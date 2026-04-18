Patricia Conde: "Las redes son como tomar chupitos de veneno y desear que muera el otro. Si te lo tomas tú, acabas enfermo"

La reflexión de Patricia Conde sobre el uso de las redes sociales ha vuelto a situarla en el centro del debate público.

Durante su intervención en el pódcast El sentido de la birra, la presentadora ofreció una de las declaraciones más contundentes que se recuerdan en torno al impacto emocional del entorno digital: "Las redes son como tomar chupitos de veneno y desear que muera el otro. Si te lo tomas tú, acabas enfermo".

Lejos de tratarse de una frase aislada, sus palabras forman parte de una argumentación más amplia en la que denuncia una tendencia cada vez más frecuente: confundir la libertad de expresión con la libertad para insultar.

Conde se mostró especialmente crítica con aquellos usuarios que utilizan las plataformas digitales como un espacio de descarga de odio, amparándose en el anonimato o la distancia que proporciona una pantalla.

"Jamás se me ocurriría entrar en el perfil de alguien para decirle 'te odio' o 'muérete'", confesó. Y fue más allá al explicar que, de hacerlo, su entorno más cercano -sus padres, su hijo o sus amistades- no lo toleraría.

Para la presentadora, este tipo de comportamientos no solo son reprobables desde un punto de vista social, sino que también revelan un problema más profundo: nadie quiere rodearse de personas que actúan desde el odio.

En su intervención, Conde profundizó en el carácter autodestructivo de estas actitudes. Según explicó, cada insulto o pensamiento negativo genera una respuesta interna perjudicial. En otras palabras, el daño no solo se proyecta hacia fuera, sino que repercute directamente en quien lo emite.

Para ilustrarlo, recurrió a una metáfora tan gráfica como contundente, que resume su postura: "Desear el odio en las redes, desear la muerte, tener ese odio hacia alguien que no conoces, al final es como tomar chupitos de veneno y desear que muera el otro, pero si te los estás tomando tú, vas a acabar enfermo".

Patricia Conde en su última aparición pública. Gtres

Este enfoque conecta con una corriente de pensamiento cada vez más extendida que analiza el impacto psicológico de las redes sociales, no solo en quienes atacan, sino también en quienes los generan. En ese sentido, la presentadora plantea una reflexión poco habitual: el odio digital no solo perjudica a la víctima, sino que también deteriora a quien lo practica.

Frente a esta realidad, Conde propone un cambio de paradigma en el uso de las plataformas. En lugar de caer en comparación constante o en la envidia, invita a transformar esas emociones en un motor de crecimiento personal.

"Si ves a alguien que tiene algo que te gustaría, utilízalo como inspiración", sugiere la presentadora. La clave está en agradecer ese estímulo y convertirlo en un objetivo propio, en lugar de reaccionar desde la frustración.

Eso sí, según sus palabras esto llega en un momento donde el debate sobre la toxicidad en redes sociales está más presente que nunca. Con un tono cercano pero firme, Patricia Conde no solo denuncia una problemática extendida, sino que también ofrece una alternativa basada en la responsabilidad individual y el bienestar emocional.