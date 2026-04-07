Neli, la historiadora gallega de 68 años que ha conquistado 'Pasapalabra': así es su brillante formación académica

Tras el duelo histórico entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual, Pasapalabra continúa buscando una nueva pareja de concursantes que mantenga la emoción cada tarde en el rosco.

El concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3 ha encontrado en Neli una rival potente de Javier Alonso, el abogado tenor que ya está plenamente consolidado.

Ambos luchan por un bote que, a fecha de este martes, 7 de abril, roza los 350.000 euros. Una cifra, eso sí, lejana a los 2,7 millones que ganó Rosa hace ahora ya dos meses.

Nélida García Fernández es el nombre completo de esta mujer de 68 años natural de Pontevedra.

Se enfrentó por primera vez al rosco de Pasapalabra el pasado 25 de marzo.

Ese día se impuso en la Silla Azul, después de que Alejandro Ruiz cayera eliminado. Él llegó al concurso justo en la entrega posterior a la consecución del bote.

Desde entonces, Neli le ha puesto las cosas difíciles a Javier. En los ocho programas que ha participado, la gallega se ha embolsado un total de 3.000 euros.

Natural de Pontevedra

Lo cierto es que pese al poco tiempo que lleva en Pasapalabra, Neli se ha ganado el cariño de los espectadores gracias a su simpatía, rapidez mental y serenidad frente al rosco.

La gallega se define como una mujer valiente "que nunca se ha puesto cortapisas en la vida". Con 21 años, se casó con "un marino andaluz" y trasladó su residencia a Cádiz. Tiene tres hijos.

Neli, durante el rosco de este pasado lunes, 6 de abril.

Neli ha vivido también en Palma de Mallorca, Ferrol, Vigo y Cartagena, lo que le hace tener una "mente abierta a los cambios".

En cuanto a estudios académicos, cuenta con la carrera de Magisterio, que terminó con 21 años en Pontevedra. Y en Cádiz se licenció en Geografía e Historia (especialidad en Historia Moderna y Contemporánea).

También en Cádiz publicó dos libros e hizo el doctorado. Además, cursó la Beca Erasmus en Londres donde estudió dos cursos en el King's College.

Su brillante formación académica se completa con el sobresaliente Cum Laude que obtuvo en 2003 por su tesis por su tesis doctoral sobre El comercio entre España e Inglaterra en el S. XVIII. Y publicó un libro sobre este tema.

Enamorada de la naturaleza

Aunque trabajó como historiadora, también le hubiese gustado ser astrofísica. De sus aficiones, a Neli le encanta todo lo relacionado con la naturaleza: senderismo, ecología, jardinería... También le gusta mucho la música y la lectura.

La gallega confiesa que Pasapalabra "es una experiencia estupenda, sobre todo, desde el punto de vista humano. La interactuación que he tenido con el equipo ha sido de lo mejor que he vivido en los últimos tiempos".

Neli, que se preparó a fondo después de presentarse al casting, confiesa que al principio "los nervios me atenazaron un poco", pero a medida que iban avanzando los programas, fue soltándose.

A su rival, Javier, lo considera "una persona muy preparada, es muy humano y una persona muy agradable".