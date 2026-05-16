Eurovisión 2026, hoy en directo | ganador, horario, dónde ver la final y cómo votar desde España

El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 volverá a reunir a decenas de países europeos (y algunos invitados asociados) en uno de los mayores espectáculos musicales del mundo.

Organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, el certamen combina música, votaciones internacionales y una enorme repercusión mediática, convirtiéndose cada año en un fenómeno global seguido por millones de espectadores.

La edición de 2026 llega además marcada por el debate sobre la participación de algunos países y los cambios estratégicos de las delegaciones para intentar conquistar el Micrófono de Cristal.

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La ausencia de España en esta edición ha generado un intenso revuelo entre los seguidores del festival y ha abierto un debate sobre el futuro de la representación española en el concurso.

Mientras tanto, artistas emergentes y grandes favoritos internacionales ya preparan actuaciones cada vez más ambiciosas, en una edición que promete volver a mezclar espectáculo, tensión política y diversidad cultural.

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