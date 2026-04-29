Soraya, sobre el reencuentro de OT: "Lo único que quiero es que haya muchos compañeros y que Risto Mejide esté también"

El reencuentro de Operación Triunfo vuelve a estar sobre la mesa. Y lo hace con más fuerza que nunca tras las recientes declaraciones de Tinet Rubira.

El director de Gestmusic adelantaba en exclusiva para EL ESPAÑOL la intención de organizar un "gran evento" con motivo del 25 aniversario del formato musical que marcó a toda una generación.

Aquel anuncio reavivó la nostalgia de los seguidores del talent show y abrió la puerta a un posible reencuentro histórico de concursantes, profesores y figuras clave del programa.

Un proyecto que, aunque todavía no ha sido detallado públicamente, ya ha empezado a generar expectación entre los protagonistas de las distintas ediciones.

Ahora ha sido una de sus voces más reconocibles, Soraya Arnelas, quien ha querido pronunciarse al respecto.

La cantante, que saltó a la fama en la cuarta edición del concurso, ha hablado con BLUPER durante la premiere de El diablo viste de Prada 2, donde ha dejado clara su postura: quiere estar presente si ese gran evento se celebra finalmente.

Soraya Arnelas en la premiere de 'El diablo viste de Prada'. Gtres

"Yo ya le he escrito a Tinet y le he dicho: 'Tinet, aquí estoy'", ha confesado Soraya con naturalidad, dejando entrever no solo su disposición, sino también el vínculo que sigue manteniendo con el formato dos décadas después de su paso por la academia.

La artista extremeña ha defendido además el espíritu de comunidad que, en su opinión, sigue vivo entre los participantes del programa.

"Yo siempre creo en el proyecto Operación Triunfo, me gusta muchísimo formar parte de la familia de OT y si me necesitan voy a estar", ha asegurado, subrayando que su implicación sigue intacta con el paso de los años.

Preguntada por cómo le gustaría que fuera ese posible reencuentro con motivo del 25 aniversario, Soraya ha optado por el humor y la nostalgia. Entre risas, ha recordado elementos icónicos del programa, como la famosa grúa del plató o su recordado traje rojo, uno de los estilismos más comentados de su edición.

"El traje rojo ese de la grúa me encantó", ha señalado, evocando una de las imágenes más reconocibles de su paso por el concurso.

Más allá de lo anecdótico, la cantante ha querido remarcar que su deseo principal es que el proyecto reúna a la mayor parte de la "familia OT".

En ese sentido, ha subrayado la importancia de contar no solo con exconcursantes, sino también con profesores y figuras clave del formato.

"Yo lo único que quiero es que haya muchos compañeros, que haya apoyo por parte de los que formamos parte del proyecto Operación Triunfo", ha reconocido tras la polémica del último reencuentro.

Soraya en la premiere 'El diablo viste de Prada'. Gtres

"Me gustaría ver también a antiguos profesores", ha añadido, reforzando la idea de un reencuentro coral que recupere el espíritu original del programa.

Incluso ha habido espacio para nombres propios. Al ser preguntada por la posible presencia de Risto Mejide, uno de los jurados más mediáticos de la historia del formato, Soraya no ha dudado: "Pues también, la verdad, porque él forma parte de Operación Triunfo. Sí que me gustaría".

Con estas palabras, la cantante se suma al debate sobre un aniversario que promete ser especial.

Mientras el proyecto toma forma, el interés crece entre los fans y los protagonistas de una historia televisiva que, 25 años después, sigue dejando huella en la cultura musical española.