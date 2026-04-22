El pueblo medieval donde Elsa Pataky desconecta: declarado Conjunto Monumental y una exclusiva finca de 27 hectáreas

Hondarribia, situada en la costa de Gipúzcoa, se ha consolidado como el destino predilecto de figuras internacionales, siendo la finca Basalore su exponente más exclusivo.

Este enclave, ubicado en las faldas del monte Jaizkibel, es el refugio elegido por Elsa Pataky y Chris Hemsworth en sus visitas al País Vasco.

La actriz, por cierto, visitó el pasado miércoles El Hormiguero para presentar El Homenaje, su nueva serie disponible en SkyShowtime desde este jueves, 23 de abril.

Sin embargo, Pataky y Hemsworth no son los únicos que se han evadido del mundo en este rincón guipuzcoano. Probablemente por recomendación del matrimonio, Matt Damon, su amigo cercano, ha disfrutado de la privacidad del lugar en alguna ocasión.

Basalore no es una residencia convencional, sino un caserío de lujo de 27 hectáreas que combina la arquitectura tradicional vasca con un interiorismo minimalista y sofisticado.

Jardín del caserío Basalore, cerca de Hondarribia. Agroturismo Basalore

La propiedad cuenta con una villa principal distribuida en dos plantas y un ático. En su interior, destaca una suite principal con jacuzzi y vistas a las estrellas, un salón con chimenea y una sala de lectura.

Las instalaciones exteriores son igualmente excepcionales, incluyendo una cuadra donde se cría ganado Wagyu, amplios jardines y un gimnasio al aire libre instalado específicamente para que los actores mantengan sus rutinas de entrenamiento.

Una de las habitaciones de la finca Basalore, en Hondarribia. Agroturismo Basalore

La exclusividad de este alojamiento tiene un precio acorde a sus servicios: pasar una noche en este santuario privado ronda los 4.500 euros, incluyendo servicios personalizados como un chef privado.

Así es Hondarribia

Basalore se encuentra a escasos 15 kilómetros de Hondarribia, un pueblo de unos 17.000 habitantes cuya riqueza histórica justifica que su casco histórico fuese declarado Conjunto Monumental en 2001.

Es una de las pocas plazas fuertes de Gipúzcoa que conserva sus murallas intactas, protegiendo un casco antiguo de calles empedradas y casas blasonadas.

Esta herencia medieval contrasta con el colorido barrio de la Marina, antiguo asentamiento de pescadores con balconadas de madera pintadas en verdes, azules y rojos.

Las famosas casas de colores de Hondarribia. iStock

Para los visitantes, el ocio se divide entre la naturaleza y la cultura. Es imprescindible pasear por sus murallas, subir al monte Jaizkibel para contemplar la bahía de Txingudi o tomar el barco que cruza a la vecina localidad francesa de Hendaya en pocos minutos.

La experiencia culinaria en Hondarribia abarca desde la sofisticada cocina en miniatura de sus famosos bares de pintxos hasta los asadores donde se sirve pescado fresco a la brasa y carnes de maduración premium, siempre acompañados de un buen txakoli local.