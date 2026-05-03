Daniel Guzmán, sobre su vuelta a 'La que se avecina': "Un cameo siempre será algo bonito, alegre y divertido"

Daniel Guzmán dio vida a Roberto, el novio de la 'pija' (María Adánez) en 'Aquí no hay quien viva'.

Daniel Guzmán ha debutado esta semana como presentador. Lo ha hecho en 100% Únicos, un programa de Cuatro cuyo objetivo prioritario es visibilizar a las personas con Trastorno del Espectro Autista.

En el formato producido por Shine Iberia (MasterChef), el actor, guionista y director ha coincidido con Loles León y Fernando Tejero.

Los actores se enfrentaron a las preguntas de los 30 reporteros con autismo y vivieron así su reencuentro particular de Aquí no hay quien viva.

Lo cierto es que Daniel Guzmán ha sido de los pocos actores que no han terminado de pegar el salto a Telecinco con La que se avecina.

Estuvo a punto de hacerlo en 2017, en la décima temporada. De hecho, Alberto Caballero llegó a confirmar en Twitter la presencia en La que se avecina de Roberto Alonso, pareja de Lucía, la 'pija', que interpretaba María Adánez en la mítica comedia de Antena 3.

Pero, por cuestiones de agenda, dicho cameo nunca llegó a producirse: Daniel estaba inmerso en su carrera como director.

Casi una década más tarde, y a colación de su fichaje por Mediaset con el programa 100% Únicos, EL ESPAÑOL quiere saber si sigue existiendo la posibilidad de que se cumpla una petición histórica de los fans de la serie.

María Adánez, Daniel Guzmán, Gemma Cuervo, Mariví Bilbao y José Luis Gil en 'Aquí no hay quien viva'.

Y lo cierto, es que Daniel Guzmán ve con buenos ojos la idea y no lo descarta.

"Llevamos mucho tiempo con eso, sí. Y es verdad que hasta ahora no ha podido ser porque como he empezado a dirigir... Bueno, ya llevo como 20 años dirigiendo", asegura a este periódico.

"Como soy tan inquieto y estoy en mil cosas, nunca hemos podido finalmente hacer ese cameo", prosigue Guzmán, confirmando que se lleva "muy bien" tanto con Alberto y Laura Caballero como con todo el equipo que está detrás de la serie.

El intérprete que dio vida al vecino del 3ºA de la calle Desengaño 21 recuerda que, efectivamente, cuando empezó La que se avecina, él ya había orientado su carrera a la dirección.

"A partir de A cambio de nada [película ganadora de dos premios Goya y su ópera prima], no he parado de hacer y producir pelis, y eso me lo ha impedido".

Las puertas están abiertas ahora: "Pero claro que sí, hombre, un cameo siempre será algo bonito, alegre y puede ser divertido".

¿Y cómo se lo imagina dicho cameo? En un minuto, Guzmán improvisa un guion. "Molaría volver a interpretar a Roberto, que llega a ese vecindario y, de repente, como que le es familiar, le suena de algo pero no lo conoce", empieza maquinando.

"Ya se ha sacado Arquitectura y le han contratado para una reforma de uno de los pisos. Finalmente, no la hace porque se acuerda mucho de su edificio de Aquí no hay quien viva", no le dan la licencia y no puede hacerla", cuenta.

"Aquí no hay quien viva nos unió mucho y un reencuentro sería maravilloso. Lamentablemente, algunos compañeros ya no pueden o ya no están"

"Aquí no hay quien viva nos unió mucho y un reencuentro sería maravilloso. Lo que pasa que, lamentablemente, algunos compañeros ya no pueden o ya no están", lamenta a EL ESPAÑOL Daniel Guzmán.

"Mariví [Bilbao], Emma [Penella], Gemma [Cuervo], Edu [Gómez], José Luis [Gil]...", menciona. "Tengo muchas ganas de estar con José Luis", confiesa.

Con quien sí guarda una estrecha relación es con Malena Alterio, además de los anteriormente citados Fernando Tejero y Loles León, a quienes ve frecuentemente.

"El reencuentro personal lo tenemos cada dos por tres porque nos queremos mucho y nos tenemos un cariño especial", zanja.