar un rumbo propio, Žižka reflexiona sobre la relación del ser humano consigo mismo, con el sufrimiento y con el mundo que lo rodea. Así suena Crossroads:
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Antigoni promete hacer historia para su país, Chipre, con 'Jalla'
La apuesta de Chipre este 2026 es potente. Antigoni promete darlo todo. Ella es una cantante y compositora británico-chipriota que se ha abierto camino en la industria musical gracias a su mezcla de pop contemporáneo con influencias mediterráneas.
Nacida en Londres en el seno de una familia griega, creció rodeada de música: su madre es cantante y su padre, restaurador y empresario, siempre apoyó su carrera artística.
Desde muy joven comenzó a escribir sus propias canciones y a desarrollar un estilo muy personal, marcado por ritmos cálidos, melodías pegadizas y una estética que combina modernidad con raíces culturales.
Para Eurovisión 2026, Antigoni competirá con JALLA, un tema vibrante que fusiona pop, ritmos orientales y una producción llena de energía. La canción apuesta por un sonido festivo y contagioso, pensado para destacar en el escenario y conectar con el público desde el primer segundo. La canción:
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Quién es Martin Green, el hombre que plantea la vuelta de Rusia a Eurovisión
La figura de Martin Green, director del Festival de Eurovisión, se ha visto envuelta en una fuerte polémica tras anunciar la posible vuelta de Rusia al certamen.
La decisión ha generado un intenso debate dentro y fuera de la comunidad eurofán, ya que la exclusión del país se produjo en el contexto de la invasión de Ucrania y su regreso plantea interrogantes éticos, políticos y organizativos.
Diversos sectores consideran que la medida podría interpretarse como una normalización del conflicto, mientras que otros la ven como un intento de despolitizar el festival. En cualquier caso, el anuncio ha colocado a Green en el centro de la controversia.
Más allá de su papel institucional, Martin Green es un productor y gestor cultural británico con una larga trayectoria en la organización de grandes eventos.
Ha estado al frente de proyectos como los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Festival de Hull City of Culture 2017, donde destacó por su capacidad para coordinar equipos y diseñar espectáculos de gran escala.
En el plano personal, Green mantiene un perfil discreto: está casado y tiene hijos, aunque rara vez expone detalles de su vida familiar, priorizando la privacidad de los suyos.
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Y si Israel gana Eurovisión 2026, ¿qué pasaría?
Las casas de apuestas lo señalan con claridad: Israel (7%) figura como el cuarto país con más opciones de ganar Eurovisión. Un resultado que llegaría en un contexto especialmente controvertido, marcado por las denuncias internacionales sobre la ofensiva en Gaza.
Desde 2023, la KAN -la televisión pública israelí- ha utilizado el festival para proyectar su particular realidad del conflicto a través de propuestas con una fuerte carga política.
Por ello, una posible victoria de Noam Bettan este año se interpreta inevitablemente en clave geopolítica. Solo Finlandia (43%), Australia (15%) y Grecia (8%) aparecen con probabilidades suficientes para impedir que Israel se lleve el Micrófono de Cristal.
Esta situación ha condicionado las tres últimas ediciones: una parte del público ya no vota únicamente por la mejor candidatura, sino por aquella que pueda frenar un triunfo israelí.
Con este escenario, cualquier desenlace parece posible. Y quizá por eso, salvo que el clima cambie, España podría tardar en regresar al certamen. ¿Qué pasaría si gana Israel?