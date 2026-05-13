Eurovisión se ríe de España por sus 'zero points', mientras se suceden los gritos contra Israel en la primera semifinal

Eurovisión celebró este martes, 12 de mayo, su primera semifinal. La gala se celebró en medio del clima de tensión que envuelve la edición más politizada y anómala de la historia, marcada por la histórica retirada de España por la participación de Israel.

La decisión de RTVE de marcharse de Eurovisión impidió que los españoles que deseen seguir el certamen no pudieran hacerlo a través de La 1, o en el caso de las semifinales, en La 2, como ha sido tradición en los últimos 61 años.

No obstante, y como pasará con la segunda semifinal del jueves y la gran final del sábado, Eurovisión se podrá seguir a través del canal oficial de Eurovisión de YouTube.

Eso sí, la retransmisión cuenta con el sonido original y, obviamente, sin los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela, los encargados de narrar el festival en la televisión pública los últimos años.

Y aunque España no participó directamente, nuestro país sí que estuvo presente en cierta manera. Y quizás no del modo que nos habría gustado, pues Eurovisión y la televisión austriaca, la ORF, recordaron a nuestro país con cierto tono burlón.

A mitad de la primera semifinal de Eurovisión, se emitió un sketch que llevaba por título El profesor de Eurovisión.

En él, una profesora simulaba dar clase y animaba a los alumnos a hacer preguntas sobre el certamen. Y, casualidad, que la única cuestión que planteó fue: "¿Qué países han recibido alguna vez los famosos 'zero points'?.

Victoria Swarovski y Michael Ostrowski, los presentadores de Eurovisión 2026, en la primera semifinal. Corinne Cumming UER

Ahí salió España, junto a todos los países que a lo largo de sus 70 años de historia han sufrido ese severo batacazo de no contar con ningún apoyo.

Eurovisión mostró a Conchita Bautista, representante de España en 1965 con Qué bueno, qué bueno. Jugando con su nombre, Eurovisión pintó barba a la cantante como si fuese Conchita Wurst, la cantante austriaca ganadora del festival en 2014 con Rise Like a Phoenix.

Hay que recordar que España también tuvo la mala suerte de no recibir ningún punto con Remedios Amaya en 1983. Su ¿Quién maneja mi barca? no cautivó al público europeo.

La televisión austriaca tampoco ocultó que su país no obtuvo puntos en un total de cuatro veces.

"¡Stop genocide!

La primera semifinal también tuvo un momento de máxima tensión, coincidiendo con la actuación de Noam Bettam, el representante de Israel.

El cantante empezó la actuación de Michelle, el tema que defiende, mientras que una persona del público gritó en varias ocasiones "¡stop genocide!" [Paren el genocidio].

Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026

Las protestas se escucharon perfectamente en la retransmisión en directo de Eurovisión en YouTube, si bien en ningún momento la realización se centró en ellas, así como en las banderas palestinas que había en el Wiener Stadthalle de Viena.

Los gritos, eso sí, fueron eliminados en el vídeo definitivo que Eurovisión ha compartido en YouTube, y que se muestra a continuación.

Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026

Dicha persona, además, fue expulsada del recinto, tal y como han mostrado varios vídeos en redes sociales.

"Tras un comportamiento disruptivo y repetidas peticiones para que cesara, esta persona fue escoltada fuera de la sala", versaba el comunicado que lanzó la televisión austriaca minutos después del incidente explicando lo sucedido.

Inside the Eurovision arena: pro Palestina supporter is being dragged away by security after performance Israel. pic.twitter.com/Iqf3OwnFEZ — Jasper Van Biesen (@JasperVanBiesen) May 12, 2026

La ORF confirmó que también fueron expulsadas otras tres personas, que llevaban el cuerpo pintado con mensajes de apoyo a Palestina.

Israel, como se preveía, pasó a la final del sábado. La acompañan Finlandia y Grecia, las grandes favoritas según las apuestas, además de Bélgica, Croacia, Lituania, Moldavia, Polonia, Serbia y Suecia.

En la final del sábado también participarán Austria, por ser el país anfitrión, y lo que queda del Big 5: Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.