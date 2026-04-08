La ciudad española con pasado romano donde nació Manu Sánchez: tiene un templo del siglo XV y 150.000 habitantes

Manu Sánchez se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión en Andalucía. De ahí, que RTVE haya puesto los ojos en el humorista para encabezar un nuevo proyecto en La 1.

Por sorpresa, la Corporación aprovechó el partido amistoso que enfrentó a España y Egipto el pasado martes para hacer oficial el fichaje del presentador. "Desde Andalucía al mundo anunciamos esta llegada", dijo un "feliz" Manu Sánchez.

Esta será la segunda vez que Manu Sánchez salte a la pantalla nacional. Ya lo hizo en 2015, cuando dirigió y presentó El último mono en laSexta.

En su nueva aventura en la televisión pública, el humorista vuelve a llevar a su tierra por bandera. Como ha hecho siempre.

Nacido el 5 de septiembre de 1985 en Dos Hermanas, Sevilla, el artista creció en un entorno marcado por sus raíces obreras.

Su padre trabajaba como tornero fresador y su madre era administrativa, mientras que sus cuatro abuelos provenían de un mundo humilde.

Su infancia la pasó en Dos Hermanas. Allí empezó a jugar al baloncesto que, curiosamente, le abrió las puertas al humor de forma inesperada porque un entrenador le incluyó en un cartel de una caseta en una feria local.

Manu Sánchez.

Fue su trampolín a sus primeras actuaciones en los bares de esta localidad de casi 150.000 habitantes, después del crecimiento que ha tenido en los últimos años.

La ciudad es una de las más importantes del área metropolitana de Sevilla no solo por su peso demográfico, sino por su dinamismo económico y su huella histórica: desde su pasado romano hasta la influencia árabe que dejó huella en sus alquerías.

Haciendas y cortijos

Dos Hermanas cuenta con una ubicación estratégica que la convierte en un lugar atractivo para vivir y trabajar. Su término municipal se extiende por una amplia campiña salpicada de haciendas y antiguas villas agrícolas, que hereda un pasado en el que la tierra y el olivar marcaron el ritmo.

En su casco urbano conviven la ciudad contemporánea y un patrimonio que habla de su historia. En el centro destaca la Parroquia de Santa María Magdalena. El templo del siglo XV tiene una torre campanario que se ha convertido en uno de los símbolos de Dos Hermanas.

En el entorno de la plaza de la Constitución se concentran el Ayuntamiento y las principales calles comerciales. Muy cerca, se encuentra la iglesia de Santa Ana, que remite a la leyenda fundacional de la ciudad y a la devoción de la patrona.

Otra seña de identidad del municipio nazareno es el conjunto de haciendas y cortijos históricos que salpican su término municipal. De hecho, en más de una ocasión se ha hablado de Dos Hermanas como 'la ciudad de las haciendas'.

Parque La Alquería del Pilar. Ayuntamiento de Dos Hermanas.

La Almona, que en la actualidad se ha reconvertido en un centro cultural, la Alquería del Pilar y las antiguas fincas de su entorno recuerdan la importancia del campo y del olivar en la configuración de la ciudad.

A las afueras, la Torre de los Herberos se erige como vínculo con el pasado romano del enclave, ligada al antiguo asentamiento de Orippo y a las antiguas rutas que atravesaban la Bética.

En sus alrededores se han hallado restos de murallas, termas, necrópolis y diferentes edificaciones que vienen a confirmar ese legado.