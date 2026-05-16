Así será el especial con Chanel y Raphael con el que RTVE contraprogramará a la final de Eurovisión 2026

Chanel, durante su actuación en 'La casa de la música'.

RTVE no ofrecerá este sábado Eurovisión, después de que tomase la decisión de abandonar el festival por la participación de Israel.

Será la primera vez en la historia que la cadena pública no ofrezca el festival, renunciando no solo al programa más visto de todo el año, sino también el que más conversación genera.

El año pasado, por ejemplo, fueron casi 6 millones de personas quienes siguieron a Melody en Eurovisión. La final del evento marcó un espectacular 50,1% de share en La 1.

Este sábado, la Corporación contraprogramará a la final de Eurovisión con La casa de la música, un evento musical al estilo al que se emitió en Nochevieja, como antesala de las Campanadas.

Aquel programa, que firmó un 33,4% de cuota, contó con el esperado show de La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero al grupo.

Raphael y Jesús Vázquez. RTVE

El programa servirá para dar la espalda al festival, al que RTVE espera volver, en una fecha que tiene una connotación especial. Y es que, este 16 de mayo, es el día de la Convivencia por la Paz.

"Es un día que tiene un significado musical importante en Europa, y entendemos que como televisión pública debemos ofrecer la oportunidad de vivir la cultura y la música, en su diversidad, como un bien compartido", explicó Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE.

Oferta alternativa

La casa de la música arrancará a partir de las 22:00 horas, después de la segunda edición del Telediario, y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Es decir, acabará alrededor de las 00:30 de la madrugada.

Con La casa de la música, RTVE pretende crear un gran evento que consiga distanciarse frente a Eurovisión. Es una oferta alternativa que aspira a conseguir buenos datos de audiencia.

Fangoria, durante su actuación en 'La casa de la música'. RTVE

La nueva entrega de La casa de la música reunirá a artistas de diferentes generaciones y estilos. Estará presentado por Jesús Vázquez -este es su segundo trabajo en la pública tras el Benidorm Fest-, quien entrevistará a los protagonistas.

Uno de ellos será Raphael, leyenda viva de la música. Otro de los platos fuertes será la actuación de Chanel, representante de España en Eurovisión en 2022 con SloMo.

El cartel de La casa de la música contará con figuras consagradas como Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Pablo López, Vanesa Martín, José Mercé, Fangoria o Camela.

También actuarán grupos nuevos y propuestas emergentes como Metrika, Ultraligera, Natalia Lacunza, Juanjo Bona, Nil Moliner, Alba Morena o La Plazuela.

Natalia Lacunza. RTVE

Completan el listado Miranda!, Guitarricadelafuente, Siloé, Samurai Jay ft Naiara y los ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox & LUCYCALYS.

Explica la Corporación que este especial servirá de "homenaje a la dedicación que le ha dado TVE a la música en sus 70 años de historia".

La casa de la música es, además, una iniciativa transversal a largo plazo que irá acompañada de programas, series, monográficos y documentales.

Sin Eurovisión en TVE

Así las cosas, La casa de la música será la oferta de RTVE que sustituirá a Eurovisión, que por primera vez en 65 años no se verá en La 1.

Como ya se ha explicado en EL ESPAÑOL, el certamen podrá seguirse en España a través de la retransmisión que la UER ofrece en su canal oficial de YouTube.

Eso sí, con el sonido original y, por supuesto, sin los comentarios de Tony Aguilar y Julia Valera, los encargados de narrar el festival en TVE los últimos años.

De igual forma, los espectadores de nuestro país que quieran votar también lo podrán hacer.

Pete Parkkonen y Linda Lampenius, representantes de Finlandia en Eurovisión 2026. Europa Press

Es importante explicar que los votos irán a parar a un contenedor que se llama Rest of the world, una especie de caladero que van a parar todos los votos de los países que no participan.

Al aglutinar todos los votos, computa como un solo país.

Se trata de una novedad que Eurovisión introdujo en la edición de 2023, la que terminó con victoria de Loreen para Suecia. Por el contrario, España no tendrá representación en el jurado profesional como cualquier país no participante.