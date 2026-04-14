La piscina natural en la que Àngel Llàcer descansa: de origen volcánico, cerca de un Conjunto Histórico y a 1 hora de Girona

Uno de los lugares más preciados del interior de Cataluña es la comarca de La Garrotxa, en la provincia de Girona. En pleno Parque Natural de la Zona Volcánica, con más de 40 volcanes extintos, se encuentran una serie de piscinas naturales ideales para escapadas de un día.

A una hora de la capital gerundense, es en esta zona donde posee una casa rural Àngel Llàcer. Una vivienda de 650 metros cuadrados donde se refugió el jurado de Tu cara me suena para recuperarse de su duro bache de salud.

"Para volver a ser persona", según comentó el director teatral en algunas entrevistas. Y es que el actor estuvo a punto de morir tras contraer Shigella, una bacteria infecciosa por la que estuvo 14 días en estado grave, ingresado en cuidados intensivos.

Este rincón del Pirineo catalán cuenta con casi 60.000 habitantes, repartidos en 21 municipios. Olot, Vall de Bas, Sant Joan les Fonts o Besalú son los de mayor densidad de población.

Locales y turistas huyen del calor sofocante cada verano a las piscinas naturales del lugar, formadas en ríos y gorgs cercanos a zonas volcánicas.

Vista aérea de Besalú, uno de los pueblos más destacados de La Garrotxa (Girona). iStock

Destaca el Gorg Blau, en Sardenes, pueblo de la Alta Garrotxa, un oasis turquesa con cascadas, accesible por senderos junto al río. O las Basses del Borró y la Gorga del Llierca, bajo puentes medievales que combinan aguas puras y entornos ecológicos protegidos.

Más allá de las piscinas, merece la pena visitar pueblos como Besalú, que enamora con su puente medieval suspendido sobre el río Fluvià, su barrio judío y la iglesia de Sant Vicenç. Esta localidad fue declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 1966.

Visitas volcánicas

La comarca de La Garrotxa ofrece la posibilidad de hacer senderismo por la Fageda d'en Jordà, un bosque de hayas en campos de lava. Se pueden visitar los volcanes de Croscat o Rocanegra, entre otros.

Al igual que es interesante explorar la cooperativa La Fageda, donde se producen yogures. En bicicleta o simplemente a pie, la comarca invita a descubrir su magia ecológica.

El plan perfecto en La Garrotxa acaba, como no podía ser de otra manera, llenando el estómago con esta 'cocina volcánica'. Las setas DOP de Santa Pau, así como el fuet, la butifarra y otros embutidos, son claves en su tradición culinaria.

Los platos tradicionales de La Garrotxa incluyen guisos con productos locales, los citados yogures de La Fageda y el queso Garrotxa, también llamado queso de corteza enmohecida.