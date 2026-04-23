Hoy llega a SkyShowtime una de las series más esperadas de la temporada: un thriller que los fans estaban esperando

El catálogo de ficción televisiva suma hoy uno de sus títulos más ambiciosos del año. El Homenaje aterriza este 23 de abril en SkyShowtime con el aval de convertirse en uno de los grandes estrenos de 2026.

La expectación no es casual: marca el regreso a la ficción española de Elsa Pataky y supone, además, el último trabajo del legendario Eusebio Poncela, lo que añade una carga emocional difícil de ignorar.

La serie, compuesta por ocho episodios, llega con una estrategia de emisión dividida en dos tandas. Desde hoy ya están disponibles los cuatro primeros capítulos, mientras que el desenlace -los episodios finales- verá la luz el próximo 30 de abril.

Un formato que invita al espectador a sumergirse en su universo desde el primer momento, pero también a dosificar el suspense.

En cuanto a su trama, El Homenaje se mueve entre el thriller psicológico y el drama familiar, con ecos que recuerdan al tono de Succession. La historia gira en torno a Adolfo Novak, interpretado por Eusebio Poncela, un poderoso patriarca que reúne a su familia para celebrar su 80 cumpleaños.

Lo que comienza como una velada aparentemente cordial pronto se transforma en un campo de batalla emocional, donde salen a la luz secretos enterrados, viejas rencillas y traiciones que amenazan con destruirlo todo.

El reparto de 'El Homenaje' en uno de los clips de SkyShowtime. Cedida a EL ESPAÑOL

El reparto es otro de los grandes reclamos de la serie. Junto a Elsa Pataky -quien también ejerce como productora ejecutiva- destacan nombres de peso como Luis Tosar, Juana Acosta, Enrique Arce o Ángela Molina, además de rostros más jóvenes como ManuRíos, Georgina Amorós y Álvaro Rico.

Un elenco coral que aporta distintas capas a una historia marcada por la tensión y los conflictos generacionales.

Dirigida por Sergio Cánovas, la serie ha sido descrita como un homenaje en sí misma a la trayectoria de Eusebio Poncela.

Ese carácter casi testamentario convierte cada escena en algo más que ficción: en una despedida cargada de simbolismo.

Elsa Pataky y Eusebio Poncela en un clip de 'El Homenaje' de SkyShowtime. Cedida a EL ESPAÑOL

Con todos estos ingredientes, El Homenaje no solo aspira a conquistar a los amantes del thriller, sino a convertirse en una de las producciones clave de la temporada televisiva.

Una historia de poder, familia y secretos que, desde este jueves, 23 de abril, promete enganchar a la audiencia capítulo a capítulo.