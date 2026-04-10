El municipio medieval perfecto para una escapada: declarado Conjunto Histórico, una torre única y a 40 minutos de Madrid

El pueblo perfecto para una escapada rural está a pocos kilómetros de Madrid. iStock

El rincón perfecto para desconectar el bullicio de la capital está a tan solo 40 minutos de Madrid. Rodeada de campos de cultivo entre los ríos Tajo y Tajuña, en plena Comarca de las Vegas, se encuentra Villarejo de Salvanés.

Esta localidad de alrededor de 7.000 habitantes tiene como principal emblema monumental la Torre del Homenaje, el único vestigio restante de su antiguo castillo y una de las construcciones militares más singulares de España.

Se trata de una torre cuadrada a la que se adosan pequeños cubillos cilíndricos, tres en cada lado, una disposición poco común dentro de la arquitectura defensiva madrileña y toledana.

Declarado Monumento Histórico‑Artístico y parte del conjunto histórico de la villa en el año 1974, hoy acoge el museo local y permite disfrutar de amplias vistas del casco urbano y de la llanura que lo rodea.

Esta distinción reconoce el valor de su trama urbana y de edificios como la iglesia de San Andrés Apóstol, la Casa de la Tercia o el Santuario de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto.

La torre del Homenaje de Villarejo de Salvanés. Walking Madrid

Pasear por su centro permite descubrir plazuelas, antiguas casas de labranza y rincones donde aún se percibe el pasado ligado a la Orden de Santiago y a la defensa de este cruce de caminos histórico.

Hay multitud de actividades, la mayoría en torno al patrimonio y a la naturaleza, que pueden llevarse a cabo en Villarejo de Salvanés: desde visitas guiadas a la Torre del Homenaje y al museo hasta rutas por el casco histórico y excursiones por el entorno agrícola de la Comarca de las Vegas.

A lo largo del año se organizan recreaciones históricas, mercadillos medievales o celebraciones como la Pasión de Cristo, que aprovechan la estampa del castillo como escenario iluminado. Para quienes buscan un plan más relajado, las terrazas de sus bares y restaurantes invitan a hacer una pausa antes de regresar a Madrid.

Tradición a menos de 1 hora de Madrid

Comer en Villarejo de Salvanés es apostar por la cocina tradicional de huerta y de campo, marcada por el aceite, el vino y los productos de proximidad.

En la mesa no faltan entrantes como ensaladas, pisto o gachas, seguidos de asados de cordero y platos de caza, especialmente conejo y perdiz, que se acompañan con vinos locales.

Entre los productos típicos destacan el queso, el aceite de oliva y los caldos de la zona, que pueden degustarse en varios locales situados en el centro del pueblo.