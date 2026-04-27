Cómo ser concursante de 'Pasapalabra': fechas del casting presencial del programa de Antena 3 en Madrid y Barcelona

Rosa Rodríguez el día que ganó más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'.

Pasapalabra busca nuevos concursantes. Tres meses después de la histórica hazaña de Rosa Rodríguez, ganadora de un bote de más de 2,7 millones de euros, el programa de Antena 3 sigue reclutando talento.

En la actualidad, el concurso que presenta Roberto Leal mantiene en liza a Javier Alonso y David Trigo.

El duelo entre el abogado madrileño y el bioquímico barcelonés ya ha enganchado a la audiencia del formato y, poco a poco, el premio va aumentando: asciende a más de 400.000 euros.

Pues bien, Pasapalabra ha lanzado dos convocatorias presenciales para todo aquel que desee ponerse a prueba y cumplir su sueño de afrontar delante de las cámaras a las 25 definiciones del rosco.

El programa ha organizado dos castings abiertos. El primero de ellos tendrá lugar este miércoles, 29 de abril, en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid (Plaza de Ciencias, 1).

A lo largo de la jornada, en un horario entre las 10:00 horas y las 18:00, las dos Aulas Magnas (M1 y M2) de dicha facultad estarán abiertas para todas las personas que quieran demostrar sus habilidades.

Días más tarde, Pasapalabra organizará otro proceso de selección. Será en Barcelona el próximo 11 de mayo en el Museo Tàpies (Carrer Aragó, 255). El horario para esta convocatoria será de 10:30 a 18:00.

David Trigo y Javier Alonso en el rosco de 'Pasapalabra'.

Para intentar ganarse un sitio en la Silla Azul, también es posible apuntarse a través de la web de Antena 3, rellenando un formulario con los datos personales.

Hay que recordar que los concursantes de Pasapalabra se han profesionalizado en los últimos años, de ahí que el nivel del rosco haya aumentado de forma notable.

Así lo refrendaba Miguel Aparicio en una entrevista con EL ESPAÑOL, a colación del duelo entre Manu y Rosa.

"Si revisas en Internet el máximo bote que se dio previo al de Rafa Castaño [el de Eduardo Benito en 2006] es un rosco que no digo que yo haría en la primera vuelta, pero que cualquier concursante de medio nivel lo haría, porque la palabra más difícil era Juan Ramón Jiménez", decía.

Antaño, los roscos eran mucho más accesibles. Por eso, en la etapa de Telecinco, Pasapalabra entregaba botes con mayor regularidad. En 2008, por ejemplo, el concurso, con Christian Gálvez al frente, entregó hasta 12 botes.

Los premios eran más pequeños, eso sí: iban de los 24.000 hasta los 342.000 euros.

En Pasapalabra no solo es importante el nivel de conocimientos, sino en que su personalidad traspase la pantalla, como ocurría con Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

"Lo bonito de Pasapalabra es que siempre hay un público para cada tipo de participante", decía Miguel.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra'.

"Siempre está por encima el conocimiento y la templanza para afrontar el rosco, y eso siempre despierta seguidores. Mientras contesten bien, a nosotros nos vale", sentenciaba.